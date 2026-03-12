Α’ Κατηγορία: «Ξένοι» διαιτητές μέχρι νεοτέρας

Το πρόβλημα παραμένει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Παρότι φαίνεται πως η κατάσταση με τα σωματεία και τους διαιτητές έχει εκτονωθεί, αυτό που υποβόσκει είναι κάτι διαφορετικό.

Οι ανακοινώσεις και τα σχόλια στα social συνεχίζονται κανονικά, οι διαιτητές το κρατούν μανιάτικο και οι περισσότεροι φέρονται σαν παιδάκια του δημοτικού που του πήρε κάποιος το παιχνίδι τους.

Το ερχόμενο σαββατοκύριακο θα οριστούν για δεύτερη συνεχή εβδομάδα διαιτητές από άλλες Ενώσεις στους αγώνες των play offs, ενώ την ερχόμενη Τρίτη (17/3) υπάρχει μια συνάντηση ανάμεσα σε εκπροσώπους της ΕΠΣΑ, των ομάδων και των διαιτητών για να λυθεί το θέμα. Αν καταφέρουν να τα βρουν, τότε από το σαββατοκύριακο 21-22 Μαρτίου, θα επανέλθουν οι Αχαιοί διαιτητές στα παιχνίδια, πολλοί από τους οποίους αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να παίξουν σε αγώνες συγκεκριμένων ομάδων. Απειλούν με αποχή, με κωλύματα και εκφράζουν με κάθε τρόπο τη δυσαρέσκειά τους.

Εγωισμοί και παιδιαρίσματα είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια. Τίποτα άλλο. Οταν όλοι καταλάβουν πως το συμφέρον τους είναι να συνεχιστούν οι αγώνες με Αχαιούς διαιτητές, με ηρεμία, ψυχραιμία και νηφαλιότητα, τότε ίσως να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Αν δεν τα βρουν, ας σφυρίζουν «ξένοι» συνέχεια, όπως ακριβώς συμβαίνει και στη Super League.

H λογική λέει πως όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πάνε στη συζήτηση με διάθεση να ρίξουν νερό στο κρασί τους και να χαμηλώσουν τους τόνους, θέτοντας ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για να συνεχιστούν χωρίς προβλήματα τα play offs.

Από εκεί και πέρα, αναμένονται οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων ώστε από το επόμενο σαββατοκύριακο να επικρατήσει ηρεμία και σύνεση.

