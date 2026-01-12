Αχαΐα: Ο Δήμος που κλείνουν τα σχολεία λόγω κακοκαίριας
Στα Καλάβρυτα οι μαθητές θα καθίσουν στα σπίτια τους
Όπως γνωστοποιήθηκε κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία στο Δήμο Καλαβρύτων και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου λόγω παγετού και επικινδυνότητας στην μεταφορά των μαθητών.
Ταυτόχρονα κλειστός θα παραμείνει και ο Παιδικός Σταθμός.
