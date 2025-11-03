6η ΕΜΟΔΕ Πάτρας: Εθελοντική αιμοδοσία την Πέμπτη 6/11
Η αιμοδοσία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 6/11/2025, στις εγκαταστάσεις της 6ης ΕΜΟΔΕ, στην Πάτρα.
Εθελοντική αιμοδοσία με τον σύλλογο εθελοντών αιμοδοτών του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας «Ο Αγιος Χαράλαμπος» διοργανώνει για 5η φορά, η 6η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) Πάτρας.
Η αιμοδοσία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 6/11/2025, από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, στις εγκαταστάσεις της 6ης ΕΜΟΔΕ (Ιπποκράτους 18, Παραλία Πατρών).
