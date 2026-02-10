Α’ Κατηγορία: Το πρόγραμμα play offs και play outs

Ντέρμπι με το καλημέρα στα play offs, μεγάλες μάχες στα play outs

10 Φεβ. 2026 20:37
Το παιχνίδι Πάτραι – Ατρόμητος Πατρών ξεχωρίζει από τα ματς της 1ης αγωνιστικής των play offs της Α’ Κατηγορίας, όπως προέκυψε από την κλήρωση στα γραφεία του Συνδέσμου Διαιτητών.

Ο Πήγασος θα παίξει με την Αχαϊκή, ο Αρης με τον Πανμοβριακό και ο Κεραυνός με τον Εθνικό.
Συνοπτικά το πρόγραμμα σε play offs και play outs:

PLAY OFFS

1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πήγασος – Αχαϊκή
Αρης Π. – Πανμοβριακός
Κεραυνός – Εθνικός Π.
Πάτραι – Ατρόμητος Π.

2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ατρόμητος Π. – Εθνικός Π.
Πανμοβριακός – Πάτραι
Αχαϊκή – Κεραυνός
Αρης Π. – Πήγασος

3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πήγασος – Κεραυνός
Πάτραι – Αρης Π.
Ατρόμητος Π. – Αχαϊκή
Εθνικός Π. – Πανμοβριακός

4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αχαϊκή – Πανμοβριακός
Αρης Π. – Εθνικός Π.
Κεραυνός – Ατρόμητος Π.
Πάτραι – Πήγασος

5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πήγασος – Ατρόμητος Π.
Εθνικός Π. – Πάτραι
Πανμοβριακός – Κεραυνός
Αχαϊκή – Αρης Π.

6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κεραυνός – Αρης Π.
Πάτραι – Αχαϊκή
Ατρόμητος Π. – Πανμοβριακός
Εθνικός Π. – Πήγασος

7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πανμοβριακός – Πήγασος
Αχαϊκή – Εθνικός Π.
Αρης Π. – Ατρόμητος Π.
Κεραυνός – Πάτραι

PLAY OUTS

1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ηρακλής Π. – Απόλλων Εγλ.
Δόξα Νιφ. – Αστέρας Τσ.
Νίκη Πρ. – Δόξα Παρ.
Διαγόρας – Αστέρας Τεμ.
Αιγ./Ακράτα – Ζαβλάνι
Αχαιός Σαρ. – Αστέρας Μιντ.

2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Δόξα Παρ. – Αστέρας Τσ.
Απόλλων Εγλ. – Νίκη Πρ.
Ζαβλάνι – Δόξα Νιφ.
Αστέρας Τεμ. – Ηρακλής Π.
Αστέρας Μιντ. – Αιγ./Ακράτα
Διαγόρας – Αχαιός Σαρ.

3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αστέρας Τσ. – Απόλλων Εγλ.
Δόξα Παρ. – Ζαβλάνι
Νίκη Πρ. – Αστέρας Τεμ.
Δόξα Νιφ. – Αστέρας Μιντ.
Ηρακλής Π. – Διαγόρας
Αχαιός Σαρ. – Αιγ./Ακράτα

4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Απόλλων Εγλ. – Ζαβλάνι
Αστέρας Τεμ. – Αστέρας Τσ.
Αστέρας Μιντ. – Δόξα Παρ.
Διαγόρας – Νίκη Πρ.
Αιγ./Ακράτα – Δόξα Νιφ.
Ηρακλής Π. – Αχαιός Σαρ.

5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ζαβλάνι – Αστέρας Τεμ.
Απόλλων Εγλ. – Αστέρας Μιντ.
Αστέρας Τσ. – Διαγόρας
Δόξα Παρ. – Αιγ./Ακράτα
Νίκη Πρ. – Ηρακλής Π.
Αχαιός Σαρ. – Δόξα Νιφ.

6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αστέρας Μιντ. – Αστέρας Τεμ.
Διαγόρας – Ζαβλάνι
Αιγ./Ακράτα – Απόλλων Εγλ.
Ηρακλής Π. – Αστέρας Τσ.
Δόξα Νιφ. – Δόξα Παρ.
Νίκη Πρ. – Αχαιός Σαρ.

7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αστέρας Μιντ. – Διαγόρας
Αστέρας Τεμ. – Αιγ./Ακράτα
Ζαβλάνι – Ηρακλής Π.
Απόλλων Εγλ. – Δόξα Νιφ.
Αστέρας Τσ. – Νίκη Πρ.
Αχαιός Σαρ. – Δόξα Παρ.

8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αιγ./Ακράτα – Διαγόρας
Ηρακλής Π. – Αστέρας Μιντ.
Δόξα Νιφ. – Αστέρας Τεμ.
Νίκη Πρ. – Ζαβλάνι
Δόξα Παρ. – Απόλλων Εγλ.
Αστέρας Τσ. – Αχαιός Σαρ.

9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αιγ./Ακράτα – Ηρακλής Π.
Διαγόρας – Δόξα Νιφ.
Αστέρας Μιντ. – Νίκη Πρ.
Αστέρας Τεμ. – Δόξα Παρ.
Ζαβλάνι – Αστέρας Τσ.
Αχαιός Σαρ. – Απόλλων Εγλ.

10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Δόξα Νιφ. – Ηρακλής Π.
Νίκη Πρ. – Αιγ./Ακράτα
Δόξα Παρ. – Διαγόρας
Αστέρας Τσ. – Αστέρας Μιντ.
Απόλλων Εγλ. – Αστέρας Τεμ.
Ζαβλάνι – Αχαιός Σαρ.

11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αστέρας Τεμ. – Αχαιός Σαρ.
Αστέρας Μιντ. – Ζαβλάνι
Διαγόρας – Απόλλων Εγλ.
Αιγ./Ακράτα – Αστέρας Τσ.
Ηρακλής Π. – Δόξα Παρ.
Δόξα Νιφ. – Νίκη Πρ.

Α' Κατηγορία: Το πρόγραμμα play offs και play outs
