Α’ Κατηγορία: Νίκη για την Αχαϊκή, το πανόραμα της αγωνιστικής

Η Αχαϊκή επικράτησε με 4-1 του Αστέρα Τσουκαλεΐκων στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της Κυριακής (11η), αν και οι εκκρεμότητες της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας είναι ακόμα πολλές.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Αχαιός – Ατρόμητος Πατρών 1-3: Θ. Νικολόπουλος – Ψαθογιαννάκης, Παπαδόπουλος, Σκούρτας.

Αχαϊκή – Αστέρας Τσουκαλεΐκων 4-1: Καλόφωνος, αυτογκόλ, Διακάτος, Πισπιρίγκος – αυτογκόλ.

Πανμοβριακός – Αστέρας Μιντιλογλίου 1-0: 40’ Μητρόπουλος.

Διαγόρας – Δόξα Νιφορεΐκων 1-2: 70’ πέναλτι Βέρρας – 25’ πέναλτι Νίκας, 88’ Π. Χατζήπαππας.

Πήγασος – Δόξα Παραλίας: Αναβλήθηκε και θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14/1 (γηπ. Α. Κάνιστρας, 18.30).

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Απόλλων Εγλυκάδας – Εθνικός Πατρών 0-5: 68′ 78′ 90′ Πρινς, 72′ Κυριακόπουλος, 75′ Μακρής.

Ζαβλάνι – Αστέρας Τέμενης 4-5: 49′ 62′ Φ. Μπραντάν, 64′ Τ. Μπραντάν, 72′ Αποσκίτης – 3′ 10′ 19′ Τέρπος, 12′ Χύσα, 54′ Περέιρα. Κόκκινη: 75′ Φερέιρα

Αιγείρα/Ακράτα – Ηρακλής Πατρών 1-0: 53′ πέναλτι Καράγιωργας.

Εκτός από το παιχνίδι Πάτραι – Νίκη Προαστείου (γηπ. Α. Κάνιστρας, 19.00), που είχε προγραμματιστεί εξαρχής, τη Δευτέρα 12/1 θα διεξαχθεί και ο αγώνας του Β’ Ομίλου, Κεραυνός – Αρης Πατρών (γηπ. Προαστείου, 18.30), ο οποίος είχε αναβληθεί το Σάββατο λόγω ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Ατρόμητος 14 35-10 35 Αχαϊκή 14 34-8 29 Πανμοβριακός 14 27-14 29 Πήγασος 13 23-12 24 Διαγόρας 14 26-19 21 Δόξα Νιφ. 14 11-17 17 Αστέρας Μιντ. 14 13-24 12 Αστέρας Τσουκ. 14 13-36 11 Δόξα Π. 13 14-36 8 Αχαιός 14 12-32 7

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Αρης 13 26-7 33 Εθνικός Π. 14 37-12 29 Πάτραι 13 34-8 28 Κεραυνός 13 20-7 25 Αιγ./Ακράτα 14 19-13 21 Νίκη Πρ. 13 17-17 20 Ηρακλής Π. 14 25-32 16 Ζαβλάνι 14 19-35 10 Αστέρας Τεμ. 14 13-38 8 Απόλλων Εγλ. 14 1-42 0

ΣΚΟΡΕΡΣ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

11 γκολ: Αντωνόπουλος (Ατρόμητος), Καλόφωνος (Αχαϊκή).

9 γκολ: Κουλούρης (Αχαϊκή).

7 γκολ: Μητρόπουλος (Πανμοβριακός), Νιφορόπουλος (Πανμοβριακός).

6 γκολ: Ανδρεόπουλος (Αχαιός), Σπανός (Αχαϊκή), Φωτόπουλος (Δόξα Παραλίας), Τζουράς (Αστέρας Μιντιλογλίου).

5 γκολ: Καραπιπέρης (Πήγασος), Μωραΐτης (Διαγόρας), Παπαδόπουλος (Ατρόμητος), Χριστόπουλος (Διαγόρας).

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

8 γκολ: Κατσιγιάννης (Ηρακλής Π.), Σπανός (Πάτραι).

7 γκολ: Γερογιάννης (Πάτραι), Μητρόπουλος (Νίκη Πρ.), Φούντζουλας (Ηρακλής Π.).

5 γκολ: Αναγνωστόπουλος (Εθνικός Π.), Ζησιμόπουλος (Εθνικός Π.), Μακρής (Εθνικός Π.), Μπαλασόπουλος (Εθνικός Π.), Σοφούλης (Αρης Π.), Φουρφουρής (Ηρακλής Π.).

4 γκολ: Δήμας (Αιγείρα/Ακράτα), Κυριακόπουλος (Εθνικός Π.), Κωστής (Αρης Π.), Μπακούρος (Ζαβλάνι), Σταυρόπουλος (Πάτραι), Τέρπος (Αστέρας Τέμενης), Αποσκίτης (Ζαβλάνι).

ΕΠΟΜΕΝΗ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/1

Δόξα Νιφ. – Δόξα Π.

Αστέρας Μιντ. – Διαγόρας

Ατρόμητος – Πήγασος

Αστέρας Τσουκ. – Αχαιός

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/1

Αχαϊκή – Πανμοβριακός

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/1

Νίκη – Αστέρας Τεμ.

Ηρακλής Π. – Ζαβλάνι

Κεραυνός – Απόλλων

Εθνικός Π. – Πάτραι

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1

Αρης Π. – Αιγ./Ακράτα

