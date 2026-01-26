Α’ Κατηγορία: Τα μοιράστηκαν όλα Αχαιός και Πανμοβριακός

Σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 16η αγωνιστική της Α’ Κατηγορίας, Αχαιός και Πανμοβριακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο γήπεδο Σαραβαλίου.

Παρότι οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 2-0 (Τελέγκος, Νιφορόπουλος), οι γηπεδούχοι βρήκαν τον τρόπο να ισοφαρίσουν με γκολ των Αγγελόπουλου και Ανδρεόπουλου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ατρόμητος 16 40-10 41 Αχαϊκή 16 37-8 33 Πανμοβριακός 16 29-16 31 Πήγασος 16 25-15 28 Διαγόρας 16 223 22 Δόξα Νιφ. 16 14-20 19 Αστέρας Μιντ. 16 15-26 14 Αστέρας Τσουκ. 16 15-43 12 Αχαιός 16 20-35 11 Δόξα Π. 16 16-42 9

