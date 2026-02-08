Α’ Κατηγορία: Τι έγινε στο φινάλε, βαθμολογίες play offs-out και κλήρωση

Η κανονική περίοδος ολοκληρώθηκε και τώρα αρχίζει η πραγματική μάχη

Α' Κατηγορία: Τι έγινε στο φινάλε, βαθμολογίες play offs-out και κλήρωση
08 Φεβ. 2026 10:57
Pelop News

Ο Πήγασος και ο Κεραυνός Αγίου Βασιλείου ήταν οι ομάδες που πήραν τα δύο τελευταία εισιτήρια των play offs μετά το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας.
Οπότε, Ατρόμητος, Αχαϊκή, Πανμοβριακός, Πήγασος, Αρης, Πάτραι, Εθνικός Πατρών, Κεραυνός Αγίου Βασιλείου, είναι οι οκτώ ομάδες που θα λάβουν μέρος στα play offs, όχι όμως όλες με τις ίδιες πιθανότητες και οι υπόλοιπες ομάδες θα συμμετάσχουν στα play outs. Συνοπτικά τα ματς της τελευταίας αγωνιστικής:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Ατρόμητος 0-5: 28′ Μπάδας, 30′ Δήμας, 69′ 84′ 90′ Αντωνόπουλος.
Πήγασος – Διαγόρας 0-1: 81′ Πογιαντζής.
Δόξα Παραλίας – Πανμοβριακός 2-1: 73′ Ταραλίδης, 82′ Δριβήλας – 9′ Μητρόπουλος.
Αστέρας Μιντιλογλίου – Αχαιός 4-1: Η. Τζουράς 3, Παναγιωτόπουλος – Μπελεζάκης.
Αχαϊκή – Δόξα Νιφορεΐκων 2-0: 15′ Καλοφώνος, 32′ Κουλούρης.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Αρης Πατρών – Ηρακλής Πατρών 1-0: 83′ Μπούμπαλης.
Ζαβλάνι – Πάτραι 1-2: 15′ Αποσκίτης – 30′ Α. Σπανός, 46′ Καρμοκόλιας.
Αστέρας Τέμενης – Απόλλων Εγλυκάδας 3-1: 28′ Οικονομόπουλος, 32′ Περέιρα, 85′ Χύσα – 22′ Λαμπρόπουλος.
Εθνικός Πατρών – Αιγείρα/Ακράτα 3-2: 40′ Πρινς, 75′, 90′ Μπαλασόπουλος – 3′ Αν. Γιοβάς, 36′ Απ. Γιοβάς.
Κεραυνός Αγίου Βασιλείου – Νίκη Προαστείου 1-0: 68′ Αργυρόπουλος.

 

Βαθμολογίες play offs-outs και κλήρωση

Την Τρίτη 10/2 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των αγώνων play offs και play outs της Α’ Κατηγορίας (19.00) στα γραφεία του Συνδέσμου Διαιτητών (Αχιλλέως Παράσχου 3).

Εκεί θα γίνει ενημέρωση για το πρόγραμμα, τις ημερομηνίες και όλες τις λεπτομέρειες στους εκπροσώπους των σωματείων.

Υπενθυμίζεται πως; ο πρωταθλητής της ΕΠΣ Αχαΐας ανεβαίνει απευθείας στη Γ’ Εθνική, ενώ υποβιβάζονται τέσσερις ομάδες στη Β’ σε περίπτωση που δεν υποβιβαστεί ομάδα της Αχαΐας από τη Γ’ Εθνική.

Στα play offs o Ατρόμητος ξεκινάει με ένα προβάδισμα τριών βαθμών έναντι του Αρη, αλλά όλα είναι ανοιχτά. Οι βαθμολογίες έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Ατρόμητος 18 49-10 47
Αχαϊκή 18 40-8 39
Πανμοβριακός 18 34-18 34
Διαγόρας 18 32-24 28
Πήγασος 18 25-20 28
Δόξα Νιφ. 18 14-26 19
Αστέρας Μιντ. 18 19-28 17
Δόξα Π. 18 21-44 15
Αστέρας Τσουκ. 18 16-51 12
Αχαιός 18 22-43 11

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Αρης 18 33-9 39
Πάτραι 18 40-12 38
Εθνικός Π. 18 43-17 38
Κεραυνός 18 23-10 31
Αιγ./Ακράτα 18 26-16 28
Νίκη Πρ. 18 26-24 24
Ηρακλής Π. 17 28-36 20
Ζαβλάνι 18 24-40 14
Αστέρας Τεμ. 18 18-51 11
Απόλλων Εγλ. 18 5-50 4

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY OFFS

Ατρόμητος 24
Αρης 21
Αχαϊκή 20
Πάτραι 19
Εθνικός Π. 19
Πανμοβριακός 17
Κεραυνός 16
Πήγασος 14

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY OUTS

Διαγόρας 14
Αιγ./Ακράτα 14
Νίκη Πρ. 12
Ηρακλής Π. 10
Δόξα Νιφ. 10
Αστέρας Μιντ. 9
Δόξα Π. 8
Ζαβλάνι 7
Αστέρας Τσουκ. 6
Αστέρας Τεμ. 6
Αχαιός 6
Απόλλων Εγλ. 2

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:35 Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ΑΑΔΕ: Διορθώσεις ενισχύσεων αγροτών, μέχρι πότε έχουν προθεσμία
11:26 Πάτρα: Δύο συλλήψεις για υποθέσεις κλοπών σε οικία
11:20 Ο Ζελένσκι αποκαλύπτει «πακέτο Ντμιτρίεφ»: Οικονομική συμφωνία-μαμούθ ΗΠΑ-Ρωσίας
11:12 Κολυδάς: H Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο της νέας επιδείνωσης- Πού θα «χτυπήσει» περισσότερο ο καιρός τις επόμενες ημέρες ΧΑΡΤΕΣ
11:04 Συντάξεις Μαρτίου 2026: Το χρονοδιάγραμμα ανά ταμείο
10:57 Λειψυδρία στην Αττική: Το «καμπανάκι» της ΕΥΔΑΠ
10:57 Α’ Κατηγορία: Τι έγινε στο φινάλε, βαθμολογίες play offs-out και κλήρωση
10:50 Τουρισμός όλο τον χρόνο: Οι περιοχές που «νίκησαν» την εποχικότητα
10:41 «In the heat of … Carnival»: Τρία δυναμικά πατρινά συγκροτήματα ξεσήκωσαν το κοινό το βράδυ του Σαββάτου ΦΩΤΟ
10:33 Μπαράζ ελέγχων ΑΑΔΕ σε μεταβιβάσεις ακινήτων: Στο μικροσκόπιο 5.000 υποθέσεις
10:32 Υπερηφάνεια στην Ακαδημία των Σπορ: Δυο πατρινές στο Κόσσοβο με την Εθνική Γυναικών χάντμπολ
10:26 Υπόθεση κατασκοπείας με σμήναρχο: Στο μικροσκόπιο ταξίδια στο Πεκίνο – Ο «άνθρωπος-σκιά», εξετάζονται δύο απόστρατοι
10:25 Ο Προμηθέας με σύνθεση ανάγκης στο ΣΕΦ με Ολυμπιακό
10:22 ΝΟΠ-ΝΕΠ στους Μίνι Παίδες σημειώσατε… «2» – Φωτογραφίες
10:17 Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ το 2 στα 2
10:15 Μητσοτάκης: Διάλογος για Σύνταγμα χωρίς δογματισμούς, τι αναφέρει για τους διακινητές
10:13 Τραγωδία στον Έβρο: Δύο μετανάστες νεκροί στο Διδυμότειχο, τι συνέβη
10:06 Ένας στους δύο Γερμανούς ζητά μεγαλύτερη βοήθεια προς την Ουκρανία
10:00 Δέσμευση Γραφάκου για τον Βιολογικό του Πανεπιστημίου Πατρών: Αναλαμβάνει πρωτοβουλία προώθησης του έργου
9:53 Ναυάγιο στη Χίο: Ο διακινητής αρνήθηκε να γυρίσει πίσω – Κλειδί το «αόρατο» χρήμα της Hawala
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ