Α1 Πόλο: Τα πατρινά «κανόνια» που σαρώνουν

Στην κορυφή των Πατρινών σκόρερ της Α1 πόλο Ανδρών φιγουράρουν δύο διεθνείς περιφερειακοί που πραγματοποιούν σεζόν καριέρας.

11 Μαρ. 2026 19:07
Του Ανδρέα Χριστόπουλου

Η ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής της Β’ φάσης στην Α1 Εθνική Ανδρών (8 Μαρτίου 2026) επιβεβαιώνει έναν διαχρονικό κανόνα: Η Πάτρα παραμένει η μεγάλη «δεξαμενή» ταλέντου της ελληνικής υδατοσφαίρισης, έστω και αν το ταλέντο αυτό αναγκάζεται να ανθίζει μακριά από την πόλη του.

Στην κορυφή των Πατρινών σκόρερ της Α1 φιγουράρουν δύο διεθνείς περιφερειακοί που πραγματοποιούν σεζόν καριέρας. Ο Ανδρέας Μπιτσάκος (Πανιώνιος) με 53 γκολ και ο Θωμάς Μπετχαβάς (Περιστέρι) με 30 γκολ, οδηγούν τις επιθέσεις των ομάδων τους στις 16 πρώτες αγωνιστικές.

Ας δούμε τη λίστα αναλυτικά:
ΑΘΛΗΤΗΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΓΚΟΛ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
01. ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  53-16
02. ΘΩΜΑΣ ΜΠΕΤΧΑΒΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  30-16
03. ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π.Α.Ο.Κ.  26-16
04. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  25-13
05. ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  22-16
06. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ  20-16
07. ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΥΔΡΑΙΚΟΣ  16-16
08. ΠΑΠΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ  14-16
09. ΤΡΑΣΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  13-15
10. ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ  08-16
11. ΑΛΜΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ  07-07
12. ΠΑΠΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  02-11

Οι 2 ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
13. ΜΑΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
14. ΛΙΜΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

Οι 3 στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΚΥΠΡΟΣ-ΤΟΥΡΚΙΑ-ΗΠΑ)
15. ΝΤΑΛΑΠΑΣ ΙΑΣΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
16. ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΝΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
17. ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ University of the Pacific

 

