7,7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 6 τραυματίες και προειδοποίηση για μεγα-σεισμό

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, δύο από αυτούς σοβαρά, από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες Δευτέρα στο βόρειο τμήμα της Ιαπωνίας. Σύμφωνα με τις ιαπωνικές αρχές, δεν έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής σημαντικές ζημιές σε υποδομές ούτε έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 16:53 τοπική ώρα (10:53 ώρα Ελλάδας) στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοικτά της επαρχίας Ιγουάτε στο νησί Χονσού. Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) αρχικά εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι που ενδέχεται να έφτανε έως και τα τρία μέτρα. Τελικά, η προειδοποίηση ήρθη αφού το μεγαλύτερο κύμα που καταγράφηκε έφτασε τα 80 εκατοστά στο λιμάνι του Κούζι στην επαρχία Ιγουάτε, ενώ μικρότερα κύματα έφτασαν και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ιαπωνίας.

Η JMA εκτίμησε το μέγεθος του σεισμού στους 7,7 βαθμούς, ενώ το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) τον υπολόγισε στους 7,4 βαθμούς. Η δόνηση έγινε αισθητή ακόμη και στο Τόκιο, που βρίσκεται σε απόσταση άνω των 500 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.

Οι ιαπωνικές αρχές εξέδωσαν «ειδική προειδοποίηση» για τον αυξημένο κίνδυνο ενός μεγα-σεισμού μεγέθους 8 βαθμών ή και μεγαλύτερου. Όπως ανέφερε η JMA, η πιθανότητα να σημειωθεί νέος ισχυρός σεισμός θεωρείται υψηλότερη από το κανονικό, ενώ υπάρχει κίνδυνος ισχυρών μετασεισμών και ενός τεράστιου τσουνάμι σε περίπτωση νέας μεγάλης δόνησης. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τους μετασεισμούς για τουλάχιστον μία εβδομάδα, με τον μεγαλύτερο κίνδυνο να εντοπίζεται τις δύο με τρεις πρώτες ημέρες μετά τον κύριο σεισμό.

Οι αρχές στις πληγείσες περιοχές εξέδωσαν μη δεσμευτικές εντολές εκκένωσης που αφορούν περισσότερους από 182.000 κατοίκους. Η υπηρεσία διαχείρισης πυρκαγιών και καταστροφών (FDMA) ανέφερε ότι δεν έχουν εντοπιστεί ζημιές σε κρίσιμες υποδομές.

Η Ιαπωνία παραμένει σε υψηλή ετοιμότητα λόγω της θέσης της στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου συγκρούονται τέσσερις μεγάλες τεκτονικές πλάκες. Το τραύμα από τον καταστροφικό σεισμό των 9 Ρίχτερ και το τσουνάμι του Μαρτίου 2011, που στοίχισε τη ζωή ή την εξαφάνιση σε περίπου 18.500 ανθρώπους, παραμένει ακόμα νωπό. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι ένας ενδεχόμενος μεγάλος σεισμός στο ρήγμα Νανκάι θα μπορούσε να προκαλέσει έως 298.000 θύματα και οικονομικές ζημιές ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

