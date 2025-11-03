Α’ Κατηγορία: Τα μοιράστηκαν όλα Πήγασος και Ατρόμητος

Χορταστικό θέαμα από δύο πολύ καλές ομάδες

Α' Κατηγορία: Τα μοιράστηκαν όλα Πήγασος και Ατρόμητος
03 Νοέ. 2025 21:12
Pelop News

Ισόπαλοι 2-2 αναδείχθηκαν Πήγασος και Ατρόμητος Πατρών στο Α. Κάνιστρας, σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική του Α’ Ομίλου της Α’ Κατηγορίας.
Ο Ατρόμητος προηγήθηκε στο 30′ με τον Αντωνόπουλο και όλα έδειχναν πως είχε το πάνω χέρι στο παιχνίδι. Η χαρά του όμως δεν κράτησε πολύ, καθώς πέντε λεπτά αργότερα ο Καραπιπέρης ισοφάρισε για τους «βυσσινί» και με την έναρξη του β’ ημιχρόνου ο Αλ. Σγούρας έκανε το 2-1 για τους γηπεδούχους.
Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 89′ με τον Αντωνόπουλο και να φύγουν με τον βαθμό της ισοπαλίας.
Η ομάδα του Μπεγουλακίου κατάφερε να διατηρηθεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του Α’ Ομίλου, στο +3 από τον Πανμοβριακό, Ατρόμητο και στο +4 από Αχαϊκή και Δόξα Νιφορεΐκων, δείχνοντας πως δεν είναι πυροτέχνημα και πως έχει τις δυνατότητες να βρεθεί μέσα στην τετράδα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πήγασος 6 13-4 14
Πανμοβριακός 6 7-3 11
Ατρόμητος 6 15-6 11
Αχαϊκή 6 16-6 10
Δόξα Νιφ. 6 7-6 10
Διαγόρας 6 12-8 9
Αστέρας Τσουκ. 6 6-15 7
Αστέρας Μιντ. 6 7-12 5
Δόξα Π. 6 5-16 3
Αχαιός 6 4-16 1

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:31 Βραζιλία: Έπεσε νεκρή 28χρονη blogger σε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ συμμοριών, ΒΙΝΤΕΟ
21:21 «Έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε τώρα κι αυτά. Πάρτε το πίσω»! Στα κάγκελα βουλευτές της ΝΔ για τα ΕΛΤΑ
21:12 Α’ Κατηγορία: Τα μοιράστηκαν όλα Πήγασος και Ατρόμητος
21:01 Δήμος Διστόμου: Ζητά να μείνει ανοικτό το κατάστημα των ΕΛΤΑ, αναλαμβάνοντας τα λειτουργικά του έξοδα
20:51 Πάτρα: Δύο ανήλικοι δέχτηκαν επίθεση από ομάδα 15 ατόμων με κλειδιά στο πρόσωπο!
20:41 «Σημαντική νίκη ουσίας, αυτοπεποίθησης και ψυχολογίας»
20:31 Alco: Στο 11,6% η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου
20:21 Καιρός (4/11/2025):Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας
20:10 Χαριτωνίδης στον Peloponnisos FM: «Προσπαθούμε να βρούμε χρηματοδότηση για το γήπεδο»
20:00 Πώς εξηγούνται οι επιθέσεις κατά του Ισραήλ
19:46 Τροχαίο, σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με αγριογούρουνο! ΦΩΤΟ
19:36 «Δεχτήκαμε απειλές ότι θα μας εκτελέσουν όλους, θα μας πετάξουν χειροβομβίδες»! Η μαρτυρία Κώστα Φραγκιαδάκη για Βoρίζια
19:27 Η Ζαχαράκη για το άνοιγμα των σχολείων στα Βορίζια: Τότε θα επαναλειτουργήσουν
19:16 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Ιωάννης Σταυρογιαννόπουλος με τον Αντώνη Κουνάβη
19:02 Αυτή είναι η 13χρονη που εξαφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη
19:00 Η FilmAid Productions επενδύει στην Πάτρα με όραμα και δημιουργικότητα
18:57 Φόβος και τρόμος στα Βορίζια: Ο ένας κάτοικος μετά τον άλλο εγκαταλείπουν το χωριό!
18:47 Η ανάρτηση και το «αντίο» του Γιάννη Ελευθεριάδη στον Απόλλωνα
18:37 Πειρατεία σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά της Σομαλίας
18:30 Τα τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη: Με παίρνουν για κορόιδο;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ