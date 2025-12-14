Αχαΐα - Νέος αυτοκινητόδρομος: Αποζημιώσεις βαλτώνουν για 20 χρόνια - Φαίνεται πως πήραν εκατομμύρια αλλά...

Η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρας – Πύργου κόστισε τουλάχιστον 57% περισσότερο από τον αρχικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υποδομών. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 216,62 εκατ. ευρώ και το τελικό κόστος έχει φτάσει τα 340,27 εκατ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται πρόσθετες εργασίες όπως τα αντιπλημμυρικά έργα και η αναβάθμιση του παράπλευρου οδικού δικτύου. Ωστόσο, εκείνο που προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι οι αποζημιώσεις των απαλλοτριώσεων, οι οποίες αναδεικνύονται στο πιο σύνθετο και προβληματικό τμήμα της κατασκευής, όπως άλλωστε σε όλα τα δημόσια έργα.

Σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία, το κόστος μεταστέγασης των οικισμών Ρομά στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και στα Βραχνέικα φτάνει τα 16,9 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό, αν και εμφανίζεται λογιστικά, δεν έχει μετατραπεί σε πραγματικές αποζημιώσεις για τους δικαιούχους. Η πραγματικότητα αποδεικνύει ένα βαθύ γραφειοκρατικό πρόβλημα που κρατά τους κατοίκους εγκλωβισμένους επί χρόνια.

Η υπόθεση δεν είναι νέα. Στις αρχές του 2023, οι Ρομά των Βραχνεΐκων είχαν αντιδράσει έντονα. Οπως κατήγγειλε τότε ο νομικός τους εκπρόσωπος, Γιώργος Βλάχος, οι νόμιμοι ιδιοκτήτες κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους χωρίς να έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ αποζημίωσης. Παράλληλα, η ιδιαιτερότητα της περιοχής περιέπλεξε ακόμη περισσότερο τις διαδικασίες, καθώς το έργο αφορούσε συνολικά 2.500 ιδιοκτήτες ακινήτων.

Οι Ρομά των Βραχνεΐκων ήταν κάτοχοι 30 ακινήτων. Σύμφωνα με τον κ. Βλάχο, δεν πρόκειται για αυθαίρετες κατασκευές, αλλά για ακίνητα με τίτλους ιδιοκτησίας και συμβόλαια αγοραπωλησίας ήδη από το 1982. Παρ’ όλα αυτά, το Δημόσιο επικαλείται μια παλαιά απαλλοτρίωση του 1975 για την τότε ΝΕΟ Πατρών – Πύργου, η οποία όμως δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Το πρόβλημα όμως παραμένει στο Κτηματολόγιο: η απαλλοτρίωση δεν έχει ανακληθεί και οι ιδιοκτησίες εμφανίζονται σήμερα ως κρατικές, παρουσιάζοντας τους κατοίκους ως καταπατητές, γι’ αυτό και τρέχουν στα δικαστήρια.

ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Μετά την παράδοση του νέου αυτοκινητόδρομου, οι Ρομά εξακολουθούν να μην έχουν λάβει τις αποζημιώσεις που τους αναλογούν. Πέντε κατοικίες μάλιστα θα έπρεπε ήδη να έχουν κατεδαφιστεί, καθώς βρίσκονται εντός της ζώνης διέλευσης του δρόμου, ωστόσο οι ιδιοκτήτες παραμένουν εκεί, επειδή το κράτος αρνείται να εκτελέσει την πληρωμή. Οι ονομαστικές αποζημιώσεις υπάρχουν, αλλά δεν καταβάλλονται, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να ταλαιπωρούνται για χρόνια στα δικαστήρια.

Στην ίδια περιοχή, το Κτηματολόγιο εμφανίζει μια ακόμα ανεκτέλεστη απαλλοτρίωση: αυτή της σιδηροδρομικής γραμμής του 2010, ύψους 50 εκατ. ευρώ. Η ζώνη απαλλοτρίωσης έχει οριστεί στα 12 μέτρα εκατέρωθεν της υφιστάμενης γραμμής, αλλά τα χρήματα και σε αυτή την περίπτωση δεν καταβλήθηκαν ποτέ λόγω, καθώς η αναβάθμιση της γραμμής ανεστάλη λόγω της οικονομικής κρίσης και της εγκατάλειψης της γραμμής, αφήνοντας και αυτή την υπόθεση «στον αέρα».

ΝΟΜΙΚΑ ΟΡΙΑ

Ο νόμος ορίζει ότι οι αποζημιώσεις πρέπει να πληρώνονται έως 18 μήνες μετά την εφετειακή απόφαση καθορισμού των τιμών μονάδας, αλλιώς η απαλλοτρίωση ακυρώνεται αυτομάτως. Στο νέο λιμάνι του Αιγίου, το Δημόσιο υπερέβη αυτό το χρονικό όριο και στη συνέχεια αναζητούσε τους ιδιοκτήτες έναν προς έναν για να αποδεχθούν εγγράφως την καθυστέρηση. Αντίστοιχα, στις απαλλοτριώσεις για τα διόδια του Δρεπάνου, η καθυστέρηση στην καταβολή των αποζημιώσεων έχει φτάσει τις δύο δεκαετίες, μετά και από προσφυγές των ιδιοκτητών στον Αρειο Πάγο. Στο μεταξύ το αρχικό κόστος των απαλλοτριώσεων έχει τριπλασιαστεί.

Το παράδειγμα αυτό υπογραμμίζει ένα δομικό πρόβλημα: η αργοπορία στις απαλλοτριώσεις δεν επιβαρύνει μόνο τους πολίτες, αλλά και τον κρατικό προϋπολογισμό, με το τελικό κόστος να εκτινάσσεται. Στην περίπτωση της Πατρών – Πύργου, ο οικονομικός απολογισμός και οι εκκρεμότητες με τους ιδιοκτήτες και τους Ρομά αποκαλύπτουν μια δυσλειτουργία που παραμένει άλυτη παρά τις δεκαετίες σχεδιασμού και έργων.

