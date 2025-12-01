Α’ Κατηγορία: Ο Ατρόμητος πήρε το ντέρμπι και έπιασε κορυφή
Ο Ατρόμητος ήταν καλύτερος και κατάφερε να φύγει νικητής από το ντέρμπι
Ντέρμπι με τα όλα του στο γήπεδο Ζαρουχλεΐκων με τον Ατρόμητο Πατρών να κερδίζει 3-1 τον Πανμοβριακό σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 10η αγωνιστική στον Α’ Ομιλο της Α’ Κατηγορίας.
Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο α’ ημίχρονο, καθώς έχασαν 2-3 ευκαιρίες, ενώ είχαν και ένα δοκάρι με τον Παπασπηλιόπουλο στο 12′. O,τι δεν κατάφερε να κάνει στο πρώτο μέρος ο Ατρόμητος, το έκανε στο δεύτερο.
Στο 54′ μετά από σέντρα ακριβείας ο Παπαδόπουλος άνοιξε το σκορ για τους «πορτοκαλί», ενώ στο 67′ μετά από σέντρα του Πατρώνη, ο Αντωνόπουλος με κοντινό σουτ έκανε το 2-0 και φάνηκε να κλειδώνει το ματς.
Το εκπληκτικό σε εκτέλεση γκολ του Νιφορόπουλου (2-1) με ένα δυνατό σουτ από πλάγια στο 69′ έδωσε νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, το οποίο εξανέμισε η εκτέλεση φάουλ του Αποστολόπουλου στο 86′ με την οποία διαμόρφωσε το τελικό 3-1 για την ομάδα των Ζαρουχλεΐκων.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
|Ατρόμητος
|10
|26-9
|23
|Αχαϊκή
|10
|22-6
|20
|Πήγασος
|10
|19-8
|20
|Πανμοβριακός
|10
|18-10
|20
|Διαγόρας
|10
|22-15
|15
|Δόξα Νιφ.
|10
|9-10
|14
|Αστέρας Μιντ.
|10
|11-16
|11
|Αστέρας Τσουκ.
|10
|8-25
|8
|Δόξα Π.
|10
|12-29
|6
|Αχαιός
|10
|8-27
|2
