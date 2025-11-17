Α’ Κατηγορία: Ανετη νίκη για τον Διαγόρα
Ισοφάρισε προσωρινά ο Αχαιός, όμως στη συνέχεια κατέρρευσε
|Ατρόμητος
|8
|20-8
|17
|Πήγασος
|8
|17-7
|17
|Πανμοβριακός
|8
|12-6
|17
|Αχαϊκή
|8
|21-6
|16
|Δόξα Νιφ.
|8
|9-9
|13
|Διαγόρας
|8
|17-12
|12
|Αστέρας Τσουκ.
|8
|8-22
|7
|Δόξα Π.
|8
|10-19
|6
|Αστέρας Μιντ.
|8
|7-15
|5
|Αχαιός
|8
|7-24
|1
