Α’ Κατηγορία: Ο Ατρόμητος πήρε το ντέρμπι και έπιασε κορυφή

01 Δεκ. 2025 20:05
Ντέρμπι με τα όλα του στο γήπεδο Ζαρουχλεΐκων με τον Ατρόμητο Πατρών να κερδίζει 3-1 τον Πανμοβριακό σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 10η αγωνιστική στον Α’ Ομιλο της Α’ Κατηγορίας.
Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο α’ ημίχρονο, καθώς έχασαν 2-3 ευκαιρίες, ενώ είχαν και ένα δοκάρι με τον Παπασπηλιόπουλο στο 12′. O,τι δεν κατάφερε να κάνει στο πρώτο μέρος ο Ατρόμητος, το έκανε στο δεύτερο.
Στο 54′ μετά από σέντρα ακριβείας ο Παπαδόπουλος άνοιξε το σκορ για τους «πορτοκαλί», ενώ στο 67′ μετά από σέντρα του Πατρώνη, ο Αντωνόπουλος με κοντινό σουτ έκανε το 2-0 και φάνηκε να κλειδώνει το ματς.
Το εκπληκτικό σε εκτέλεση γκολ του Νιφορόπουλου (2-1) με ένα δυνατό σουτ από πλάγια στο 69′ έδωσε νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, το οποίο εξανέμισε η εκτέλεση φάουλ του Αποστολόπουλου στο 86′ με την οποία διαμόρφωσε το τελικό 3-1 για την ομάδα των Ζαρουχλεΐκων.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ατρόμητος 10 26-9 23
Αχαϊκή 10 22-6 20
Πήγασος 10 19-8 20
Πανμοβριακός 10 18-10 20
Διαγόρας 10 22-15 15
Δόξα Νιφ. 10 9-10 14
Αστέρας Μιντ. 10 11-16 11
Αστέρας Τσουκ. 10 8-25 8
Δόξα Π. 10 12-29 6
Αχαιός 10 8-27 2

