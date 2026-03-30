Α’ Κατηγορία: «Διπλό» τίτλου για τον Ατρόμητο Πατρών

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Αντωνόπουλος στο 72′

 

30 Μαρ. 2026 20:00
Pelop News

Τα πάνω – κάτω πρέπει να έρθουν για να χάσει ο Ατρόμητος Πατρών την άνοδο στη Γ’ Εθνική.

Οι «πορτοκαλί» νίκησαν τον Αρη Πατρών στο γήπεδο Προσφυγικών με 1-0 σε ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική των play offs της Α’ Κατηγορίας και διατήρησαν τη διαφορά των επτά βαθμών από τη δεύτερη Αχαϊκή, έναν γύρο πριν από το τέλος της σειράς.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Αντωνόπουλος στο 72′ ύστερα από πάσα ακριβείας του Πατρώνη.

Στο 79′ αποβλήθηκε ο Μπούμπαλης του Αρη Πατρών με δεύτερη κίτρινη από τον διαιτητή Ζυγά (Αιτωλοακαρνανίας).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ατρόμητος 7 21-4 43
Αχαϊκή 7 12-6 36
Πάτραι 7 12-4 31
Αρης 7 8-8 30
Εθνικός 7 9-18 27
Κεραυνός 7 7-8 24
Πανμοβριακός 7 7-13 24
Πήγασος 7 2-17 14

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ