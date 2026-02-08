Α’ Κατηγορία: Τι έγινε στο φινάλε, βαθμολογίες play offs-out και κλήρωση

Ο Πήγασος και ο Κεραυνός Αγίου Βασιλείου ήταν οι ομάδες που πήραν τα δύο τελευταία εισιτήρια των play offs μετά το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας.

Οπότε, Ατρόμητος, Αχαϊκή, Πανμοβριακός, Πήγασος, Αρης, Πάτραι, Εθνικός Πατρών, Κεραυνός Αγίου Βασιλείου, είναι οι οκτώ ομάδες που θα λάβουν μέρος στα play offs, όχι όμως όλες με τις ίδιες πιθανότητες και οι υπόλοιπες ομάδες θα συμμετάσχουν στα play outs. Συνοπτικά τα ματς της τελευταίας αγωνιστικής:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Ατρόμητος 0-5: 28′ Μπάδας, 30′ Δήμας, 69′ 84′ 90′ Αντωνόπουλος.

Πήγασος – Διαγόρας 0-1: 81′ Πογιαντζής.

Δόξα Παραλίας – Πανμοβριακός 2-1: 73′ Ταραλίδης, 82′ Δριβήλας – 9′ Μητρόπουλος.

Αστέρας Μιντιλογλίου – Αχαιός 4-1: Η. Τζουράς 3, Παναγιωτόπουλος – Μπελεζάκης.

Αχαϊκή – Δόξα Νιφορεΐκων 2-0: 15′ Καλοφώνος, 32′ Κουλούρης.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Αρης Πατρών – Ηρακλής Πατρών 1-0: 83′ Μπούμπαλης.

Ζαβλάνι – Πάτραι 1-2: 15′ Αποσκίτης – 30′ Α. Σπανός, 46′ Καρμοκόλιας.

Αστέρας Τέμενης – Απόλλων Εγλυκάδας 3-1: 28′ Οικονομόπουλος, 32′ Περέιρα, 85′ Χύσα – 22′ Λαμπρόπουλος.

Εθνικός Πατρών – Αιγείρα/Ακράτα 3-2: 40′ Πρινς, 75′, 90′ Μπαλασόπουλος – 3′ Αν. Γιοβάς, 36′ Απ. Γιοβάς.

Κεραυνός Αγίου Βασιλείου – Νίκη Προαστείου 1-0: 68′ Αργυρόπουλος.

Βαθμολογίες play offs-outs και κλήρωση

Την Τρίτη 10/2 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των αγώνων play offs και play outs της Α’ Κατηγορίας (19.00) στα γραφεία του Συνδέσμου Διαιτητών (Αχιλλέως Παράσχου 3).

Εκεί θα γίνει ενημέρωση για το πρόγραμμα, τις ημερομηνίες και όλες τις λεπτομέρειες στους εκπροσώπους των σωματείων.

Υπενθυμίζεται πως; ο πρωταθλητής της ΕΠΣ Αχαΐας ανεβαίνει απευθείας στη Γ’ Εθνική, ενώ υποβιβάζονται τέσσερις ομάδες στη Β’ σε περίπτωση που δεν υποβιβαστεί ομάδα της Αχαΐας από τη Γ’ Εθνική.

Στα play offs o Ατρόμητος ξεκινάει με ένα προβάδισμα τριών βαθμών έναντι του Αρη, αλλά όλα είναι ανοιχτά. Οι βαθμολογίες έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

ΤΕΛΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Ατρόμητος 18 49-10 47 Αχαϊκή 18 40-8 39 Πανμοβριακός 18 34-18 34 Διαγόρας 18 32-24 28 Πήγασος 18 25-20 28 Δόξα Νιφ. 18 14-26 19 Αστέρας Μιντ. 18 19-28 17 Δόξα Π. 18 21-44 15 Αστέρας Τσουκ. 18 16-51 12 Αχαιός 18 22-43 11

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Αρης 18 33-9 39 Πάτραι 18 40-12 38 Εθνικός Π. 18 43-17 38 Κεραυνός 18 23-10 31 Αιγ./Ακράτα 18 26-16 28 Νίκη Πρ. 18 26-24 24 Ηρακλής Π. 17 28-36 20 Ζαβλάνι 18 24-40 14 Αστέρας Τεμ. 18 18-51 11 Απόλλων Εγλ. 18 5-50 4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY OFFS

Ατρόμητος 24 Αρης 21 Αχαϊκή 20 Πάτραι 19 Εθνικός Π. 19 Πανμοβριακός 17 Κεραυνός 16 Πήγασος 14

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY OUTS

Διαγόρας 14 Αιγ./Ακράτα 14 Νίκη Πρ. 12 Ηρακλής Π. 10 Δόξα Νιφ. 10 Αστέρας Μιντ. 9 Δόξα Π. 8 Ζαβλάνι 7 Αστέρας Τσουκ. 6 Αστέρας Τεμ. 6 Αχαιός 6 Απόλλων Εγλ. 2

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



