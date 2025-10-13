ΑΑΔΕ: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες για κληρονόμους, τι αλλάζει

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εισάγει τρεις νέες ψηφιακές ρυθμίσεις στον τομέα των κληρονομιών, με στόχο να απλοποιήσει, επιταχύνει και ασφαλίσει τις διαδικασίες για όσους κληρονομούν ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία. Οι αλλαγές θα τεθούν σταδιακά σε πλήρη εφαρμογή μέχρι το τέλος του έτους.

Αυτόματη υποβολή Ε9 από συμβολαιογράφους

Η πιο σημαντική καινοτομία αφορά την υποβολή του εντύπου Ε9 για λογαριασμό αποβιωσάντων. Μέχρι σήμερα, οι κληρονόμοι όφειλαν να υποβάλουν τη δήλωση ακινήτων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, με αυξημένο κίνδυνο λαθών και προστίμων.

Με το νέο πλαίσιο, οι συμβολαιογράφοι θα αναλαμβάνουν ηλεκτρονικά τη δήλωση Ε9 κατά τη σύνταξη της πράξης αποδοχής κληρονομιάς. Το σύστημα θα ενημερώνει αυτόματα το περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ, χωρίς πρόσθετες ενέργειες από τους πολίτες.

Παράδειγμα: Αν η διαθήκη δημοσιευθεί εντός του 2025, το Ε9 θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, ενώ σε κληρονομίες χωρίς διαθήκη η υποβολή θα γίνεται σύμφωνα με τα νόμιμα ποσοστά.

Αυτόματη ενημέρωση του φορολογικού μητρώου

Η δεύτερη ρύθμιση εισάγει την αυτόματη καταχώριση των στοιχείων αποβιώσαντος και κληρονόμων στο Μητρώο της ΑΑΔΕ. Η ενημέρωση πραγματοποιείται άμεσα μετά την καταχώριση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, με διασύνδεση με ληξιαρχεία, υποθηκοφυλακεία και Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Το σύστημα απενεργοποιεί τους προσωπικούς κωδικούς του αποβιώσαντος, διακόπτει ενεργές σχέσεις και αντλεί ηλεκτρονικά τα απαραίτητα πιστοποιητικά, αποφεύγοντας την αυτοπρόσωπη παρουσία στις Δ.Ο.Υ..

Ψηφιακές ειδοποιήσεις για κληρονόμους

Η τρίτη παρέμβαση εισάγει ένα ψηφιακό «συμβουλευτικό σύστημα» που ειδοποιεί τους κληρονόμους για όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις: δηλώσεις εισοδήματος, φόρους κληρονομιάς, πληρωμές και προθεσμίες.

Οι ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται μέσω της ψηφιακής θυρίδας στο myAADE και, σε επόμενη φάση, θα συνδέονται με τα ειδοποιητήρια του gov.gr, εξασφαλίζοντας ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο.

Στόχος των αλλαγών

Μέχρι σήμερα, η απώλεια ενός προσώπου επιβάρυνε τους συγγενείς με πολυάριθμες φορολογικές ενέργειες (Δ210, Δ211, δηλώσεις εισοδήματος, φόροι κληρονομιάς, Ε9). Η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση μειώνουν σημαντικά τον διοικητικό φόρτο, περιορίζουν καθυστερήσεις και λάθη και ελαχιστοποιούν την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις Δ.Ο.Υ.

Στελέχη της ΑΑΔΕ επισημαίνουν ότι οι αλλαγές αποσκοπούν στη διευκόλυνση των πολιτών σε μια συναισθηματικά δύσκολη περίοδο, ώστε η απώλεια ενός ανθρώπου να μην συνοδεύεται από γραφειοκρατικές δυσκολίες.

Οι νέες υπηρεσίες αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικές σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες, με στόχο έως τα μέσα του 2026 να ολοκληρώνεται ψηφιακά η διαδικασία αποδοχής κληρονομιάς.

