Αυστηρότερο γίνεται το πλαίσιο για τα μετρητά στις συναλλαγές επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών με ιδιώτες, καθώς το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται το όριο των 500 ευρώ.

Η βασική αλλαγή είναι ότι το όριο δεν θα συνδέεται πλέον με την αξία κάθε απόδειξης ή τιμολογίου ξεχωριστά, αλλά με τη συνολική αξία της συναλλαγής. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να κλείσει το «παράθυρο» της τεχνητής διάσπασης μιας αγοράς ή υπηρεσίας σε περισσότερα παραστατικά κάτω των 500 ευρώ, ώστε η πληρωμή να γίνεται με μετρητά.

Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στα άρθρα 38 και 77 του πολυνομοσχεδίου που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή, με τίτλο: «Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2226 του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2023 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2025/872 του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2025 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και λοιπές διατάξεις».

Τι αλλάζει στο όριο των 500 ευρώ για τα μετρητά

Με τη διάταξη του άρθρου 77, το όριο των 500 ευρώ δεν θα αφορά πια το κάθε φορολογικό στοιχείο, δηλαδή μια απόδειξη ή ένα τιμολόγιο, αλλά τη συνολική αξία της συναλλαγής.

Αυτό σημαίνει ότι μια συναλλαγή αξίας 500 ευρώ και άνω δεν θα μπορεί να εξοφλείται με μετρητά, ακόμη κι αν επιχειρηθεί να «σπάσει» σε δύο ή περισσότερες αποδείξεις μικρότερης αξίας.

Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι συναλλαγές πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών προς ιδιώτες, όταν η συνολική τους αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη των 500 ευρώ, θα εξοφλούνται αποκλειστικά με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής.

Στα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, το τραπεζικό έμβασμα, η πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών και η χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού.

Σύμφωνα με τη διάταξη, «συναλλαγές πώλησης αγαθών παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες, συνολικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω, εξοφλούνται από τους αγοραστές των αγαθών των υπηρεσιών, αποκλειστικώς με χρήση μέσων πληρωμής κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των συναλλαγών αυτών με μετρητά».

Τέλος στο «σπάσιμο» αποδείξεων και τιμολογίων

Η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του ορίου έχει στόχο να αποτρέψει την καταστρατήγηση της απαγόρευσης πληρωμών με μετρητά για ποσά 500 ευρώ και άνω.

Μέχρι σήμερα, το όριο συνδεόταν με την αξία του φορολογικού στοιχείου. Πρακτικά, αυτό μπορούσε να αφήσει περιθώριο σε μια συναλλαγή μεγαλύτερης αξίας να χωριστεί σε περισσότερες αποδείξεις ή τιμολόγια κάτω των 500 ευρώ, ώστε να εξοφληθεί με μετρητά.

Με τη νέα διατύπωση, το κρίσιμο μέγεθος γίνεται η ίδια η συναλλαγή και όχι το παραστατικό. Έτσι, εάν η συνολική αξία της αγοράς αγαθών ή της παροχής υπηρεσίας φτάνει ή υπερβαίνει τα 500 ευρώ, η πληρωμή θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Το πρόστιμο για τις επιχειρήσεις

Αντίστοιχη αλλαγή προβλέπεται και στο άρθρο 38, που αφορά την επιβολή προστίμου στις επιχειρήσεις οι οποίες δέχονται πληρωμή με μετρητά κατά παράβαση του ορίου.

Η διάταξη προβλέπει ότι σε επιχείρηση που δέχεται πληρωμή με μετρητά για συναλλαγές πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών προς ιδιώτες, συνολικής αξίας 500 ευρώ και άνω, επιβάλλεται για κάθε παράβαση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας που καταβλήθηκε με μετρητά.

Στο κείμενο της διάταξης αναφέρεται: «Σε επιχείρηση που, κατά παράβαση παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α’ 58), δέχεται πληρωμή σε μετρητά που αντιστοιχεί σε συναλλαγές πώλησης αγαθών παροχής υπηρεσιών ιδιώτες συνολικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω, επιβάλλεται για κάθε παράβαση πρόστιμο διπλάσιο της καταβληθείσας σε μετρητά αξίας των συναλλαγών».

Με απλά λόγια, αν μια επιχείρηση δεχθεί μετρητά για συναλλαγή που εμπίπτει στο όριο, το πρόστιμο δεν θα είναι σταθερό, αλλά θα υπολογίζεται με βάση το ποσό που πληρώθηκε με μετρητά.

Οι πληρωμές περνούν μέσα από το τραπεζικό σύστημα

Με το νέο πλαίσιο, οι συναλλαγές συνολικής αξίας 500 ευρώ και άνω ανάμεσα σε επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες οδηγούνται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμής.

Η επιλογή μπορεί να είναι πληρωμή με κάρτα, τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών ή ηλεκτρονικό πορτοφόλι, αρκεί η εξόφληση να περνά μέσα από καταγεγραμμένο ηλεκτρονικό κανάλι.

Η ουσία της ρύθμισης είναι ότι κάθε συναλλαγή άνω των 500 ευρώ θα περνά πλέον υποχρεωτικά μέσα από το τραπεζικό σύστημα, περιορίζοντας τη χρήση μετρητών και ενισχύοντας τον έλεγχο στις πληρωμές μεγάλης αξίας.

