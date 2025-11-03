6η ΕΜΟΔΕ Πάτρας: Εθελοντική αιμοδοσία την Πέμπτη 6/11

Η αιμοδοσία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 6/11/2025, στις εγκαταστάσεις της 6ης ΕΜΟΔΕ, στην Πάτρα.

6η ΕΜΟΔΕ Πάτρας: Εθελοντική αιμοδοσία την Πέμπτη 6/11
03 Νοέ. 2025 9:07
Pelop News

Εθελοντική αιμοδοσία με τον σύλλογο εθελοντών αιμοδοτών του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας «Ο Αγιος Χαράλαμπος» διοργανώνει για 5η φορά, η 6η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) Πάτρας.

Η αιμοδοσία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 6/11/2025, από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, στις εγκαταστάσεις της 6ης ΕΜΟΔΕ (Ιπποκράτους 18, Παραλία Πατρών).

6η ΕΜΟΔΕ Πάτρας: Εθελοντική αιμοδοσία την Πέμπτη 6/11

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:01 Προσωπικός Αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για εκδοση με επιλογή ψηφίων
11:00 Πιάστηκε η σπείρα των «μανάβηδων»: Επιχείρηση της Ασφάλειας Πατρών σε Μέγαρα και Βοιωτία
10:58 Nouvelle Vague: Ερωτική επιστολή στο Νέο Κύμα
10:56 Παπασταύρου: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τον ενεργειακό χάρτη
10:55 Πάτρα: Εκτός λειτουργίας οι διαδικτυακές εφαρμογές του Δήμου την Πέμπτη 6/11
10:50 Η Τζενιφερ Ανιστον ευχήθηκε στον Τζιμ Κέρτις
10:47 Ιόνια Οδός: Από την Τρίτη 4/11 κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μείωση διοδίων
10:45 Σταθεροποιείται ο χρυσός στα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά
10:40 Πάτρα: Η προβολή της ταινίας του Μπάμπη Τσόκα «Θυσία» ΦΩΤΟ
10:33 ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας: Προτάσεις για την επιδότηση μηνιαίας κάρτας μετακίνησης φοιτητών
10:30 Το Πανεπιστήμιο Πατρών στην Κίνα: Έναρξη του Διεθνούς Ινστιτούτου Μηχανικών με 200 φοιτητές ΦΩΤΟ
10:26 Τι είπε ο Τραμπ για το σενάριο πολέμου με την Βενεζουέλα
10:25 Πάτρα: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση Σκιαδαρέση με την ΠΑΣΠ ΑΕΙ
10:18 Επίδομα παιδιού: Τελευταία ευκαιρία για αιτήσεις Α21, πότε μπαινει η 5η δόση
10:17 Που θα δείτε την μονομαχία του Αστέρα Τρίπολης με τον ΟΦΗ
10:16 Ωρα Πατρών: Η δημοτική αρχή διχάζει την πόλη
10:10 Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας: Στήριξη κινητοποιήσεων των Ιδιωτών Εργαστηριακών Ιατρών
10:07 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:06 Δίκη Καμπανού: Τι λέει ο πατέρας του Άλκη για τα επεισόδια έξω από τα δικαστήρια
9:54 Ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας για το λουκέτο στα καταστήματα των ΕΛΤΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ