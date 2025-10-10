ΑΑΔΕ: Έρχονται 218.000 «ραβασάκια» για ανασφάλιστα οχήματα, δείτε τα πρόστιμα

Στην περίπτωση ανασφάλιστου οχήματος τα πρόστιμα θα κυμαίνονται  από 250 έως 1.000 ευρώ αναλόγως τον τύπο του οχήματος. Το ύψος των προστίμων  σε περιπτώσεις μη πληρωμής τελών κυκλοφορίας κυμαίνεται βάσει της κατηγορίας του οχήματος.

ΑΑΔΕ: Έρχονται 218.000 «ραβασάκια» για ανασφάλιστα οχήματα, δείτε τα πρόστιμα
10 Οκτ. 2025 12:41
Pelop News

Ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι διασταυρωτικοί έλεγχοι και στάλθηκαν ειδοποιήσεις σε ιδιοκτήτες οχημάτων που είναι ανασφάλιστα ή δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας.

Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία για την αναβάθμιση της οδικής συμπεριφοράς των οδηγών, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση τα τρία υπουργεία.

Ειδικότερα, οι διασταυρωτικοί έλεγχοι αφορούν στον εντοπισμό των οχημάτων, που κυκλοφορούν ανασφάλιστα, χωρίς να έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας ή χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τους τυπικούς ελέγχους ΚΤΕΟ. Πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Ν. 5113/2024 και της συνολικής δράσης για τη διαμόρφωση ενιαίας εικόνας με τα στοιχεία οχημάτων και τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών οχημάτων ως προς τις νόμιμες υποχρεώσεις τους, με βάση τα στοιχεία των αρμόδιων φορέων.

Σε πρώτη φάση αποστέλλονται ειδοποιήσεις για μη συμμόρφωση ασφάλισης και καταβολής τελών κυκλοφορίας. Πιο συγκεκριμένα, αποστέλλονται άμεσα:

α) 100.971 ειδοποιήσεις σε πολίτες και 7.810 σε νομικά πρόσωπα, συνολικά 108.781 για μη συμμόρφωση ασφάλισης,

β) 101.721 ειδοποιήσεις σε πολίτες και 8.316 σε νομικά πρόσωπα, συνολικά 110.037, που αφορούν σε μη συμμόρφωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.

Οι πολίτες και οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων ενημερώνονται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας που τηρούνται στα μητρώα του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, οι πολίτες που έχουν καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) τα στοιχεία επικοινωνίας τους, θα λάβουν sms και email από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ οι υπόλοιποι θα ειδοποιηθούν με email από την ΑΑΔΕ. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με κάποιον από τους προαναφερόμενους τρόπους, θα αποστέλλονται  ειδοποιήσεις μέσω ταχυδρομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων που αφορούν στο όχημά τους, είτε μέσω gov.gr στην κατηγορία “Περιουσία και Φορολογία” και στην υποκατηγορία “Οχήματα”, είτε απευθείας στο oximata.gov.gr. Η είσοδος στη νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης πραγματοποιείται με κωδικούς TaxisNet.

Σκοπός της πρώτης φάσης είναι οι πολίτες να ενημερωθούν για τις παραλείψεις συμμόρφωσης που έχουν εντοπιστεί με ημερομηνία αναφοράς την 25η Αυγούστου 2025, ώστε να συμμορφωθούν με την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας και την ασφάλιση οχήματος, εντός 15 ημερών.

Με την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των 15 ημερών και την ολοκλήρωση εκ νέου διασταυρωτικών ελέγχων, οι πολίτες και τα νομικά πρόσωπα, που δε συμμορφώθηκαν, θα λάβουν τις ειδοποιήσεις με τα βεβαιωμένα πρόστιμα μέσω των προαναφερόμενων τρόπων (SMS, email, ταχυδρομείο).

Στην περίπτωση ανασφάλιστου οχήματος τα πρόστιμα θα κυμαίνονται  από 250 έως 1.000 ευρώ αναλόγως τον τύπο του οχήματος. Το ύψος των προστίμων  σε περιπτώσεις μη πληρωμής τελών κυκλοφορίας κυμαίνεται βάσει της κατηγορίας του οχήματος.

Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε  συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ενώ αξιοποιούνται δεδομένα από το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων και την Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ).
