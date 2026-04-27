Α’ Κατηγορία: Νίκη με ανατροπή για τον Αρη Πατρών

Εκπληκτικό παιχνίδι στο γήπεδο Προσφυγικών με εναλλαγές και διακυμάνσεις

27 Απρ. 2026 21:15
Ο Αρης Πατρών επικράτησε 3-2 του Πάτραι σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 10η αγωνιστική των play offs της Α’ Κατηγορίας.

Στο 6′ προηγήθηκε ο Αρης με τον Σοφούλη, ο οποίος δεν «έφαγε» την ντρίμπλα του Κουτρούμπα, όμως στο τέλος του ημιχρόνου το Πάτραι ισοφάρισε με σουτ του Βασιλόπουλου, που πέρασε από πολλά πόδια.

Οι πράσινοι πήραν προβάδισμα στο 71′ με σουτ του Γερογιάννη μέσα από την περιοχή στο 71′, όμως οι κόκκινοι έφεραν το ματς στα ίσια στο 86′ με εκπληκτικό σουτ του Αλποχωρίτη και έκαναν την ανατροπή στο 90′ με φάουλ από 40 μέτρα του Γράβαλου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ατρόμητος 10 30-8 50
Αχαϊκή 10 15-7 43
Αρης 10 15-13 36
Πάτραι 10 16-10 32
Εθνικός 10 15-28 30
Πανμοβριακός 10 11-16 28
Κεραυνός 10 11-13 27
Πήγασος 10 5-23 17

 

