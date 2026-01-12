Α’ Κατηγορία: Βαθμός για Κεραυνό, το Πάτραι πλησίασε τον Αρη

Πολύτιμο βαθμό στην προσπάθεια να μπει στην τετράδα της βαθμολογίας, πήρε ο Κεραυνός κόντρα στον Αρη Πατρών (1-1) σε εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου της Α’ Κατηγορίας.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 43′ με τον Κυρσανίδη και οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 50′ με τον Καϊμακά με το ματς να λήγει ισόπαλο. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή ήταν η δεύτερη σερί ισοπαλία για τους κόκκινους στο πρωτάθλημα μετά από επτά συνεχόμενες νίκες.

Στο άλλο παιχνίδι του Ομίλου, το Πάτραι επικράτησε 2-1 με ανατροπή της Νίκης Προαστείου. Η Νίκη προηγήθηκε στο 22′ με τον Ζεκιάι, αλλά τα δύο γκολ των Στανή 70′ και Γερογιάννη 75′ έφερε το «τρίποντο» στους πράσινους, που μείωσαν στους τρεις τη διαφορά τους από τον πρωτοπόρο Αρη Πατρών. Δεύτερη σερί νίκη για την ομάδα του Νίκου Λουμπαρδέα που έχει υψηλές βλέψεις στο φετινό πρωτάθλημα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αρης Π. 14 27-8 34 Πάτραι 14 36-9 31 Εθνικός Π. 14 37-12 29 Κεραυνός 14 21-8 26 Αιγ./Ακράτα 14 19-13 21 Νίκη Πρ. 14 18-19 20 Ηρακλής Π. 14 25-32 16 Ζαβλάνι 14 19-35 10 Αστέρας Τεμ. 14 13-38 8 Απόλλων Εγλ. 14 1-42 0

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



