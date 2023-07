5 coffee table books για το σαλόνι σου

Τα coffee table books είναι από εκείνες τις λεπτομέρειες διακόσμησης που πάντα με κάνουν να πιστεύω ότι το άτομο που έχει κάτι τέτοιο μέσα στο σπίτι του, έχει ταυτόχρονα και αισθητική.

Το τραπεζάκι στο σαλόνι είναι ένα βασικό έπιπλο, το οποίο πάντα πρωταγωνιστεί σε ένα σπίτι, είτε πρόκειται για μία ακριβή, οικονομική, μεγάλη ή μικρή επιλογή, γενικότερα στα μάτια μου, ένα σαλόνι δε μπορεί να υπάρξει χωρίς το τραπεζάκι του. Αυτή είναι η καρδιά του λίβινγκ ρουμ.

Τι είναι τα coffee table books;

Βιβλία, όπως πολύ καλά καταλαβαίνεις, τα οποία μπορεί να τα έχεις διαβάσει, μπορεί και όχι, όμως σίγουρα τα χρησιμοποιείς σα διακοσμητικό στοιχείο στο σπίτι σου, τοποθετώντας τα στο τραπεζάκι του σαλονιού σου.

Για να είμαστε ακόμα πιο λεπτομερείς στην περιγραφή, τα λεγόμενα coffee table books λέγονται και cocktail table books και συνήθως είναι πιο μεγάλα σε μέγεθος από τα υπόλοιπα λογοτεχνικά βιβλία, με σκληρό εξώφυλλο, έχουν περιεχόμενο που ανήκει στη σφαίρα του πραγματικού και μπορεί ένα μεγάλο κομμάτι του content να έχει τη μορφή εικόνων και φωτογραφιών.

Τα θεματικά μοτίβα συνήθως τέτοιων βιβλίων αφορούν στον κινηματογράφο, τον χώρο της μόδας, της διακόσμησης, της τέχνης, της αρχιτεκτονικής και των ταξιδιών, γι’αυτό και πρωταγωνιστούν οι φωτογραφίες με σύντομες και μικρές περιγραφικές λεζάντες ή περιεκτικά κείμενα που δίνουν κάποιες παραπάνω πληροφορίες.

Στόχος είναι κάποιος που θα πιάσει αυτά τα βιβλία, για να τα ξεφυλλίσει, να περάσει όμορφα και αυτός είναι ο λόγος που η ανάλυσή τους είναι πολύ βασική. Με μία διαφορετική σημασία, το «coffee table book» χρησιμοποιείται και για να δείξει ως όρος ένα περιεχόμενο, το οποίο είναι πολύ… «ελαφρύ» και βασικό.

Για την ιστορία, η πρώτη αναφορά σε ένα βιβλίο που στόχο θα είχε να λειτουργήσει ως διακόσμηση και έκθεμα με κάποιον τρόπο, έγινε σε κείμενο του Michel de Montaigne το 1851 με τίτλο «Upon Some Verses of Virgil».

5 coffee table books για το δικό σου τραπεζάκι στο σαλόνι

Μία φιλική συμβουλή σε αυτό το σημείο, μη φοβηθείς να πάρεις και να κοιτάξεις επιλογές που να έχουν τα αγγλικά ως γλώσσα γραφής. Θυμήσου ότι το κείμενο σε τέτοιου είδους βιβλία είναι σύντομο και περιεκτικό και στην τελική, το νόημα είναι οι φωτογραφίες που ξεκουράζουν και «γεμίζουν» το μάτι σου.

Και το ακόμα πιο σημαντικό, είναι αυτά τα coffee table books να ταιριάζουν στην υπόλοιπη αισθητική του σπιτιού σου (#sorrynotsorry).

Τα μικρά βιβλία της μόδας – Dior, Karen Homer

Η θεαματική άνοδος του Κριστιάν Ντιόρ στα ανώτερα στρώματα του παριζιάνικου κόσμου της μόδας είναι μια πραγματικά συναρπαστική ιστορία. Άνθρωπος των τεχνών με ένα σύγχρονο όραμα διαποτισμένο με τις παραδόσεις της γαλλικής υψηλής ραπτικής, στην πρώτη του κολεξιόν, το 1947, ο Ντιόρ λάνσαρε το New Look και έφερε πραγματική επανάσταση.

Το βιβλίο παρουσιάζει τη ζωή και το έργο του Κριστιάν Ντιόρ, τους θριάμβους των κολεξιόν υψηλής ραπτικής στην πασαρέλα και στο κόκκινο χαλί και την πορεία του οίκου μόδας μετά τον θάνατό του. Μια πολύ προσεκτικά επιλεγμένη συλλογή από φωτογραφίες σε συνδυασμό με το κείμενο της ειδικού στη μόδα Κάρεν Χόμερ αποτυπώνουν το ταξίδι μιας φίρμας που είναι γνωστή σήμερα ως η τελευταία λέξη της φινέτσας, της πολυτέλειας και της θηλυκότητας.

Σάντρο Μποτιτσέλι, Deimling Barbara

«Ο Μποτιτσέλι σχεδίαζε τόσο συχνά, ώστε μετά το θάνατό του χρειάστηκε να περάσει πολύς καιρός για να μπορέσουν να συγκεντρωθούν και να μελετηθούν όλα του τα σχέδια».

Wild Guide – Greece: Hidden Places, Great Adventures & The Good Life, Sam Firman

Ανακαλύψτε την κρυφή άγρια πλευρά του πιο διάσημου προορισμού διακοπών στην Ευρώπη. Από εγκαταλελειμμένες παραλίες μέχρι σμαραγδένιους κολπίσκους και σημεία για να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα, εκπληκτικές σπηλιές και αρχαιολογικά ερείπια. Πάνω από 1.000 κρυφά μέρη στην Ελλάδα.

Chanel Collection and Creations, Hintsdeco Books

Ο συνδυασμός της παράδοσης, της πρωτοτυπίας και του στυλ της Chanel την έκανε την πιο σαγηνευτική από τις επώνυμες μάρκες. Σε αυτό το βιβλίο, ο Οίκος Chanel ανοίγει τα ιδιωτικά του αρχεία, αποκαλύπτοντας έναν γαλαξία λαμπρών σχεδίων που δημιουργήθηκαν από την Coco Chanel από τη δεκαετία του 1920 και μετά, και τώρα ερμηνεύονται εκ νέου για να γίνουν τα μοτίβα για ολοκαίνουργια ρούχα, αξεσουάρ και προϊόντα ομορφιάς.

The Official Downton Abbey Cocktail Book, Hintsdeco Books

Με έναν πρόλογο του Julian Fellowes, συγγραφέα και δημιουργού του Downton Abbey, και μια εισαγωγή από την ιστορικό τροφίμων Annie Gray, αυτή η επιμελημένη συλλογή συνταγών καλύπτει τον κόσμο του Downton, από ποτά για πάρτι στο σαλόνι μέχρι θεραπείες hangover και πολλά άλλα.

Με μια σύντομη ιστορία κάθε ποτού, με μοναδικό φωτογραφικό υλικό και με αποσπάσματα από χαρακτήρες του Downton, οι συνταγές οργανώνονται ανάλογα με τα μέρη που σερβίρονται τα ποτά:

– The library (stirred drinks and after-dinner drinks)

– The grounds (refreshing drinks)

– The great hall (party drinks)

– The drawing room (pre-dinner drinks and hangover helpers)

– The village (everyday drinks)

Κάθε κοκτέιλ είναι εγγυημένο ότι θα σας ανεβάσει τη διάθεση.

Με πληροφορίες από wikipedia.com, public.gr, psichogios.gr, evripidis.gr και hintsdeco.com