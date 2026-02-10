Α’ Κατηγορία: Κληρώνει για play offs-outs, όλες οι λεπτομέρειες

«Κληρώνει» σήμερα (10/2) στις 19.00 στα γραφεία του Συνδέσμου Διαιτητών για τους αγώνες play offs και play outs του πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας.

Οι άνθρωποι της ΕΠΣ Αχαΐας θα προβούν σε ενημέρωση των σωματείων για το τι θα ισχύσει και θα γνωστοποιήσει όλες τις λεπτομέρειες. Να μερικές:

* Στα play offs κλειδάριθμο θα πάρουν δύο εκ των Πάτραι, Εθνικού και Αρη Πατρών. Η 1η αγωνιστική θα διεξαχθεί το Σάββατο 14/2 και η 2η την Τετάρτη 18/2, ενώ το σαββατοκύριακο του καρναβαλιού δεν θα υπάρχουν παιχνίδια.

* Αν η ΕΠΟ δώσει το χρονικό περιθώριο, δεν θα οριστεί άλλη Τετάρτη, οπότε το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί στις 16 ή στις 23 Μαΐου.

* Σε περίπτωση ισοβαθμιών, πρώτο κριτήριο θα είναι τα μεταξύ των ισοβαθμούντων ομάδων παιχνίδια, καθώς θα διεξαχθούν δύο γύροι. Υποχρεωτικά, κάποια ματς θα διεξαχθούν Δευτέρα.

* Στα play outs, κλειδάριθμο θα πάρουν οι Διαγόρας και Αστέρας Τσουκαλεΐκων, Ηρακλής Πατρών και Ζαβλάνι. Οι αγώνες θα ολοκληρωθούν στις 9 Μαΐου χωρίς καμία Τετάρτη. Επειδή εδώ υπάρχουν μονά παιχνίδια, το πρώτο κριτήριο σε περίπτωση ισοβαθμίας είναι η συνολική διαφορά τερμάτων. Δεν υπολογίζονται τα παιχνίδια της κανονικής περιόδου. Τα ματς της 1ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν το σαββατοκύριακο 14-15/2.

* Οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 5, 6 και 7 των δύο Ομίλων θα δώσουν έξι παιχνίδια εντός έδρας και πέντε εκτός. Το αντίθετο θα ισχύσει για τις υπόλοιπες.

* Υπενθυμίζεται πως η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη στα play offs θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια και θα ανέβει απευθείας στη Γ’ Εθνική.

* Υποβιβάζονται οι τέσσερις τελευταίες ομάδες των play outs, που πιθανότατα θα γίνουν πέντε αν υποβιβαστεί από τη Γ’ Εθνική μία εκ των Θύελλας, Παναχαϊκής.

