Αχαΐα: Ελαχίστη μείωση στις τιμές καυσίμων – Τι λένε οι βενζινοπώλες

Παρότι, μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας τη Μεγάλη Τετάρτη ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, υπήρξε ραγδαία πτώση της τιμής του πετρελαίου, αυτή δεν έχει φανεί, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, στις αντλίες.

Με την πτώση του πετρελαίου, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι είναι θέμα χρόνου να αγοραστούν φθηνότερα αποθέματα και αυτό να περάσει στις αντλίες, ώστε οι εκδρομείς να ταξιδέψουν δαπανώντας λιγότερα χρήματα.

Ενδεχομένως να παίζει ρόλο το γεγονός, ότι η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να υπερκαλύπτει τις διπλωματικές προσπάθειες για εκτόνωση της κρίσης. Παρά την αναγγελία για επικείμενες συνομιλίες, μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον την ερχόμενη εβδομάδα, η συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα διατηρεί τις τιμές κοντά στο ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων.

Πάντως, η εικόνα της αγοράς καυσίμων, με βάση τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου, δείχνει ότι η μέση πανελλαδική τιμή για την απλή αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 2,067 ευρώ/λίτρο και για το πετρέλαιο κίνησης στα 2,063 ευρώ/λίτρο. Ωστόσο, πίσω από τον μέσο όρο κρύβονται έντονες γεωγραφικές αποκλίσεις.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αττική και η Θεσσαλονίκη, οι τιμές κινούνται κοντά στον μέσο όρο (2,065 ευρώ/λίτρο η αμόλυβδη και 2,057 ευρώ/λίτρο το diesel στην Αττική, 2,072 ευρώ/λίτρο και 2,062 ευρώ/λίτρο αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη), αποτελώντας τη «βάση» της αγοράς.

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο πρόεδρος της Ενωσης Βενζινοπωλών Πάτρας, Αλέξης Παπαγιαννόπουλος, μιλώντας στην «Π», έδωσε το στίγμα για τις τιμές στην πόλη, λέγοντας: «Δυστυχώς, και εμείς περιμέναμε να υπάρξει μία σημαντική πτώση στα καύσιμα μετά την υποχώρηση του πετρελαίου, όμως η πτώση είναι μικρή, της τάξης των 2-3 λεπτών ανά λίτρο. Στην Πάτρα, ο μέσος όρος για την τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,05 ευρώ ανά λίτρο και για το πετρέλαιο κίνησης στα 2,03 ευρώ ανά λίτρο.

Ελπίζουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπου έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις για να κλειδώσουν οι όροι της εκεχειρίας, να υπάρξει συμφωνία και έτσι να σημειωθεί σαφής πτώση της τιμής, ώστε τουλάχιστον οι εκδρομείς του Πάσχα να βάλουν λιγότερο βαθιά το χέρι στην τσέπη για το ταξίδι της επιστροφής»։

Η σύγκριση των τιμών με την περυσινή περίοδο, δείχνει το εύρος της επιβάρυνσης. Με βάση τις τιμές στις 7 Απριλίου 2025, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφωνόταν στα 1,79 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,556 ευρώ.

