6η ΕΜΟΔΕ Πάτρας: Εθελοντική αιμοδοσία την Πέμπτη 6/11

Εθελοντική αιμοδοσία με τον σύλλογο εθελοντών αιμοδοτών του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας «Ο Αγιος Χαράλαμπος» διοργανώνει για 5η φορά, η 6η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) Πάτρας.

Η αιμοδοσία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 6/11/2025, από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, στις εγκαταστάσεις της 6ης ΕΜΟΔΕ (Ιπποκράτους 18, Παραλία Πατρών).

