«Πάμε όλοι μαζί, η ιστορία συνεχίζεται», το δυνατό μήνυμα του Φίλιππου Καμίση για τον Απόλλωνα

«Ο Απόλλων δεν είναι απλώς ένας Σύλλογος. Είναι κομμάτι της ιστορίας της Πάτρας, έχοντας χτίσει τη δική του διαδρομή με όραμα, αγάπη και συναίσθημα».

Αυτά τόνισε θέλοντας να στείλει το δικό του μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ο εμβληματικός παράγοντας με τη μεγάλη προσφορά στους «μελανόλευκους», Φίλιππας Καμίσης και πρόσθεσε: «Όποιος ανατρέξει στο παρελθόν εύκολα θα διαπιστώσει το αποτύπωμα που έχει αφήσει κάθε διοίκηση δίνοντας κομμάτι από την ψυχή της για να κρατήσει ζωντανή τη φλόγα και να μεγαλώσει τον Σύλλογο. Υπήρξαν χρόνια με χαρές, αλλά και δυσκολίες με θριάμβους και προκλήσεις. Όλα αυτά σφυρηλάτησαν την ταυτότητά μας και έκαναν την ομάδα μας ένα με την πόλη και τον κόσμο, μία μεγάλη οικογένεια».

Αναφερόμενης στη φετινή προσπάθεια του Συλλόγου ο κ. Καμίσης υπογράμμισε τα εξής:

«Η νέα διοίκηση ήδη ξεκίνησε το ταξίδι που βασίζεται στο ίδιο πάθος, στην ίδια αγάπη και την ίδια αφοσίωση. Ποτέ δεν ξεχνάμε το παρελθόν, το τιμούμε και το χρησιμοποιούμε ως θεμέλιο για να χτίσουμε την επόμενη ημέρα.

Ο στόχος του Απόλλωνα δεν περιορίζεται στις γραμμές του παρκέ, δεν είναι στην ζωή μόνο οι νίκες, οι επιτυχίες ή οι ήττες. Θέλουμε να καλλιεργήσουμε ξανά στοιχεία που μας έχουν οδηγήσει όλα αυτά τα χρόνια και μας ενώνουν γύρω από την ομάδα.

Η ιστορία συνεχίζεται με όραμα, μεράκι, αγάπη και δύναμη ψυχής. Σε αυτό το ταξίδι και πάλι πάμε όλοι μαζί. Έχουμε ιερή υποχρέωση να σταθούμε δίπλα στην προσπάθεια που θα οδηγήσει τον Απόλλωνα εκεί που τον θέλει η Πάτρα»!

ΤΟ ΤΖΑΜΠΟΛ ΜΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Το αυριανό παιχνίδι του Απόλλωνα με τη Δόξα Λευκάδας στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστική της β’ φάσης του Κυπέλλου θα αρχίσει στις 17.00 και θα γίνει στο κλειστό γήπεδο των «μελανόλευκων» στην Περιβόλα.

