«5 εκατ. ευρώ, πάνω σε ένα μεγάλο τραπέζι, με ένα τεράστιο πουγκί με 1.500 χρυσές λίρες», η Βρισηίδα Ανδριώτου για όσα βίωσε με Μαρτίκα

Τα όσα βίωσε στο πλευρό του Σπύρου Μαρτίκα περιέγραψε η Βρισηίδα Ανδριώτου, καθώς μαζί έμπλεξαν στα «δίχτυα» του κυκλώματος απατεώνων, έχασαν μεγάλα ποσά και ο τότε σύντροφός της, βρέθηκε στα πρόθυρα αυτοκτονίας.

Χανιά: Σορός άνδρα σε σήψη εντοπίστηκε σε παραλία στην Παλαιόχωρα

«Το σύνολο της επιστροφής των χρημάτων που εισπράξαμε εγώ και ο Σπύρος Μαρτίκας, από τον συγκεκριμένο ήταν το ποσό των 33.000€. Άρα συνολικά εγώ έχασα 50.000€ και μου επέστρεψε ο υπαρχηγός έως εκείνη την στιγμή μόνο 10.000€. Μετά απ’ αυτό δεν επέστρεψε ποτέ ούτε ένα ευρώ», ανέφερε η Βρισηίδα Ανδριώτου στο ρεπορτάζ του LiveNews για το κύκλωμα.

Όπως είπε η ίδια, μπλέχτηκε για πρώτη φορά σε αυτή την ιστορία, πριν από περίπου 1,5 χρόνο, όταν συνόδεψε τον Σπύρο Μαρτίκα στο καζίνο Λουτρακίου.

«Στην σουίτα του αρχηγού, η οποία ήταν και η καλύτερη του ξενοδοχείου, όπως μας ανέφεραν, η υποδοχή ήταν εγκάρδια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου τον τεράστιο όγκο χρήματος, μας είπαν 5 εκατομμύρια ευρώ, πάνω σε ένα μεγάλο τραπέζι, επιδεικτικά απλωμένο μπροστά μας, μαζί με ένα τεράστιο πουγκί με 1.500 χρυσές λίρες. Κοιταζόμασταν και νιώσαμε άβολα. Μας καθησύχασαν».

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προσπαθούσαν να εντυπωσιάσουν και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των καλεσμένων τους. Το κάθε τι εκείνη τη νύχτα έδειχνε κι είναι πολύ καλά σκηνοθετημένο.

«Ο Σπύρος Μαρτίκας επέμενε να δώσει κάτι για το τραπέζι και δεν του επέτρεψαν ποτέ να πληρώσει το παραμικρό. Μετά από όλο αυτό το Σαββατοκύριακο συζητάγαμε συνέχεια για την πλύση εγκεφάλου που δεχθήκαμε για αυτή την επένδυση. Ο Σπύρος δεχόταν συνέχεια τηλεφωνήματα τόσο από τον υπαρχηγό όσο και από τον αρχηγό, που τον παρακινούσαν να επενδύσει».

Η στρατηγική του φερόμενου ως αρχηγού και του υπαρχηγού του, που πλέον έχουν προφυλακιστεί, είχε πετύχει απόλυτα. Σπύρος Μαρτίκας και Βρισηίδα Ανδριώτου, είχαν πειστεί να επενδύσουν. Η περιπέτειά τους έχει μόλις ξεκινήσει.

«Σκεφτήκαμε να δοκιμάσουμε με δικά μου λεφτά. Είχα 43.000€ και ο Σπύρος συμπλήρωσε 7.000€, που μου χρώσταγε. Πήγαμε στο ξενοδοχείο στην σουίτα. Ήταν ήδη εκεί ο υπαρχηγός, που φαινόταν λες και μας περίμενε, για να βγάλει πάλι από το σακίδιο του 500.000€, να τα επενδύσει… Φύγαμε από το καζίνο και είχα στα χέρια μου 55.000 €. Ο Σπύρος μου είπε ότι ο υπαρχηγός έφυγε με 550.000 € και όλο αυτό συνέβη μπροστά στα μάτια του».

Σπύρος Μαρτίκας και Βρισηίδα Ανδριώτου, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας βρίσκονταν στα νύχια της οργάνωσης, την εποχή που οι δηλώσεις τους σε ΜΜΕ συνεχίζονταν. Το τότε ζευγάρι είχε γίνει γνωστό από το πέρασμά του, στο Survivor. Τα χρήματα που είχαν κερδίσει αποφάσισαν να τα ρισκάρουν.

Το αληθινό πρόσωπο της οργάνωσης

Βρισηίδα Ανδριώτου και Σπύρος Μαρτίκας έχουν καταγγείλει πως έχασαν 720.000 ευρώ από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Αυτά όπως λέει ο φαρμακοποιός, ήταν εκείνα που οργάνωσαν και τη ληστεία σε βάρος του. Το ίδιο βράδυ σκέφτηκε να βάλει τέλος στη ζωή του.

«Το βράδυ μέσα από την κάμερα, βλέπω στα σκοτάδια τον Σπύρο Μαρτίκα με δύο κουτιά χάπια έτοιμος να τα καταπιεί και αρχίζω και ουρλιάζω από το ηχείο της κάμερας. Ειδοποίησα την αδερφή του, για να μη ζήσουμε ακόμα χειρότερα γεγονότα. Απόγνωση και απελπισία ξαφνικά σε όλη μας τη ζωή. Πανικός και τρόμος. Τα παράτησα όλα, πήρα το πρώτο αεροπλάνο και γύρισα αμέσως από τη Μυτιλήνη».

Τις επόμενες ώρες η Βρισηίδα Ανδριώτου επικοινώνησε με τον φερόμενο ως υπαρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης.

«Πήρα τηλέφωνο έντρομη τον υπαρχηγό, μέσα σε πανικό, να του ουρλιάζω σε απόγνωση για ό,τι μας έκανε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου την απάθεια, την ψυχρότητα, την περιφρόνηση, την απαξίωση».

Πίσω από τις κάμερες, οι ίδιες βασανιστικές αγωνίες για την Βρισηίδα Ανδριώτου και τον Σπύρο Μαρτίκα. Παγιδευμένοι όπως λένε σε ένα κύκλωμα που κατέστρεψε τις ζωές τους. Με καλοστημένες παγίδες στην αρχή και μια σειρά από ψέματα στη συνέχεια.

«Αφού συνειδητοποίησε ο υπαρχηγός το κακό που έχει συμβεί, σε τρεις μέρες με παίρνει τηλέφωνο να μου επιστρέψει 10.000 € τάχα μου ποσό βοήθειας από εκείνον προς εμάς, κυρίως προς εμένα, επιστρέφοντας μου από τα 50.000 € που μόλις είχα χάσει. Η μεγάλη του ανησυχία που πάντα μας ανέφερε ήταν να μη μιλήσουμε και ότι θα επιστρέψει εκείνος τα χρήματα όσο οι δουλειές του πάνε καλύτερα. Έλεγε ότι θα πούλαγε ένα οικόπεδο που είχε, ότι θα έπαιρνε λεφτά από τον δικηγόρο του και θα του ζήταγε περισσότερα για να δώσει και σε εμάς. Ψέματα και μόνο ψέματα».

Βρισηίδα Ανδριώτου και Σπύρος Μαρτίκας παρακολουθούν καθημερινά τις εξελίξεις και ευελπιστούν πως θα βρεθεί τρόπος να πάρουν πίσω τα χρήματα που έχασαν.

«Είμαι η μόνη που διατηρώ επικοινωνία με τον υπαρχηγό με την ελπίδα, έτσι όπως ο ίδιος με υποχρεώνει και με εκβιάζει να κάνω, να πηγαίνω να του κάνω κάποια διαφημιστικά stories για τα καταστήματα που διατηρεί. Είναι απορίας άξιο πώς μετά από όλο αυτό το περιστατικό και μετά τη ληστεία, το ολοκαίνουργιο κατάστημα στον Κορυδαλλό, του οποίου είναι ιδιοκτήτης και διαχειριστής, άνοιξε μέσα σε 20 μέρες».

«Συνεχίζω να διατηρώ επικοινωνία μαζί του μένοντας στις υποσχέσεις του ότι θα μου επιστρέψει όλα μου τα χρήματα ακόμα και αν με εκβιάζει να κάνω διαφημιστικές προβολές για λογαριασμό του. Σαφώς και του έχω εκδώσει και τιμολόγια για τις υπηρεσίες προβολής και διαφήμισης που του παρέχω. Θα φορολογηθώ για δεύτερη φορά για τα λεφτά που μου λήστεψε, με την ελπίδα και την πεποίθηση να περισώσω ό,τι μπορώ από τη ζωή που μου κατέστρεψε».

Όπως λένε μέσα από τη στάση και τις κινήσεις τους, προσπαθούν να βοηθήσουν κι άλλους που παγιδεύτηκαν και για την ώρα φοβούνται να μιλήσουν.

Τι αναφέρει η σύντροφος του «αρχηγού»

Μιλώντας στο Live News η σύντροφος του «αρχηγού» αναφέρει ότι το ζεύγος Ανδριώτου – Μαρτίκα είχαν τον «αρχηγό» του κυκλώματος σαν Θεό.

«Εγώ είμαι η σύντροφος. Έχω μπλέξει σε ένα τέτοιο… είμαι με δύο παιδιά. Είμαι σε απόγνωση. Αυτή τη στιγμή είμαι, να μην μπορώ να βγω από το σπίτι μου, να ντρέπομαι μην με έχουν αναγνωρίσει λες και έχω κάνει κανέναν φόνο. Επειδή ήμουν η σύντροφος, που δεν έχει κάνει ο άνθρωπος τίποτα και θα αποδειχτούν όλα αυτά. Ο Μαρτίκας όταν ερχόταν όμως και του έφερνε τα παπούτσια και του έλεγε «είσαι ο αδερφός μου, είσαι ο άρχοντας» και του έδινε 5 χιλιάρικα για 2 ώρες. Με την κυρία Βρισηίδα και φέρνανε την οικογένειά της εκεί, η κυρία Βρισηίδα την μητέρα της και τον είχανε τον αρχηγό για άρχοντα τώρα δεν τους αρέσει».

«Τον εξόφλησε ο κύριος, ο αρχηγός, ο υποτιθέμενος αρχηγός τον έχει ξοφλήσει. (Η Βρισηίδα) Είχε και την μητέρα της μαζί, φάγαμε όλοι παρέα. Είμαστε γυναίκες, κάναμε σπα, κάναμε μπάνιο. Τι συναλλαγές; Δεν έγινε καμία συναλλαγή, δεν ήταν κανένας μπροστά σε καμία συναλλαγή. Ο κ… (ο αρχηγός) είναι τζογαδόρος, παίζει. Έβρισκε τέτοιο… εννοείται, φυσικό ήτανε να τα πάρει. Τα έπαιρνε όμως και τα επέστρεφε πίσω και γι΄αυτό έχει και την απόδειξη. Αν δίνατε 600 χιλιάρικα σε έναν άνθρωπο θα πηγαίνατε να υπογράψετε ένα χαρτί 50 χιλιάδων ευρώ;».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



