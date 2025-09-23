4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών

Η συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών στο βασικό πακέτο είναι δωρεάν

23 Σεπ. 2025 14:58
Pelop News

Ο 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος», που έχει
προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Οκτωβρίου θα διοργανωθεί υπό την
αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.

«Πάμε όλοι μαζί, η ιστορία συνεχίζεται», το δυνατό μήνυμα του Φίλιππου Καμίση για τον Απόλλωνα

Μάλιστα η συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών στο βασικό πακέτο
είναι δωρεάν τόσο στον αγώνα των 5.000 μ. όσο και στον αγώνα του
Ημιμαραθωνίου.

Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής
πλατφόρμας εγγραφών Raceid μέχρι και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 στη
διεύθυνση https://raceid.com/el/races/13932/about

Τον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο διοργανώνει ο Δήμος Πατρέων σε συνεργασία
με τον Αθλητικό Όμιλο Πάτρας «Κούρος» στη μνήμη του σπουδαίου
μαραθωνοδρόμου της Παναχαϊκή Φάνη Τσιμιγκάτου, που «έφυγε» πρόωρα και
άδικα από τη ζωή.
