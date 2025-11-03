Α’ Κατηγορία: Τα μοιράστηκαν όλα Πήγασος και Ατρόμητος
Χορταστικό θέαμα από δύο πολύ καλές ομάδες
Ισόπαλοι 2-2 αναδείχθηκαν Πήγασος και Ατρόμητος Πατρών στο Α. Κάνιστρας, σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική του Α’ Ομίλου της Α’ Κατηγορίας.
Ο Ατρόμητος προηγήθηκε στο 30′ με τον Αντωνόπουλο και όλα έδειχναν πως είχε το πάνω χέρι στο παιχνίδι. Η χαρά του όμως δεν κράτησε πολύ, καθώς πέντε λεπτά αργότερα ο Καραπιπέρης ισοφάρισε για τους «βυσσινί» και με την έναρξη του β’ ημιχρόνου ο Αλ. Σγούρας έκανε το 2-1 για τους γηπεδούχους.
Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 89′ με τον Αντωνόπουλο και να φύγουν με τον βαθμό της ισοπαλίας.
Η ομάδα του Μπεγουλακίου κατάφερε να διατηρηθεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του Α’ Ομίλου, στο +3 από τον Πανμοβριακό, Ατρόμητο και στο +4 από Αχαϊκή και Δόξα Νιφορεΐκων, δείχνοντας πως δεν είναι πυροτέχνημα και πως έχει τις δυνατότητες να βρεθεί μέσα στην τετράδα.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
|Πήγασος
|6
|13-4
|14
|Πανμοβριακός
|6
|7-3
|11
|Ατρόμητος
|6
|15-6
|11
|Αχαϊκή
|6
|16-6
|10
|Δόξα Νιφ.
|6
|7-6
|10
|Διαγόρας
|6
|12-8
|9
|Αστέρας Τσουκ.
|6
|6-15
|7
|Αστέρας Μιντ.
|6
|7-12
|5
|Δόξα Π.
|6
|5-16
|3
|Αχαιός
|6
|4-16
|1
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News