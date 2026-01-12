Αχαΐα: Ο Δήμος που κλείνουν τα σχολεία λόγω κακοκαίριας

Όπως γνωστοποιήθηκε κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία στο Δήμο Καλαβρύτων και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου λόγω παγετού και επικινδυνότητας στην μεταφορά των μαθητών.

«Πούλαγε πράγματά της», λέει φίλη της 16χρονης Λόρας που εξαφανίστηκε στην Πάτρα

Ταυτόχρονα κλειστός θα παραμείνει και ο Παιδικός Σταθμός.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



