Αχαΐα: «Εξαφανίστηκαν» αρνιά και κατσίκια από την αγορά – Αύξηση 10% στο μοσχάρι

Η έξαρση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Αχαΐα και οι φόβοι για ενδεχόμενο λοκντάουν έχουν προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην αγορά κρέατος της Πάτρας, με αρνιά και κατσίκια να εξαφανίζονται από τα ράφια των κρεοπωλείων.

Οπως καταδεικνύει ρεπορτάζ της «Πελοποννήσου», η θανάτωση χιλιάδων προβάτων λόγω της εξάπλωσης της ζωονόσου έχει διαταράξει την προμήθεια αρνίσιου κρέατος. Τα καταστήματα δεν προμηθεύονται πλέον αρνιά, καθώς η ζήτηση έχει μειωθεί λόγω του φόβου των καταναλωτών, ενώ η μεταφορά κρέατος από άλλες περιοχές αυξάνει το κόστος.

Συνεπώς, οι καταναλωτές στρέφονται σε άλλες επιλογές, όπως το μοσχάρι και το κοτόπουλο, με το πρώτο να εμφανίζει αύξηση περίπου 10% τις τελευταίες ημέρες.

Η «Πελοπόννησος» επικοινώνησε με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, των κρεοπωλείων και των γαλακτοκομικών, για να καταγράψει την εικόνα της αγοράς και τις ανησυχίες τους για την επόμενη μέρα.

Η «Πελοπόννησος» ρώτησε τρεις εκπρόσωπους από τους κλάδους του σούπερ μάρκετ, του γάλακτος και των κρεοπωλείων για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες μέρες και κυρίως, για να διερευνήσει τι φοβούνται περισσότερο την επόμενη μέρα.

Οι παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι εάν δεν περιοριστεί η εξάπλωση της ευλογιάς με τα μέτρα που έχει επιβάλει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αποφασιστεί λοκντάουν στη διακίνηση ζώντων ζώων, θα προκληθούν τεράστια προβλήματα στη διατροφική αλυσίδα.

Κατ΄ επέκταση, εφόσον επηρεαστεί η διατροφική αλυσίδα, θα επέλθουν αυξήσεις, που εν προκειμένω θα αφορούν και τα λοιπά είδη κρέατος.

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Από τον κλάδο των σούπερ μάκετ, ο Χάρης Ανδρικόπουλος, αντιπρόεδρος της ομώνυμης πατρινής αλυσίδας, τόνισε: «Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ανασφάλεια στο καταναλωτικό κοινό σχετικά με το κρέας και στα καταστήματά μας γίνονται πολλές ερωτήσεις για την προέλευση των αρνιών. Εμείς εξηγούμε ότι τα αρνιά και τα κατσίκια προέρχονται από άλλες περιοχές και κάνουμε συνεχώς ελέγχους, όμως ο ρόλος μας δεν είναι αυτός και εδώ θα πρέπει η Πολιτεία να προχωρήσει σε σαφείς ενημερώσεις στο καταναλωτικό κοινό. Σε ό,τι αφορά τις τιμές, προς το παρόν δεν υπάρχει αύξηση στα αρνιά και στα κατσίκια, αλλά στο μοσχάρι. Βέβαια, αν αποφασιστεί λοκντάουν και απαγορευτούν συνολικά οι σφαγές δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθούν τα δεδομένα στο οικονομικό σκέλος. Στο γάλα, πάντως, ακόμα δεν έχει υπάρξει ανατίμηση. Οι διατροφικές κρίσεις έχουν δείξει ότι επηρεάζουν και την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που παράγονται».

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ

Σε ό,τι αφορά το μέτωπο των γαλακτοκομικών ειδών, ο Φοίβος Καρακίτσος, διευθύνων σύμβουλος της βιομηχανίας γάλακτος «Χελμός», ήταν φειδωλός και είπε: «Η εταιρεία παρακολουθεί στενά το θέμα. Είναι ζήτημα που χρειάζεται προσοχή και θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε στενά».

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ

Από τον κλάδο των κρεοπωλών ο Αντώνης Σκόνδρας, ο οποίος διατηρεί κρεοπωλείο εδώ και πολλά χρόνια, σημείωσε: «Οι τιμές έχουν ανέβει το τελευταίο διάστημα, κυρίως στο μοσχάρι και στον κιμά. Το μοσχάρι πωλείται προς 14 ευρώ κατά μέσο όρο το κιλό, αλλά πλέον έχει ανέβει στα 15 ευρώ, ενώ ο κιμάς βρίσκεται κατά μέσο όρο στα 12,5 ευρώ.

Αντίθετα, οι τιμές είναι σταθερές στο χοιρινό, που πωλείται στα 8 ευρώ το κιλό. Σε ό,τι αφορά τα αρνιά και τα κατσίκια, λόγω της ευλογιάς δεν γίνονται σφαγές εδώ και μέρες και δεν διαθέτουμε. Αλλωστε και οι καταναλωτές στην πλειοψηφία τους φοβούνται και δεν ζητούν να αγοράσουν ούτε αρνί, ούτε κατσίκι. Ελπίζω να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας προκειμένου να μη γίνει λοκντάουν που θα προκαλέσει νέα αναταραχή στην αγορά».

Θυμίζουμε ότι από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη το σχέδιο δέκα ημερών, που περιλαμβάνει την παρουσία κτηνιάτρων του ΥΠΑΑΤ στο πεδίο, την εντατικοποίηση των επιτόπιων ελέγχων, καθώς επίσης την ενθάρρυνση των κτηνοτρόφων σχετικά με την τήρηση και εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Η παρουσία των συνεργείων θα είναι συνεχής, με στόχο να υπάρξει πλήρης έλεγχος και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων.

