Α’ Κατηγορία: O Διαγόρας άφησε στα κρύα του λουτρού τον Ατρόμητο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

06 Οκτ. 2025 20:12
Καταπληκτικό παιχνίδι και άγρια ομορφιά στο γήπεδο Ζαρουχλεΐκων με τους Ατρόμητο και Διαγόρα να αναδεικνύονται ισόπαλοι 2-2 σε ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας.

Στο 41′ ο Αντωνόπουλος βγήκε τετ α τετ με τον Διαμαντόπουλο, τον πλάσαρε για το 1-0, ενώ στο 60′ ο Αντωνόπουλος έκανε το γύρισμα και ο Ντζάνης έκανε το 2-0.

Και ενώ όλα έδειχναν ότι οι γηπεδούχοι θα καθάριζαν εύκολα το ματς, μέσα σε δύο λεπτά οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν. Στο 76′ ο Χριστόπουλος από λάθος των παικτών του Ατρομήτου μείωσε σε 2-1 και στο 78′ ο Νικολόπουλος με προβολή έκανε το 2-2.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Β. Μπαλατής): Πούλιος, Παπασπηλιόπουλος, Σοφιανόπουλος, Παπαδόπουλος, Βλάχος, Ντζάνης (79′ Τούφας), Γκότσης (69′ Ψαθογιαννάκης), Αποστολόπουλος, Βιλανάκης (37 λ.τ. Τζουραμάνης), Πατρώνης (79′ Στεργίδης), Αντωνόπουλος.
ΔΙΑΓΟΡΑΣ (Κ. Τσιπιανίτης): Διαμαντόπουλος, Παπανικολόπουλος (60′ Τσουκνίδας), Σάχι, Λαζανάς, Ντινόπουλος, Τσιούπρος (46′ Παπαγεωργίου), Αναγνωστόπουλος (65′ Μπουρίκας), Νικολόπουλος, Βέρρας (60′ Καπής), Χριστόπουλος, Δήμας (65′ Βαρβεράκης).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δόξα Νιφ. 2 4-1 6
Αχαϊκή 2 4-0 4
Πήγασος 2 2-1 4
Αστέρας Μιντ. 2 6-3 3
Πανμοβριακός 2 2-2 3
Αστέρας Τσουκ. 2 2-3 3
Διαγόρας 2 3-3 2
Ατρόμητος 2 2-3 1
Δόξα Π. 2 2-6 1
Αχαιός 2 1-6 0

