50 Χρόνια Αχαϊκής Ιατρικής: Ιδιαίτερη εκδήλωση στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πατρών ΦΩΤΟ

Με ιδιαίτερη επιτυχία και συγκίνηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, η επετειακή εκδήλωση αφιερωμένη στα 50 χρόνια από την ίδρυση του επιστημονικού περιοδικού Αχαϊκή Ιατρική, στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου «Νεότερες Εξελίξεις στην Εσωτερική Παθολογία» της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου (ΙΕΔΕΠ).

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Χρήστος Τριάντος, Διευθυντής Σύνταξης του περιοδικού Αχαϊκή Ιατρική, παρουσίασε την ιστορική πορεία και την εξέλιξη του περιοδικού, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του ως επιστημονικού φορέα έκφρασης της Ιατρικής κοινότητας της Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της ΙΕΔΕΠ, Καθηγήτρια κ. Ελένη Γελαστοπούλου, απηύθυνε θερμό χαιρετισμό και ανέπτυξε ομιλία με θέμα «Μελλοντικές Προκλήσεις στην Πρόληψη και Έλεγχο Λοιμωδών Νοσημάτων», αναδεικνύοντας τον διαχρονικό ρόλο της Ιατρικής κοινότητας στην προαγωγή της δημόσιας υγείας και της επιστημονικής γνώσης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν τιμητικές βραβεύσεις στους πρώην Διευθυντές Σύνταξης του περιοδικού: κ. Αθανάσιο Διαμαντόπουλο, κ. Κωνσταντίνο Χρυσανθόπουλο, κ. Μαριάννα Σταματιάδου και κ. Νικόλαο Κούνη, οι οποίοι παρέστησαν όλοι στην τελετή και με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση παρέλαβαν τις αναμνηστικές πλακέτες, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη και ουσιαστική συμβολή τους στην επιστημονική του πορεία.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε θερμό και συγκινητικό κλίμα, με την παρουσία μελών της Ιατρικής Εταιρείας, ακαδημαϊκών, ιατρών και φίλων του περιοδικού, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή συνέχεια και το διαχρονικό κύρος της Αχαϊκής Ιατρικής στον χώρο της Ελληνικής επιστημονικής κοινότητας.

