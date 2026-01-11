Α’ Κατηγορία: Νίκη για την Αχαϊκή, το πανόραμα της αγωνιστικής
Τη Δευτέρα 12/1 θα διεξαχθεί και ο αγώνας του Β’ Ομίλου, Κεραυνός – Αρης Πατρών (γηπ. Προαστείου, 18.30)
Η Αχαϊκή επικράτησε με 4-1 του Αστέρα Τσουκαλεΐκων στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της Κυριακής (11η), αν και οι εκκρεμότητες της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας είναι ακόμα πολλές.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Αχαιός – Ατρόμητος Πατρών 1-3: Θ. Νικολόπουλος – Ψαθογιαννάκης, Παπαδόπουλος, Σκούρτας.
Αχαϊκή – Αστέρας Τσουκαλεΐκων 4-1: Καλόφωνος, αυτογκόλ, Διακάτος, Πισπιρίγκος – αυτογκόλ.
Πανμοβριακός – Αστέρας Μιντιλογλίου 1-0: 40’ Μητρόπουλος.
Διαγόρας – Δόξα Νιφορεΐκων 1-2: 70’ πέναλτι Βέρρας – 25’ πέναλτι Νίκας, 88’ Π. Χατζήπαππας.
Πήγασος – Δόξα Παραλίας: Αναβλήθηκε και θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14/1 (γηπ. Α. Κάνιστρας, 18.30).
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Απόλλων Εγλυκάδας – Εθνικός Πατρών 0-5: 68′ 78′ 90′ Πρινς, 72′ Κυριακόπουλος, 75′ Μακρής.
Ζαβλάνι – Αστέρας Τέμενης 4-5: 49′ 62′ Φ. Μπραντάν, 64′ Τ. Μπραντάν, 72′ Αποσκίτης – 3′ 10′ 19′ Τέρπος, 12′ Χύσα, 54′ Περέιρα. Κόκκινη: 75′ Φερέιρα
Αιγείρα/Ακράτα – Ηρακλής Πατρών 1-0: 53′ πέναλτι Καράγιωργας.
Εκτός από το παιχνίδι Πάτραι – Νίκη Προαστείου (γηπ. Α. Κάνιστρας, 19.00), που είχε προγραμματιστεί εξαρχής, τη Δευτέρα 12/1 θα διεξαχθεί και ο αγώνας του Β’ Ομίλου, Κεραυνός – Αρης Πατρών (γηπ. Προαστείου, 18.30), ο οποίος είχε αναβληθεί το Σάββατο λόγω ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
|Ατρόμητος
|14
|35-10
|35
|Αχαϊκή
|14
|34-8
|29
|Πανμοβριακός
|14
|27-14
|29
|Πήγασος
|13
|23-12
|24
|Διαγόρας
|14
|26-19
|21
|Δόξα Νιφ.
|14
|11-17
|17
|Αστέρας Μιντ.
|14
|13-24
|12
|Αστέρας Τσουκ.
|14
|13-36
|11
|Δόξα Π.
|13
|14-36
|8
|Αχαιός
|14
|12-32
|7
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
|Αρης
|13
|26-7
|33
|Εθνικός Π.
|14
|37-12
|29
|Πάτραι
|13
|34-8
|28
|Κεραυνός
|13
|20-7
|25
|Αιγ./Ακράτα
|14
|19-13
|21
|Νίκη Πρ.
|13
|17-17
|20
|Ηρακλής Π.
|14
|25-32
|16
|Ζαβλάνι
|14
|19-35
|10
|Αστέρας Τεμ.
|14
|13-38
|8
|Απόλλων Εγλ.
|14
|1-42
|0
ΣΚΟΡΕΡΣ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
11 γκολ: Αντωνόπουλος (Ατρόμητος), Καλόφωνος (Αχαϊκή).
9 γκολ: Κουλούρης (Αχαϊκή).
7 γκολ: Μητρόπουλος (Πανμοβριακός), Νιφορόπουλος (Πανμοβριακός).
6 γκολ: Ανδρεόπουλος (Αχαιός), Σπανός (Αχαϊκή), Φωτόπουλος (Δόξα Παραλίας), Τζουράς (Αστέρας Μιντιλογλίου).
5 γκολ: Καραπιπέρης (Πήγασος), Μωραΐτης (Διαγόρας), Παπαδόπουλος (Ατρόμητος), Χριστόπουλος (Διαγόρας).
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
8 γκολ: Κατσιγιάννης (Ηρακλής Π.), Σπανός (Πάτραι).
7 γκολ: Γερογιάννης (Πάτραι), Μητρόπουλος (Νίκη Πρ.), Φούντζουλας (Ηρακλής Π.).
5 γκολ: Αναγνωστόπουλος (Εθνικός Π.), Ζησιμόπουλος (Εθνικός Π.), Μακρής (Εθνικός Π.), Μπαλασόπουλος (Εθνικός Π.), Σοφούλης (Αρης Π.), Φουρφουρής (Ηρακλής Π.).
4 γκολ: Δήμας (Αιγείρα/Ακράτα), Κυριακόπουλος (Εθνικός Π.), Κωστής (Αρης Π.), Μπακούρος (Ζαβλάνι), Σταυρόπουλος (Πάτραι), Τέρπος (Αστέρας Τέμενης), Αποσκίτης (Ζαβλάνι).
ΕΠΟΜΕΝΗ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/1
Δόξα Νιφ. – Δόξα Π.
Αστέρας Μιντ. – Διαγόρας
Ατρόμητος – Πήγασος
Αστέρας Τσουκ. – Αχαιός
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/1
Αχαϊκή – Πανμοβριακός
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/1
Νίκη – Αστέρας Τεμ.
Ηρακλής Π. – Ζαβλάνι
Κεραυνός – Απόλλων
Εθνικός Π. – Πάτραι
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1
Αρης Π. – Αιγ./Ακράτα
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News