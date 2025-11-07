8 χρόνια κάθειρξη για καθηγητή ΤΕΙ – Ζητούσε φακελάκια από φοιτητές για να περάσουν μάθημα

Σε πολυετή κάθειρξη και βαριά χρηματική ποινή καταδικάστηκε καθηγητής του πρώην ΤΕΙ Σερρών για υπόθεση εκβιασμού και δωροληψίας φοιτητών, που τους ανάγκαζε να πληρώνουν σε συγκεκριμένο φροντιστήριο για να περάσουν τα μαθήματά του. Μαζί του καταδικάστηκαν και οι δύο ιδιοκτήτες του φροντιστηρίου, ενώ η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί μετά από καταγγελίες και πολύμηνη έρευνα των Αρχών.

Σε κάθειρξη 8 ετών και σε χρηματική ποινή 30.000 ευρώ καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης 67χρονος καθηγητής του ΤΕΙ Σερρών, ο οποίος κρίθηκε ένοχος ότι ζητούσε χρήματα από φοιτητές του για να τους περάσει στα μαθήματα.

Η υπόθεση, που είχε αποκαλυφθεί το 2018, είχε προκαλέσει αίσθηση στη φοιτητική κοινότητα, καθώς σύμφωνα με τη δικογραφία, ο καθηγητής «έκοβε» συστηματικά τους φοιτητές του και τους παρέπεμπε σε συγκεκριμένο φροντιστήριο, με το οποίο συνεργαζόταν.

Καταδίκες και ποινές

Μαζί με τον καθηγητή κάθισαν στο εδώλιο και οι ιδιοκτήτες του φροντιστηρίου, ένα ανδρόγυνο που φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.

Οι δύο καταδικάστηκαν σε πενταετή κάθειρξη και σε χρηματική ποινή 20.000 ευρώ ο καθένας, ενώ ένας ακόμη καθηγητής που εμπλεκόταν στην ίδια υπόθεση αθωώθηκε.

Το δικαστήριο αναγνώρισε στους καταδικασθέντες το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς, ενώ αποφασίστηκε οι ποινές να έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.

Οι μαρτυρίες των φοιτητών

Κατά τη διάρκεια της δίκης, δεκάδες φοιτητές κατέθεσαν ως μάρτυρες κατηγορίας, περιγράφοντας ένα καλά οργανωμένο σύστημα “φακελακίων” και διαπλοκής.

Μία από τις καταθέσεις που ξεχώρισαν ήταν αυτή απόφοιτης του Τμήματος Λογιστικής, η οποία είπε χαρακτηριστικά:

«Είχα ακούσει ότι υπάρχει ένας καθηγητής που πληρώνεται για να μας περάσει. Μαζί με άλλους συμφοιτητές μου πήγα στο φροντιστήριο – 250 ευρώ κόστιζε το κάθε μάθημα. Μας έδιναν τα θέματα και πηγαίναμε να γράψουμε. Από αυτά που μας δίδασκε ο καθηγητής έπεφταν τα ίδια στις εξετάσεις. Μια φορά είχε πέσει η ίδια άσκηση με τους ίδιους αριθμούς. Σ’ όλα πήρα βαθμό 5».

Οι καταθέσεις αποκάλυψαν πως οι φοιτητές πλήρωναν για τα “σωστά” θέματα και λάμβαναν καθοδήγηση από καθηγητές του φροντιστηρίου, οι οποίοι είχαν πρόσβαση σε εξεταστικό υλικό του μαθήματος.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση ήρθε στο φως το φθινόπωρο του 2018, μετά από καταγγελίες φοιτητών που ερεύνησε η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, ο καθηγητής και ο ιδιοκτήτης του φροντιστηρίου είχαν προφυλακιστεί, ενώ η σύζυγος του τελευταίου αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις πράξεις που τους αποδίδονταν, ωστόσο το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχαν αδιάσειστα στοιχεία για σύστημα εκβίασης και δωροληψίας εις βάρος των φοιτητών.
