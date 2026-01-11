Α’ Κατηγορία: Νίκη για την Αχαϊκή, το πανόραμα της αγωνιστικής

Τη Δευτέρα 12/1 θα διεξαχθεί και ο αγώνας του Β’ Ομίλου, Κεραυνός – Αρης Πατρών (γηπ. Προαστείου, 18.30)

Α' Κατηγορία: Νίκη για την Αχαϊκή, το πανόραμα της αγωνιστικής
11 Ιαν. 2026 20:23
Pelop News

Η Αχαϊκή επικράτησε με 4-1 του Αστέρα Τσουκαλεΐκων στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της Κυριακής (11η), αν και οι εκκρεμότητες της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας είναι ακόμα πολλές.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Αχαιός – Ατρόμητος Πατρών 1-3: Θ. Νικολόπουλος – Ψαθογιαννάκης, Παπαδόπουλος, Σκούρτας.
Αχαϊκή – Αστέρας Τσουκαλεΐκων 4-1: Καλόφωνος, αυτογκόλ, Διακάτος, Πισπιρίγκος – αυτογκόλ.
Πανμοβριακός – Αστέρας Μιντιλογλίου 1-0: 40’ Μητρόπουλος.
Διαγόρας – Δόξα Νιφορεΐκων 1-2: 70’ πέναλτι Βέρρας – 25’ πέναλτι Νίκας, 88’ Π. Χατζήπαππας.
Πήγασος – Δόξα Παραλίας: Αναβλήθηκε και θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14/1 (γηπ. Α. Κάνιστρας, 18.30).
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Απόλλων Εγλυκάδας – Εθνικός Πατρών 0-5: 68′ 78′ 90′ Πρινς, 72′ Κυριακόπουλος, 75′ Μακρής.
Ζαβλάνι – Αστέρας Τέμενης 4-5: 49′ 62′ Φ. Μπραντάν, 64′ Τ. Μπραντάν, 72′ Αποσκίτης – 3′ 10′ 19′ Τέρπος, 12′ Χύσα, 54′ Περέιρα. Κόκκινη: 75′ Φερέιρα
Αιγείρα/Ακράτα – Ηρακλής Πατρών 1-0: 53′ πέναλτι Καράγιωργας.

Εκτός από το παιχνίδι Πάτραι – Νίκη Προαστείου (γηπ. Α. Κάνιστρας, 19.00), που είχε προγραμματιστεί εξαρχής, τη Δευτέρα 12/1 θα διεξαχθεί και ο αγώνας του Β’ Ομίλου, Κεραυνός – Αρης Πατρών (γηπ. Προαστείου, 18.30), ο οποίος είχε αναβληθεί το Σάββατο λόγω ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Ατρόμητος 14 35-10 35
Αχαϊκή 14 34-8 29
Πανμοβριακός 14 27-14 29
Πήγασος 13 23-12 24
Διαγόρας 14 26-19 21
Δόξα Νιφ. 14 11-17 17
Αστέρας Μιντ. 14 13-24 12
Αστέρας Τσουκ. 14 13-36 11
Δόξα Π. 13 14-36 8
Αχαιός 14 12-32 7

 

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Αρης 13 26-7 33
Εθνικός Π. 14 37-12 29
Πάτραι 13 34-8 28
Κεραυνός 13 20-7 25
Αιγ./Ακράτα 14 19-13 21
Νίκη Πρ. 13 17-17 20
Ηρακλής Π. 14 25-32 16
Ζαβλάνι 14 19-35 10
Αστέρας Τεμ. 14 13-38 8
Απόλλων Εγλ. 14 1-42 0

 

ΣΚΟΡΕΡΣ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ
11 γκολ: Αντωνόπουλος (Ατρόμητος), Καλόφωνος (Αχαϊκή).
9 γκολ: Κουλούρης (Αχαϊκή).
7 γκολ: Μητρόπουλος (Πανμοβριακός), Νιφορόπουλος (Πανμοβριακός).
6 γκολ: Ανδρεόπουλος (Αχαιός), Σπανός (Αχαϊκή), Φωτόπουλος (Δόξα Παραλίας), Τζουράς (Αστέρας Μιντιλογλίου).
5 γκολ: Καραπιπέρης (Πήγασος), Μωραΐτης (Διαγόρας), Παπαδόπουλος (Ατρόμητος), Χριστόπουλος (Διαγόρας).

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
8 γκολ: Κατσιγιάννης (Ηρακλής Π.), Σπανός (Πάτραι).
7 γκολ: Γερογιάννης (Πάτραι), Μητρόπουλος (Νίκη Πρ.), Φούντζουλας (Ηρακλής Π.).
5 γκολ: Αναγνωστόπουλος (Εθνικός Π.), Ζησιμόπουλος (Εθνικός Π.), Μακρής (Εθνικός Π.), Μπαλασόπουλος (Εθνικός Π.), Σοφούλης (Αρης Π.), Φουρφουρής (Ηρακλής Π.).
4 γκολ: Δήμας (Αιγείρα/Ακράτα), Κυριακόπουλος (Εθνικός Π.), Κωστής (Αρης Π.), Μπακούρος (Ζαβλάνι), Σταυρόπουλος (Πάτραι), Τέρπος (Αστέρας Τέμενης), Αποσκίτης (Ζαβλάνι).

ΕΠΟΜΕΝΗ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/1
Δόξα Νιφ. – Δόξα Π.
Αστέρας Μιντ. – Διαγόρας
Ατρόμητος – Πήγασος
Αστέρας Τσουκ. – Αχαιός
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/1
Αχαϊκή – Πανμοβριακός

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/1
Νίκη – Αστέρας Τεμ.
Ηρακλής Π. – Ζαβλάνι
Κεραυνός – Απόλλων
Εθνικός Π. – Πάτραι
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1
Αρης Π. – Αιγ./Ακράτα

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:58 Η Μαριγκόνα ξανά μαζί με τον σύντροφό της – Ο χωρισμός και η επανασύνδεση
20:49 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Ενας οπλίτης, ένας δεκανέας και πέντε αντιστράτηγοι
20:37 Κλιμακώνεται η κρίση στο Ιράν: Ο Τραμπ εξετάζει στρατιωτικές επιλογές εν μέσω αιματηρών διαδηλώσεων
20:25 Αυγά αντί για ενέσεις; Ο ρόλος της διατροφής μετά τη διακοπή των φαρμάκων αδυνατίσματος
20:23 Α’ Κατηγορία: Νίκη για την Αχαϊκή, το πανόραμα της αγωνιστικής
20:14 Αταμάν: «Να συγχαρώ τον Ολυμπιακό που κέρδισε με 40 πόντους, αν είσαι μεγάλη ομάδα, παίζεις όπως εκείνος και στο πρωτάθλημα»
20:04 Οι αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ: Ποιοι αποστρατεύονται και ποιοι τοποθετούνται σε θέσεις αντιστράτηγων, αντιναυάρχων και αντιπτεράρχων
19:56 Ξανά στις νίκες η Παναχαϊκή, διέλυσε το Ληξούρι – Φωτογραφίες/δηλώσεις
19:56 Πέθανε ο Παναγιώτης Κορδάς – Θλίψη στην Πάτρα για τον γνωστό έμπορο και οινοποιό
19:44 Πάτρα: Φωτιά σε κολόνα έριξε στο σκοτάδι τα Μποζαΐτικα
19:35 Ερμηνεύοντας τη νέα πολιτική αβεβαιότητα
19:32 Ο Προμηθέας ήττα από Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα στο Gen A Stars U16
19:26 Ισραήλ – Ιράν: Στενή παρακολούθηση των διαδηλώσεων και φόβοι για περιφερειακή ανάφλεξη
19:13 Ίλιον: Εξαφάνιση 59χρονου – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
19:01 Πάτρα: Μπλεγμένη στο χάος η πυρασφάλεια των σχολείων – Νέα παράταση, προβλήματα και έργα άνω των 10 εκατ. ευρώ που αναζητούνται
18:53 Κι άλλη ήττα για τον ΟΠΑΘΑ
18:50 Γιώργος Λιανός: Στο «Survivor» η συμμετοχή του κοινού θα είναι δυνατή και θα μπορεί να αλλάξει τα πάντα
18:45 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Αναβολή στο Νίκη Προαστείου-ΑΓΕ Ζακύνθου, νίκησε ο Κεφαλληνιακός
18:39 ΠΟΜΙΔΑ: Κίνδυνος για τις μεταβιβάσεις ακινήτων από τις ασφυκτικές προθεσμίες για ταυτότητα κτιρίου και τακτοποίηση αυθαιρέτων
18:32 Η ΝΕΠ έχασε από την Ηλιούπολη, ντεμπούτο για Ασάντι – Φωτογραφίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ