Α’ Κατηγορία: Το πρόγραμμα play offs και play outs

Το παιχνίδι Πάτραι – Ατρόμητος Πατρών ξεχωρίζει από τα ματς της 1ης αγωνιστικής των play offs της Α’ Κατηγορίας, όπως προέκυψε από την κλήρωση στα γραφεία του Συνδέσμου Διαιτητών.

Ο Πήγασος θα παίξει με την Αχαϊκή, ο Αρης με τον Πανμοβριακό και ο Κεραυνός με τον Εθνικό.

Συνοπτικά το πρόγραμμα σε play offs και play outs:

PLAY OFFS

1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πήγασος – Αχαϊκή

Αρης Π. – Πανμοβριακός

Κεραυνός – Εθνικός Π.

Πάτραι – Ατρόμητος Π.

2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ατρόμητος Π. – Εθνικός Π.

Πανμοβριακός – Πάτραι

Αχαϊκή – Κεραυνός

Αρης Π. – Πήγασος

3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πήγασος – Κεραυνός

Πάτραι – Αρης Π.

Ατρόμητος Π. – Αχαϊκή

Εθνικός Π. – Πανμοβριακός

4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αχαϊκή – Πανμοβριακός

Αρης Π. – Εθνικός Π.

Κεραυνός – Ατρόμητος Π.

Πάτραι – Πήγασος

5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πήγασος – Ατρόμητος Π.

Εθνικός Π. – Πάτραι

Πανμοβριακός – Κεραυνός

Αχαϊκή – Αρης Π.

6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κεραυνός – Αρης Π.

Πάτραι – Αχαϊκή

Ατρόμητος Π. – Πανμοβριακός

Εθνικός Π. – Πήγασος

7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πανμοβριακός – Πήγασος

Αχαϊκή – Εθνικός Π.

Αρης Π. – Ατρόμητος Π.

Κεραυνός – Πάτραι

PLAY OUTS

1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ηρακλής Π. – Απόλλων Εγλ.

Δόξα Νιφ. – Αστέρας Τσ.

Νίκη Πρ. – Δόξα Παρ.

Διαγόρας – Αστέρας Τεμ.

Αιγ./Ακράτα – Ζαβλάνι

Αχαιός Σαρ. – Αστέρας Μιντ.

2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Δόξα Παρ. – Αστέρας Τσ.

Απόλλων Εγλ. – Νίκη Πρ.

Ζαβλάνι – Δόξα Νιφ.

Αστέρας Τεμ. – Ηρακλής Π.

Αστέρας Μιντ. – Αιγ./Ακράτα

Διαγόρας – Αχαιός Σαρ.

3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αστέρας Τσ. – Απόλλων Εγλ.

Δόξα Παρ. – Ζαβλάνι

Νίκη Πρ. – Αστέρας Τεμ.

Δόξα Νιφ. – Αστέρας Μιντ.

Ηρακλής Π. – Διαγόρας

Αχαιός Σαρ. – Αιγ./Ακράτα

4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Απόλλων Εγλ. – Ζαβλάνι

Αστέρας Τεμ. – Αστέρας Τσ.

Αστέρας Μιντ. – Δόξα Παρ.

Διαγόρας – Νίκη Πρ.

Αιγ./Ακράτα – Δόξα Νιφ.

Ηρακλής Π. – Αχαιός Σαρ.

5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ζαβλάνι – Αστέρας Τεμ.

Απόλλων Εγλ. – Αστέρας Μιντ.

Αστέρας Τσ. – Διαγόρας

Δόξα Παρ. – Αιγ./Ακράτα

Νίκη Πρ. – Ηρακλής Π.

Αχαιός Σαρ. – Δόξα Νιφ.

6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αστέρας Μιντ. – Αστέρας Τεμ.

Διαγόρας – Ζαβλάνι

Αιγ./Ακράτα – Απόλλων Εγλ.

Ηρακλής Π. – Αστέρας Τσ.

Δόξα Νιφ. – Δόξα Παρ.

Νίκη Πρ. – Αχαιός Σαρ.

7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αστέρας Μιντ. – Διαγόρας

Αστέρας Τεμ. – Αιγ./Ακράτα

Ζαβλάνι – Ηρακλής Π.

Απόλλων Εγλ. – Δόξα Νιφ.

Αστέρας Τσ. – Νίκη Πρ.

Αχαιός Σαρ. – Δόξα Παρ.

8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αιγ./Ακράτα – Διαγόρας

Ηρακλής Π. – Αστέρας Μιντ.

Δόξα Νιφ. – Αστέρας Τεμ.

Νίκη Πρ. – Ζαβλάνι

Δόξα Παρ. – Απόλλων Εγλ.

Αστέρας Τσ. – Αχαιός Σαρ.

9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αιγ./Ακράτα – Ηρακλής Π.

Διαγόρας – Δόξα Νιφ.

Αστέρας Μιντ. – Νίκη Πρ.

Αστέρας Τεμ. – Δόξα Παρ.

Ζαβλάνι – Αστέρας Τσ.

Αχαιός Σαρ. – Απόλλων Εγλ.

10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Δόξα Νιφ. – Ηρακλής Π.

Νίκη Πρ. – Αιγ./Ακράτα

Δόξα Παρ. – Διαγόρας

Αστέρας Τσ. – Αστέρας Μιντ.

Απόλλων Εγλ. – Αστέρας Τεμ.

Ζαβλάνι – Αχαιός Σαρ.

11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αστέρας Τεμ. – Αχαιός Σαρ.

Αστέρας Μιντ. – Ζαβλάνι

Διαγόρας – Απόλλων Εγλ.

Αιγ./Ακράτα – Αστέρας Τσ.

Ηρακλής Π. – Δόξα Παρ.

Δόξα Νιφ. – Νίκη Πρ.

