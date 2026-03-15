Α’ Κατηγορία: Η Αχαϊκή πήρε το ντέρμπι με τον Αρη

Mείωσαν τη διαφορά από τον Ατρόμητο, ο οποίος όμως έχει ένα παιχνίδι λιγότερο

15 Μαρ. 2026 17:40
Pelop News

Η Αχαϊκή ήταν η νικήτρια στο ντέρμπι με τον Αρη Πατρών για την 5η αγωνιστική των play offs της Α’ Κατηγορίας.

Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν με 2-1, μείωσαν τη διαφορά με τον Ατρόμητο στους τέσσερις βαθμούς, όμως η ομάδα των Ζαρουχλεΐκων αγωνίζεται τη Δευτέρα (16/3) με τον Πήγασο (γηπ. Α. Κάνιστρας, 18.00).

Συνοπτικά τα ματς:

Αχαϊκή – Αρης Πατρών 2-1: 16′ Φωτόπουλος, 72′ Μητρόπουλος – 92′ Σιδέρης.
Πανμοβριακός – Κεραυνός Αγίου Βασιλείου 2-1: 34′ 84′ Νιφορόπουλος – 89′ Διαμαντόπουλος
Εθνικός Πατρών – Πάτραι 0-4: 21’ πέναλτι Παπαδημητρακόπουλος, 52’ Γερογιάννης, 45’ 62’ Σπανός.

Βαθμολογία

Ατρόμητος 4 13-3 34
Αχαϊκή 5 9-5 30
Αρης 4 7-5 29
Πάτραι 5 10-3 28
Εθνικός 5 6-16 24
Κεραυνός 5 7-6 23
Πανμοβριακός 5 5-9 21
Πήγασος 4 2-11 14

