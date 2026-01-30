Μαρουσάκης: «Πανελλαδική κακοκαιρία χειμωνιάτικου τύπου» από Σάββατο απόγευμα – Χαλάζι, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια

Σε τροχιά διαδοχικών κυμάτων κακοκαιρίας παραμένει η χώρα, με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη να προειδοποιεί για «πανελλαδική κακοκαιρία χειμωνιάτικου τύπου» που θα ξεκινήσει από το απόγευμα του Σαββάτου (31/1) και θα διαρκέσει έως το βράδυ της Δευτέρας (2/2), φέρνοντας έντονα και επίμονα φαινόμενα, ισχυρούς ανέμους και ενδεχόμενες χιονοπτώσεις σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε και σε πρωινή τηλεοπτική του εμφάνιση, αλλά και σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το νέο σύστημα προκύπτει από «πολύ βαθύ και καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό», στοιχείο που –όπως σημειώνει– μεταφράζεται σε φαινόμενα με ένταση, διάρκεια και μεγάλη γεωγραφική έκταση. Την ίδια στιγμή, η μεγάλη διαφορά πίεσης αναμένεται να πυροδοτήσει θυελλώδεις και τοπικά πολύ θυελλώδεις ανέμους σε ξηρά και θάλασσα, ανεβάζοντας τον κυματισμό σε υψηλά έως και επικίνδυνα επίπεδα.

Κεραυνοί, χαλάζι και ακραία τοπικά φαινόμενα

Ο κ. Μαρουσάκης επισημαίνει ότι αυτή η κακοκαιρία έχει αυξημένες πιθανότητες να «δώσει» φαινόμενα όπως χαλάζι, βροχή με μεγάλη ραγδαιότητα, αλλά και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ δεν αποκλείει να εμφανιστούν υδροστρόβιλοι ή και ανεμοστρόβιλοι σε περιοχές όπου θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες.

Παράθυρο για περισσότερα χιόνια – όχι μόνο στα ορεινά

Καθώς το χαμηλό θα απομακρύνεται ανατολικότερα, εκτιμάται ότι θα «τραβήξει» πολικές αέριες μάζες νοτιότερα. Αυτό, όπως εξηγεί, ανοίγει το ενδεχόμενο –εκτός από «πολλά νερά»– να υπάρξουν και πολλά χιόνια, με πιθανότητα τα φαινόμενα να επηρεάσουν και περιοχές εκτός ορεινών ζωνών, ανάλογα με την πορεία και τη δυναμική του συστήματος.

Η εικόνα της Κυριακής – πού μετατοπίζεται το κύμα

Με βάση τη γενική εξέλιξη που περιγράφεται, η κακοκαιρία αναμένεται να έχει διαδοχική μετατόπιση μέσα στην Κυριακή (1/2):

Πρωί: έμφαση κυρίως στα δυτικά.

Μεσημέρι: τα φαινόμενα «απλώνονται» σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας.

Απόγευμα/βράδυ: η πιο οργανωμένη ζώνη μετατοπίζεται προς Μακεδονία και Θράκη.

«Δεν είναι τρένο»: η επισήμανση για τα ονόματα των κακοκαιριών

Στην ίδια παρέμβαση, ο μετεωρολόγος κάνει και μια ειδική αναφορά στη σύγχυση που προκαλούν συχνά τα ονόματα που δίνονται σε κακοκαιρίες από διαφορετικές χώρες, υπογραμμίζοντας ότι τα συστήματα τροποποιούνται στον χώρο και στον χρόνο: μπορεί να ενισχυθούν, να εξασθενήσουν, να διαλυθούν ή να «γεννήσουν» νέα χαμηλά, άρα δεν μεταφέρονται αυτούσια από περιοχή σε περιοχή.

Πρόγνωση μέρα-μέρα (γενική εικόνα)

Σάββατο (31/1): τοπικές βροχές στα δυτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο, με ενίσχυση αργά το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές βροχές, με πιθανές καταιγίδες το πρωί στο Αιγαίο. Πρόσκαιρα χιόνια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Κυριακή (1/2): βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, με πιθανότητα ισχυρών φαινομένων κατά τόπους στα δυτικά και σταδιακά σε Θεσσαλία, κεντρική Μακεδονία και ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και από το απόγευμα και σε βορειοανατολικά ημιορεινά.

Δευτέρα (2/2): βροχές/καταιγίδες κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα τις πρωινές ώρες, χιονοπτώσεις σε κεντρικά-βόρεια ορεινά και ημιορεινά της βορειοανατολικής χώρας, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Τρίτη (3/2): λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά/βόρεια, με μικρή άνοδο θερμοκρασίας.

