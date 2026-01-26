Α’ Κατηγορία: Τα μοιράστηκαν όλα Αχαιός και Πανμοβριακός
Συγκλονιστικό το φινάλε με την ομάδα του Σαραβαλίου να ισοφαρίζει στην εκπνοή
Σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 16η αγωνιστική της Α’ Κατηγορίας, Αχαιός και Πανμοβριακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο γήπεδο Σαραβαλίου.
Παρότι οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 2-0 (Τελέγκος, Νιφορόπουλος), οι γηπεδούχοι βρήκαν τον τρόπο να ισοφαρίσουν με γκολ των Αγγελόπουλου και Ανδρεόπουλου.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
|Ατρόμητος
|16
|40-10
|41
|Αχαϊκή
|16
|37-8
|33
|Πανμοβριακός
|16
|29-16
|31
|Πήγασος
|16
|25-15
|28
|Διαγόρας
|16
|223
|22
|Δόξα Νιφ.
|16
|14-20
|19
|Αστέρας Μιντ.
|16
|15-26
|14
|Αστέρας Τσουκ.
|16
|15-43
|12
|Αχαιός
|16
|20-35
|11
|Δόξα Π.
|16
|16-42
|9
