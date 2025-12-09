Αχαΐα: Καταγγελία για συγχώνευση σχολείων χωρίς διαβούλευση – Ερώτημα για τις οργανικές θέσεις δασκάλων

Θέμα για τον τρόπο με τον οποίο προωθούνται οι συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων στην Αχαΐα θέτει με δημόσια παρέμβασή του ο αιρετός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Τάσος Σταυρογιαννόπουλος, καταγγέλλοντας ότι δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση ούτε διαβούλευση με το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πληροφορία για προτεινόμενη συγχώνευση δύο ήδη συγχωνευμένων σχολείων της πόλης έγινε γνωστή όχι μέσω θεσμικής οδού, αλλά από συναδέλφους και από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, δεν υπάρχει επίσημη εικόνα για πιθανές άλλες προτάσεις που θα αφορούσαν υποβιβασμούς σχολικών μονάδων.

Όπως αναφέρεται, το τελευταίο διάστημα φαίνεται να παγιώνεται η πρακτική να προωθούνται τέτοιες αλλαγές χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, παρά το γεγονός ότι το Π.Υ.Σ.Π.Ε. αποτελεί το ανώτερο συλλογικό διοικητικό όργανο για τη διαχείριση της λειτουργίας των σχολείων και του εκπαιδευτικού προσωπικού στην περιοχή.

Ο κ. Σταυρογιαννόπουλος τονίζει ότι ο ρόλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι καθοριστικός, καθώς –όπως αναφέρει– η γνώμη του μπορεί να διασφαλίσει ότι οι σχετικές αποφάσεις υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και την ποιότητα της εκπαίδευσης. Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι είχε επισημάνει το ίδιο ζήτημα και σε προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες τα έτη 2023 και 2024.

Στην ανακοίνωση γίνεται ακόμη αναφορά στην Υπουργική Απόφαση Φ.10/100609/Δ1/2025 (ΦΕΚ 4552/20-8-2025), βάσει της οποίας –όπως σημειώνεται– χάθηκαν από φέτος δέκα οργανικές θέσεις δασκάλων σε συγκεκριμένα σχολεία της Αχαΐας. Συγκεκριμένα, μειώσεις καταγράφονται στο 5ο Δημοτικό Αιγίου (2 θέσεις), στο 46ο Πατρών (1), στο 61ο Πατρών (2), στον Άγιο Βασίλειο (2), στην Καλλιθέα (1), στο Σαραβάλι (1) και στο Σκεπαστό (1). Αντίθετα, καταγράφεται μία αύξηση οργανικής θέσης σε Νηπιαγωγείο, λόγω της προαγωγής του 3ου Νηπιαγωγείου Κάτω Αχαΐας σε τετραθέσιο.

Η ανακοίνωση κλείνει με την επισήμανση ότι το Π.Υ.Σ.Π.Ε. δεν είχε γνώση ούτε αυτής της διαδικασίας κατά το στάδιο της εισήγησης, γεγονός που –κατά τον συντάκτη της– αναδεικνύει πρόβλημα στη θεσμική λειτουργία και την ενημέρωση των αρμόδιων οργάνων.

