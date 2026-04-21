7,7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 6 τραυματίες και προειδοποίηση για μεγα-σεισμό

Τουλάχιστον 6 τραυματίες και χωρίς σημαντικές ζημιές ο ισχυρός σεισμός χθες στην Ιαπωνία. Οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο νέου μεγα-σεισμού.

21 Απρ. 2026 9:25
Pelop News

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, δύο από αυτούς σοβαρά, από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες Δευτέρα στο βόρειο τμήμα της Ιαπωνίας. Σύμφωνα με τις ιαπωνικές αρχές, δεν έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής σημαντικές ζημιές σε υποδομές ούτε έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 16:53 τοπική ώρα (10:53 ώρα Ελλάδας) στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοικτά της επαρχίας Ιγουάτε στο νησί Χονσού. Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) αρχικά εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι που ενδέχεται να έφτανε έως και τα τρία μέτρα. Τελικά, η προειδοποίηση ήρθη αφού το μεγαλύτερο κύμα που καταγράφηκε έφτασε τα 80 εκατοστά στο λιμάνι του Κούζι στην επαρχία Ιγουάτε, ενώ μικρότερα κύματα έφτασαν και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ιαπωνίας.

Η JMA εκτίμησε το μέγεθος του σεισμού στους 7,7 βαθμούς, ενώ το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) τον υπολόγισε στους 7,4 βαθμούς. Η δόνηση έγινε αισθητή ακόμη και στο Τόκιο, που βρίσκεται σε απόσταση άνω των 500 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.

Οι ιαπωνικές αρχές εξέδωσαν «ειδική προειδοποίηση» για τον αυξημένο κίνδυνο ενός μεγα-σεισμού μεγέθους 8 βαθμών ή και μεγαλύτερου. Όπως ανέφερε η JMA, η πιθανότητα να σημειωθεί νέος ισχυρός σεισμός θεωρείται υψηλότερη από το κανονικό, ενώ υπάρχει κίνδυνος ισχυρών μετασεισμών και ενός τεράστιου τσουνάμι σε περίπτωση νέας μεγάλης δόνησης. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τους μετασεισμούς για τουλάχιστον μία εβδομάδα, με τον μεγαλύτερο κίνδυνο να εντοπίζεται τις δύο με τρεις πρώτες ημέρες μετά τον κύριο σεισμό.

Οι αρχές στις πληγείσες περιοχές εξέδωσαν μη δεσμευτικές εντολές εκκένωσης που αφορούν περισσότερους από 182.000 κατοίκους. Η υπηρεσία διαχείρισης πυρκαγιών και καταστροφών (FDMA) ανέφερε ότι δεν έχουν εντοπιστεί ζημιές σε κρίσιμες υποδομές.

Η Ιαπωνία παραμένει σε υψηλή ετοιμότητα λόγω της θέσης της στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου συγκρούονται τέσσερις μεγάλες τεκτονικές πλάκες. Το τραύμα από τον καταστροφικό σεισμό των 9 Ρίχτερ και το τσουνάμι του Μαρτίου 2011, που στοίχισε τη ζωή ή την εξαφάνιση σε περίπου 18.500 ανθρώπους, παραμένει ακόμα νωπό. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι ένας ενδεχόμενος μεγάλος σεισμός στο ρήγμα Νανκάι θα μπορούσε να προκαλέσει έως 298.000 θύματα και οικονομικές ζημιές ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

10:50 Στο Πακιστάν ο Βανς, ξεκινούν οι συζητήσεις με το Ιράν
10:46 Πάτρα: Νεκρή η 59χρονη που κατέρρευσε σε κατάστημα της Ρήγα Φεραίου
10:41 Αγία Βαρβάρα: Χειροπέδες σε δύο 24χρονους μετά από ένοπλη ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων
10:40 Μεξικό: Τραγωδία στις πυραμίδες Τεοτιουακάν ΒΙΝΤΕΟ
10:36 Κοινο_Τοπία: Βιωματικό εργαστήρι στην Πάτρα: «Η Ισχύς εν τη Ενώσει»
10:27 Δημοσκόπηση Interview: Έκπληξη με το κόμμα Καρυστιανού στην τρίτη θέση
10:24 ΗΠΑ: Δείτε για ποιο λόγο παραιτήθηκε η Υπουργός Εργασίας του Τραμπ
10:18 Ευρωλίγκα: Που θα δείτε την κρίσιμη μάχη του Παναθηναϊκού
10:07 Οι σημερινές προβλέψεις για τα ζώδια
10:06 Καταγγελίες από την «Ώρα Πατρών» για τον βανδαλισμό στο μνημείο του Νίκου Τεμπονέρα
10:00 Δυτική Ελλάδα: Δίχτυ προστασίας για τα θύματα έμφυλης βίας
9:52 Συντάξεις Μαΐου 2026: Δείτε τις ημερομηνίες πληρωμής για όλους τους δικαιούχους, ποιοι πληρώνονται πρώτοι
9:44 ΑΣΕΠ: Αντίστροφη μέτρηση για 4.800 μόνιμες προσλήψεις, οι ειδικότητες
9:33 Υπόθεση Μυρτώς: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες συλλήψεις
9:16 Eurovision 2026: Εντυπωσιακό φινάλε στο promo tour του Akyla σε Λονδίνο και Βουκουρέστι
9:08 Διεθνείς αγορές: Υποχωρεί το πετρέλαιο εν μέσω διπλωματικού πυρετού
8:58 «Μικρά Μετέωρα»: Η αναγέννηση των Χασίων μέσα από τον εναλλακτικό τουρισμό
8:49 Τραμπ: «Ολοκληρωτική καταστροφή» των πυρηνικών του Ιράν, νέα μετωπική επίθεση στα ΜΜΕ
8:40 Μετρό: Πρόωρο κλείσιμο σε σταθμούς της Γραμμής 2 λόγω έργων, δείτε ποιοι επηρεάζονται και τι ισχύει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
