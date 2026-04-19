Α2 ΕΣΚΑ-Η: Ο Κεφαλληνιακός νίκησε τον Προφήτη Ηλία

Ο Κεφαλληνιακός επικράτησε στο Αργοστόλι επί του Προφήτη Ηλία με σκορ 77-45 στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α2 ΕΣΚΑ-Η.

Διαιτητές: Λάγιος-Παπακώστας. Τα 10λεπτα: 25-18, 38-24 (ημ.), 55-31, 77-45.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ (Κωστίδης): Γ. Αντωνάτος 15 (3), Καλογηράτος 1, Παγανιάς, Η. Αντωνάτος 12 (1), Λουκέρης 23 (4), Θεοδωράτος 5, Γιατράς, Γαρμπής 2, Κουνάδης, Τρυφωνόπουλος 8, Ρούσσος 2, Βουργίδης 9.

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (Κοτσώνης): Ζαχαρόπουλος 7 (2), Ρούπας 8 (2), Πανής, Κουμαριώτης 3 (1), Τσούνας 8 (2), Τομαράς 4, Ζέλι 2, Γαλύφας 13.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



