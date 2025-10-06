Α’ Κατηγορία: O Διαγόρας άφησε στα κρύα του λουτρού τον Ατρόμητο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Γκραν γκινιόλ το ντέρμπι στο γήπεδο Ζαρουχλεΐκων, καθώς μέσα σε δύο λεπτά έγινε ροντέο
Καταπληκτικό παιχνίδι και άγρια ομορφιά στο γήπεδο Ζαρουχλεΐκων με τους Ατρόμητο και Διαγόρα να αναδεικνύονται ισόπαλοι 2-2 σε ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας.
Στο 41′ ο Αντωνόπουλος βγήκε τετ α τετ με τον Διαμαντόπουλο, τον πλάσαρε για το 1-0, ενώ στο 60′ ο Αντωνόπουλος έκανε το γύρισμα και ο Ντζάνης έκανε το 2-0.
Και ενώ όλα έδειχναν ότι οι γηπεδούχοι θα καθάριζαν εύκολα το ματς, μέσα σε δύο λεπτά οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν. Στο 76′ ο Χριστόπουλος από λάθος των παικτών του Ατρομήτου μείωσε σε 2-1 και στο 78′ ο Νικολόπουλος με προβολή έκανε το 2-2.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Β. Μπαλατής): Πούλιος, Παπασπηλιόπουλος, Σοφιανόπουλος, Παπαδόπουλος, Βλάχος, Ντζάνης (79′ Τούφας), Γκότσης (69′ Ψαθογιαννάκης), Αποστολόπουλος, Βιλανάκης (37 λ.τ. Τζουραμάνης), Πατρώνης (79′ Στεργίδης), Αντωνόπουλος.
ΔΙΑΓΟΡΑΣ (Κ. Τσιπιανίτης): Διαμαντόπουλος, Παπανικολόπουλος (60′ Τσουκνίδας), Σάχι, Λαζανάς, Ντινόπουλος, Τσιούπρος (46′ Παπαγεωργίου), Αναγνωστόπουλος (65′ Μπουρίκας), Νικολόπουλος, Βέρρας (60′ Καπής), Χριστόπουλος, Δήμας (65′ Βαρβεράκης).
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
|Δόξα Νιφ.
|2
|4-1
|6
|Αχαϊκή
|2
|4-0
|4
|Πήγασος
|2
|2-1
|4
|Αστέρας Μιντ.
|2
|6-3
|3
|Πανμοβριακός
|2
|2-2
|3
|Αστέρας Τσουκ.
|2
|2-3
|3
|Διαγόρας
|2
|3-3
|2
|Ατρόμητος
|2
|2-3
|1
|Δόξα Π.
|2
|2-6
|1
|Αχαιός
|2
|1-6
|0
