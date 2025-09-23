«Πάμε όλοι μαζί, η ιστορία συνεχίζεται», το δυνατό μήνυμα του Φίλιππου Καμίση για τον Απόλλωνα

«Έχουμε ιερή υποχρέωση να σταθούμε δίπλα στην προσπάθεια που θα τον οδηγήσει εκεί που τον θέλει η Πάτρα»

«Πάμε όλοι μαζί, η ιστορία συνεχίζεται», το δυνατό μήνυμα του Φίλιππου Καμίση για τον Απόλλωνα
23 Σεπ. 2025 13:05
Pelop News

«Ο Απόλλων δεν είναι απλώς ένας Σύλλογος. Είναι κομμάτι της ιστορίας της Πάτρας, έχοντας χτίσει τη δική του διαδρομή με όραμα, αγάπη και συναίσθημα».

Δείτε ποιος γνωστός ηθοποιός ήρθε στην Πάτρα για να παίξει χάντμπολ

Αυτά τόνισε θέλοντας να στείλει το δικό του μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ο εμβληματικός παράγοντας με τη μεγάλη προσφορά στους «μελανόλευκους», Φίλιππας Καμίσης και πρόσθεσε: «Όποιος ανατρέξει στο παρελθόν εύκολα θα διαπιστώσει το αποτύπωμα που έχει αφήσει κάθε διοίκηση δίνοντας κομμάτι από την ψυχή της για να κρατήσει ζωντανή τη φλόγα και να μεγαλώσει τον Σύλλογο. Υπήρξαν χρόνια με χαρές, αλλά και δυσκολίες με θριάμβους και προκλήσεις. Όλα αυτά σφυρηλάτησαν την ταυτότητά μας και έκαναν την ομάδα μας ένα με την πόλη και τον κόσμο, μία μεγάλη οικογένεια».

Αναφερόμενης στη φετινή προσπάθεια του Συλλόγου ο κ. Καμίσης υπογράμμισε τα εξής:

«Η νέα διοίκηση ήδη ξεκίνησε το ταξίδι που βασίζεται στο ίδιο πάθος, στην ίδια αγάπη και την ίδια αφοσίωση. Ποτέ δεν ξεχνάμε το παρελθόν, το τιμούμε και το χρησιμοποιούμε ως θεμέλιο για να χτίσουμε την επόμενη ημέρα.

Ο στόχος του Απόλλωνα δεν περιορίζεται στις γραμμές του παρκέ, δεν είναι στην ζωή μόνο οι νίκες, οι επιτυχίες ή οι ήττες. Θέλουμε να καλλιεργήσουμε ξανά στοιχεία που μας έχουν οδηγήσει όλα αυτά τα χρόνια και μας ενώνουν γύρω από την ομάδα.

Η ιστορία συνεχίζεται με όραμα, μεράκι, αγάπη και δύναμη ψυχής. Σε αυτό το ταξίδι και πάλι πάμε όλοι μαζί. Έχουμε ιερή υποχρέωση να σταθούμε δίπλα στην προσπάθεια που θα οδηγήσει τον Απόλλωνα εκεί που τον θέλει η Πάτρα»!

ΤΟ ΤΖΑΜΠΟΛ ΜΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Το αυριανό παιχνίδι του Απόλλωνα με τη Δόξα Λευκάδας στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστική της β’ φάσης του Κυπέλλου θα αρχίσει στις 17.00 και θα γίνει στο κλειστό γήπεδο των «μελανόλευκων» στην Περιβόλα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:31 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Διεξαγωγή Fam Trip με τη Δήμητρα Κοντοβά για την ανάδειξη της προσβασιμότητας στον τουρισμό
16:27 Πάτρα: Η Διονυσία Κουκίου δημοσιοποίησε το βίντεο με το bullying στο Γυμνάσιο Παραλίας – Τι είπε η θεία του θύματος
16:19 Αναβολή στη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν!
16:11 Το θρίλερ και ο γρίφος με το χρονικό της ταφής της 91χρονης από την 62χρονη κόρη της
16:00 April Balascio: «Ο πατέρας μου ήταν κατά συρροή δολοφόνος, εγώ τον κατέδωσα στην αστυνομία»
15:48 Θεσσαλονίκη: Τα 21 κιλά κοκαΐνης και η ποινή των ισοβίων σε τρεις Αλβανούς
15:33 ΗΠΑ: Οι Μυστικές Υπηρεσίες εντόπισαν παράνομο δίκτυο με 100.000 SIM και 300 σέρβερς κοντά στον ΟΗΕ ΒΙΝΤΕΟ
15:31 Ο Ιάσονας έχανε τη ζωή του και οι φίλοι του τον έψαχναν, κανείς τους δε γνώριζε τι συνέβη
15:30 «Μαμά γερνάω» αλλά… κοιμάμαι στο παιδικό κρεβάτι
15:13 Βία ανηλίκων: Ξύρισε τα μαλλιά του για να ξεγελάσει τις αρχές, με άλλους 4 νεαρούς ξυλοκόπησε 14χρονο
15:00 ΟΟΣΑ: Ανθεκτική η παγκόσμια οικονομία παρά τον «πόλεμο δασμών» Τραμπ
15:00 Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων: Χειμερινός προορισμός με… εκκρεμότητες – Στέγαση, πάρκινγκ και πεζοδρόμια
14:58 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών
14:56 Βολές Καστανίδη κατά ΠΑΣΟΚ: «Αδρανές το Πολιτικό Συμβούλιο από το 2024»
14:51 Πάτρα: Φωτιά στην Κρήνη, ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
14:47 Άρειος Πάγος: Κρίσιμη απόφαση για τον υπολογισμό τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη
14:45 Το ΝΑΤΟ «απαντά» στη Ρωσία: Έκτακτη συνεδρίαση για τις παραβιάσεις στην Εσθονία
14:41 Νέες αποκαλύψεις από τη γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου: «Η Ειρήνη έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό»
14:30 «Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», η θέση της Ρωσίας για τα drones
14:27 Λεχαινά: Αποχαιρετούν τον Θοδωρή Αναστόπουλο – Αρχιτέκτονα, δημιουργό και άνθρωπο του πολιτισμού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ