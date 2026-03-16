Α’ Κατηγορία: Πάλι στο +7 ο Ατρόμητος Πατρών

Στο +7 αύξησε τη διαφορά από τους διώκτες του ο Ατρόμητος Πατρών, που επικράτησε με 3-0 του Πήγασου στο γήπεδο Α. Κάνιστρας, σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική των play offs της Α’ Κατηγορίας.

Στο α’ ημίχρονο, οι «πορτοκαλί» τα βρήκαν σκούρα και χρειάστηκαν ένα πέναλτι στο 44′ για να πάρουν κεφάλι στο σκορ σε ένα κομβικό σημείο του αγώνα.

Ο Αγγελής ανέτρεψε τον Βλάχο μέσα στην περιοχή, ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι με τον Κίμη Αποστολόπουλο να το εκτελεί για το 1-0.

Λίγο αργότερα, στο 53′, μετά από μακρινή μπαλιά, ο Δήμας έγινε κάτοχος της μπάλας από δεξιά, μπήκε μέσα στην περιοχή και με ένα υποδειγματικό πλασέ νίκησε τον Κατσαΐτη για το 2-0.

Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Σκούρτας στο 88′ με κεφαλιά.

Βαθμολογία

Ατρόμητος 5 15-3 37 Αχαϊκή 5 9-5 30 Αρης 5 8-7 29 Πάτραι 5 10-3 28 Εθνικός 5 6-16 24 Κεραυνός 5 7-6 23 Πανμοβριακός 5 5-9 21 Πήγασος 5 2-13 14

