Α’ Κατηγορία: Η Αχαϊκή πήρε το ντέρμπι με τον Αρη
Mείωσαν τη διαφορά από τον Ατρόμητο, ο οποίος όμως έχει ένα παιχνίδι λιγότερο
Η Αχαϊκή ήταν η νικήτρια στο ντέρμπι με τον Αρη Πατρών για την 5η αγωνιστική των play offs της Α’ Κατηγορίας.
Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν με 2-1, μείωσαν τη διαφορά με τον Ατρόμητο στους τέσσερις βαθμούς, όμως η ομάδα των Ζαρουχλεΐκων αγωνίζεται τη Δευτέρα (16/3) με τον Πήγασο (γηπ. Α. Κάνιστρας, 18.00).
Συνοπτικά τα ματς:
Αχαϊκή – Αρης Πατρών 2-1: 16′ Φωτόπουλος, 72′ Μητρόπουλος – 92′ Σιδέρης.
Πανμοβριακός – Κεραυνός Αγίου Βασιλείου 2-1: 34′ 84′ Νιφορόπουλος – 89′ Διαμαντόπουλος
Εθνικός Πατρών – Πάτραι 0-4: 21’ πέναλτι Παπαδημητρακόπουλος, 52’ Γερογιάννης, 45’ 62’ Σπανός.
Βαθμολογία
|Ατρόμητος
|4
|13-3
|34
|Αχαϊκή
|5
|9-5
|30
|Αρης
|4
|7-5
|29
|Πάτραι
|5
|10-3
|28
|Εθνικός
|5
|6-16
|24
|Κεραυνός
|5
|7-6
|23
|Πανμοβριακός
|5
|5-9
|21
|Πήγασος
|4
|2-11
|14
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News