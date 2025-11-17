Α’ Κατηγορία: Ανετη νίκη για τον Διαγόρα

O Διαγόρας συνέτριψε με 5-1 τον Αχαιό στο γήπεδο Α. Κάνιστρας, σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας.

Για τους νικητές σκόραραν οι Αναγνωστόπουλος στο 10′, ο Παπαγεωργίου στο 38′, ο Δήμας στο 50′, ο Χριστόπουλος στο 87′ και ο Νικολόπουλος στο 90′. Είχε ισοφαρίσει ο Ανδρεόπουλος στο 15′.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ατρόμητος 8 20-8 17 Πήγασος 8 17-7 17 Πανμοβριακός 8 12-6 17 Αχαϊκή 8 21-6 16 Δόξα Νιφ. 8 9-9 13 Διαγόρας 8 17-12 12 Αστέρας Τσουκ. 8 8-22 7 Δόξα Π. 8 10-19 6 Αστέρας Μιντ. 8 7-15 5 Αχαιός 8 7-24 1

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



