Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) της Π.Ε. Αχαΐας.

Αχαΐα: Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την κακοκαιρία
06 Ιαν. 2026 20:36
Συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα, Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026, το Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) της Π.Ε. Αχαΐας. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της έκδοσης Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, το οποίο προειδοποιεί για την έλευση της κακοκαιρίας με ισχύ έως και την Πέμπτη  (8/1).

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν ο άμεσος συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η θέση του μηχανισμού σε κατάσταση «Red Code». Εξετάστηκαν διεξοδικά τα μέτρα πρόληψης και το επιχειρησιακό σχέδιο ετοιμότητας για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Ο συντονιστής της συνεδρίασης και Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, μεταξύ άλλων ανέφερε:  «Η ασφάλεια των πολιτών είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Δεδομένων των προβλέψεων περί έντονων καιρικών φαινομένων, ενεργοποιούμε άμεσα τον μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας και ενισχύουμε όλα τα αναγκαία μέτρα».

