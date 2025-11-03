Α’ Κατηγορία: Τα μοιράστηκαν όλα Πήγασος και Ατρόμητος

Ισόπαλοι 2-2 αναδείχθηκαν Πήγασος και Ατρόμητος Πατρών στο Α. Κάνιστρας, σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική του Α’ Ομίλου της Α’ Κατηγορίας.

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε στο 30′ με τον Αντωνόπουλο και όλα έδειχναν πως είχε το πάνω χέρι στο παιχνίδι. Η χαρά του όμως δεν κράτησε πολύ, καθώς πέντε λεπτά αργότερα ο Καραπιπέρης ισοφάρισε για τους «βυσσινί» και με την έναρξη του β’ ημιχρόνου ο Αλ. Σγούρας έκανε το 2-1 για τους γηπεδούχους.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 89′ με τον Αντωνόπουλο και να φύγουν με τον βαθμό της ισοπαλίας.

Η ομάδα του Μπεγουλακίου κατάφερε να διατηρηθεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του Α’ Ομίλου, στο +3 από τον Πανμοβριακό, Ατρόμητο και στο +4 από Αχαϊκή και Δόξα Νιφορεΐκων, δείχνοντας πως δεν είναι πυροτέχνημα και πως έχει τις δυνατότητες να βρεθεί μέσα στην τετράδα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πήγασος 6 13-4 14 Πανμοβριακός 6 7-3 11 Ατρόμητος 6 15-6 11 Αχαϊκή 6 16-6 10 Δόξα Νιφ. 6 7-6 10 Διαγόρας 6 12-8 9 Αστέρας Τσουκ. 6 6-15 7 Αστέρας Μιντ. 6 7-12 5 Δόξα Π. 6 5-16 3 Αχαιός 6 4-16 1

