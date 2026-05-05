Πάνω από 1 δισ. ευρώ έβαλε στα ταμεία της το 2025 η ΑΑΔΕ μέσω της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, η οποία έχει πλέον στο επίκεντρο τους μεγάλους οφειλέτες και αξιοποιεί ψηφιακά εργαλεία για να εντοπίζει ποιοι έχουν δυνατότητα πληρωμής αλλά δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

Η φορολογική διοίκηση περνά σε ένα πιο στοχευμένο μοντέλο είσπραξης, όπου οι ρυθμίσεις παραμένουν διαθέσιμες, αλλά δεν αποτελούν τη μοναδική επιλογή. Όταν διαπιστώνεται συστηματική αποφυγή πληρωμών, ενεργοποιούνται δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και πλειστηριασμοί.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να μετατρέψει την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικές εισπράξεις, δίνοντας βάρος στις υποθέσεις όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Πάνω από τον στόχο οι εισπράξεις της ΕΜΕΙΣ

Από τις επιχειρησιακές δράσεις της ΕΜΕΙΣ εισπράχθηκαν το 2025 συνολικά 1,041 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 13,7% σε σχέση με το 2024 και υπερκαλύπτει τον ετήσιο στόχο των 700 εκατ. ευρώ σε ποσοστό 148,8%.

Το χαρτοφυλάκιο της μονάδας περιλάμβανε 5.136 υποθέσεις μεγάλων οφειλετών, με χρέη άνω του 1,5 εκατ. ευρώ. Το στοιχείο αυτό δείχνει και τη στρατηγική στόχευση της φορολογικής διοίκησης στις υψηλές κατηγορίες οφειλών, όπου το δημοσιονομικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι σημαντικότερο.

Την ίδια χρονιά, 134 υποθέσεις συνολικού ύψους 7,675 δισ. ευρώ χαρακτηρίστηκαν ως ανεπίδεκτες είσπραξης. Από αυτές, οι 115 αφορούσαν τη φορολογική διοίκηση και οι 19 την τελωνειακή.

Ο διαχωρισμός αυτός επιτρέπει στην ΑΑΔΕ να κατευθύνει προσωπικό, χρόνο και ψηφιακά εργαλεία σε υποθέσεις όπου υπάρχει πραγματική πιθανότητα είσπραξης, αντί να εξαντλεί πόρους σε χρέη που δεν μπορούν πρακτικά να ανακτηθούν.

Πώς η ΑΑΔΕ «διαβάζει» τους οφειλέτες

Κεντρικό ρόλο στο νέο μοντέλο έχει η ανάλυση δεδομένων. Μέσα από μοντέλα κατηγοριοποίησης, όπως το PARE, η φορολογική διοίκηση δημιουργεί ένα δυναμικό προφίλ για κάθε οφειλέτη.

Στο προφίλ αυτό λαμβάνονται υπόψη η οικονομική δυνατότητα, η συμπεριφορά πληρωμών και η παλαιότητα των οφειλών. Έτσι, η αντιμετώπιση δεν είναι ίδια για όλους.

Η ΑΑΔΕ επιχειρεί να ξεχωρίσει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές από όσους βρίσκονται πράγματι σε οικονομική αδυναμία. Στην πρώτη περίπτωση, το βάρος πέφτει στα αναγκαστικά μέτρα. Στη δεύτερη, η προσέγγιση μπορεί να κινηθεί περισσότερο στη λογική της ρύθμισης και της παρακολούθησης.

Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και το σύστημα EISPRAXIS, το οποίο επιτρέπει άμεση ενεργοποίηση μέτρων είσπραξης, διασταύρωση στοιχείων και ενιαία εικόνα για κάθε φορολογούμενο.

Η συνεχής ροή δεδομένων από τράπεζες, δηλώσεις εισοδήματος και άλλες πηγές δίνει στη φορολογική διοίκηση τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη συμπεριφορά των οφειλετών σε πραγματικό χρόνο και να παρεμβαίνει πριν τα νέα χρέη διογκωθούν.

Πότε ενεργοποιούνται δεσμεύσεις, κατασχέσεις και πλειστηριασμοί

Όταν από την ανάλυση κινδύνου προκύπτει ότι ένας οφειλέτης έχει οικονομική δυνατότητα αλλά αποφεύγει συστηματικά την πληρωμή, η ΕΜΕΙΣ περνά σε πιο δυναμικά μέτρα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και πλειστηριασμοί.

Η λογική της νέας στρατηγικής είναι να μην αντιμετωπίζονται όλοι οι οφειλέτες με τον ίδιο τρόπο, αλλά να προηγούνται εκείνες οι υποθέσεις όπου υπάρχει υψηλό χρέος, εντοπισμένη δυνατότητα πληρωμής και αυξημένη πιθανότητα είσπραξης.

Λίγοι οφειλέτες κρατούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών συγκεντρώνεται σε πολύ μικρό αριθμό μεγάλων οφειλετών.

Συγκεκριμένα, το 75,53% του συνολικού υπολοίπου αφορά οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ, παρότι οι συγκεκριμένοι οφειλέτες αποτελούν μόλις το 0,27% του συνόλου.

Αντίθετα, σχεδόν το 89,16% των οφειλετών βρίσκεται στην κατηγορία έως 10.000 ευρώ, όμως το μερίδιό τους αντιστοιχεί μόλις στο 3,52% του συνολικού χρέους.

Η εικόνα αυτή εξηγεί γιατί η ΑΑΔΕ δίνει τόσο μεγάλο βάρος στους μεγάλους οφειλέτες. Εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο δημοσιονομικό ενδιαφέρον και εκεί μπορούν να προκύψουν οι πιο άμεσες εισπράξεις.

Ισχυρή παρουσία των νομικών προσώπων στα μεγάλα χρέη

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η συμμετοχή των νομικών προσώπων στις μεγάλες οφειλές. Στην κατηγορία άνω του 1 εκατ. ευρώ, τα νομικά πρόσωπα συγκεντρώνουν το 70,15% του συνολικού υπολοίπου, ποσό που αγγίζει τα 60,52 δισ. ευρώ.

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις αποτελούν βασικό πεδίο παρέμβασης της ΕΜΕΙΣ, καθώς το ύψος των χρεών τους έχει σημαντικό δημοσιονομικό αποτύπωμα.

Για τη φορολογική διοίκηση, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αύξηση των εισπράξεων, αλλά και η καλύτερη στόχευση: να εντοπίζονται οι υποθέσεις όπου τα μέτρα μπορούν να αποδώσουν και να αποφεύγεται η σπατάλη δυνάμεων σε οφειλές χωρίς ρεαλιστική προοπτική ανάκτησης.

Γιατί η ΑΑΔΕ επιλέγει στοχευμένες παρεμβάσεις

Σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις, τα υψηλότερα ποσοστά συμμόρφωσης εμφανίζονται στις μεσαίες κατηγορίες οφειλών. Αντίθετα, στα πολύ χαμηλά και στα πολύ υψηλά ποσά η διάθεση ρύθμισης παραμένει περιορισμένη.

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους η ΑΑΔΕ στρέφεται σε στοχευμένες παρεμβάσεις αντί για οριζόντιες λύσεις. Η εμπειρία των εισπράξεων δείχνει ότι η αποτελεσματικότητα αυξάνεται όταν τα μέτρα προσαρμόζονται στο προφίλ του οφειλέτη, στο ύψος του χρέους και στην πιθανότητα πραγματικής είσπραξης.

Με την ΕΜΕΙΣ να υπερκαλύπτει τον στόχο του 2025, η φορολογική διοίκηση δείχνει ότι το νέο μοντέλο είσπραξης βασίζεται όλο και περισσότερο στα δεδομένα, στην αξιολόγηση κινδύνου και στην άμεση ενεργοποίηση μέτρων απέναντι στους μεγάλους οφειλέτες που μπορούν, αλλά δεν πληρώνουν.

