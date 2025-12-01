Α’ Κατηγορία: Ο Ατρόμητος πήρε το ντέρμπι και έπιασε κορυφή

Ντέρμπι με τα όλα του στο γήπεδο Ζαρουχλεΐκων με τον Ατρόμητο Πατρών να κερδίζει 3-1 τον Πανμοβριακό σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 10η αγωνιστική στον Α’ Ομιλο της Α’ Κατηγορίας.

Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο α’ ημίχρονο, καθώς έχασαν 2-3 ευκαιρίες, ενώ είχαν και ένα δοκάρι με τον Παπασπηλιόπουλο στο 12′. O,τι δεν κατάφερε να κάνει στο πρώτο μέρος ο Ατρόμητος, το έκανε στο δεύτερο.

Στο 54′ μετά από σέντρα ακριβείας ο Παπαδόπουλος άνοιξε το σκορ για τους «πορτοκαλί», ενώ στο 67′ μετά από σέντρα του Πατρώνη, ο Αντωνόπουλος με κοντινό σουτ έκανε το 2-0 και φάνηκε να κλειδώνει το ματς.

Το εκπληκτικό σε εκτέλεση γκολ του Νιφορόπουλου (2-1) με ένα δυνατό σουτ από πλάγια στο 69′ έδωσε νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, το οποίο εξανέμισε η εκτέλεση φάουλ του Αποστολόπουλου στο 86′ με την οποία διαμόρφωσε το τελικό 3-1 για την ομάδα των Ζαρουχλεΐκων.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ατρόμητος 10 26-9 23 Αχαϊκή 10 22-6 20 Πήγασος 10 19-8 20 Πανμοβριακός 10 18-10 20 Διαγόρας 10 22-15 15 Δόξα Νιφ. 10 9-10 14 Αστέρας Μιντ. 10 11-16 11 Αστέρας Τσουκ. 10 8-25 8 Δόξα Π. 10 12-29 6 Αχαιός 10 8-27 2

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



