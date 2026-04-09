Αμπελόκηποι: Νεκρός άνδρας μετά από πτώση από τον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης ένας άνδρας στους Αμπελόκηπους, μετά από πτώση από πολυκατοικία στην οδό Αλφειού. Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

09 Απρ. 2026 13:26
Pelop News

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, 9 Απριλίου 2026, στους Αμπελόκηπους, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση έπεσε από πολυκατοικία στην οδό Αλφειού. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7:20 το πρωί και προκάλεσε κινητοποίηση των Αρχών στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έπεσε από τον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας όπου διέμενε και κατέληξε σε ακάλυπτο χώρο όμορου κτιρίου. Τον εντόπισαν περίοικοι, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία και τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες.

Το περιστατικό στην οδό Αλφειού

Η υπόθεση έγινε γνωστή νωρίς το πρωί, όταν κάτοικοι της περιοχής αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και κάλεσαν τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ άρχισε από την πρώτη στιγμή η καταγραφή των δεδομένων γύρω από την πτώση του άνδρα.

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η πτώση σημειώθηκε από μεγάλο ύψος, με τα πρώτα στοιχεία να παραπέμπουν στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας. Ωστόσο, τα ακριβή δεδομένα του περιστατικού αναμένεται να αποσαφηνιστούν μέσα από την αστυνομική έρευνα που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Σε εξέλιξη η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στο κενό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες επίσημες πληροφορίες για την ταυτότητά του ή για τα ακριβή αίτια της πτώσης. Το βάρος πέφτει πλέον στη συλλογή στοιχείων από το σημείο και στις καταθέσεις που ενδεχομένως θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

 

