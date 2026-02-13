Αχαΐα: Σε περίοδο κρίσης η παραδοσιακή αρτοποιία – Υπό πίεση οι φούρνοι γειτονιάς

Ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση για τον κλάδο της παραδοσιακής αρτοποιίας, με κάποια στοιχεία να δείχνουν πως τα τελευταία δυόμιση χρόνια έχουν βάλει «λουκέτο» πάνω από 3.000 αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και πρατήρια.

Οι ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες αποτελούν βασικό παράγοντα που συμβάλλει στα άλγη του κλάδου, όπως τόνισε η Ενωση Επιχειρήσεων Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής (ΕΕΠΑΖ), παράλληλα με το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος για την ομαλή λειτουργία των φούρνων και των πρατηρίων.

Την κατάσταση δεν βοηθούν οι σύγχρονες απαιτήσεις για ψηφιακές υποχρεώσεις και ο αυστηρός κανονισμός που πρέπει οι επιχειρήσεις να τηρούν και συνοδεύονται από αυστηρά πρόστιμα σε περίπτωση παραβάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, από την εποχή της πανδημίας παρατηρήθηκε αύξηση στις πρώτες ύλες από 100% έως και 400%, ενώ το ενεργειακό κόστος είχε τετραπλασιαστεί το 2022, παραμένοντας σταθερά σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο του 2020.

Ο Κώστας Τηλιγάδης, μιλώντας στην «Π» τόνισε πως το πρόβλημα είναι βαθιά πολιτικό και διαρθρωτικό:

«Πρόκειται για πολιτική αφανισμού των μικρών επιχειρήσεων. Δεν είναι μόνο η αρτοποιία που έχει πρόβλημα, είναι όλες οι μικρές επιχειρήσεις». Συμπλήρωσε πως η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ενωση πολεμούν τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες, επιβάλλοντας δυσβάσταχτους φόρους, ενώ για τους μεγαλοεπιχειρηματίες, αντίστοιχοι φόροι είναι συχνά προαιρετικοί.

«Πρόκειται για ένα έδαφος φτιαγμένο για τους έχοντες και για να αφανίσει τους μικρούς». Εφερε, επίσης, ένα απλό παράδειγμα οικονομικής ευκολίας που απολαμβάνουν οι μεγάλες εταιρείες: «Μια μεγάλη αλυσίδα φούρνων θα πάρει τον προμηθευτή και θα του πει: δεν θα πάρω ένα ευρώ, για παράδειγμα, το σακί αλεύρι, όσο θα το έδινες στους μικρούς φούρνους. Θα μου το δώσεις 50 λεπτά. Γιατί μπορεί να το κάνει, λόγω της αγοραστικής δύναμης». Η λύση που προτείνει ο κ. Τηλιγάδης θα μπορούσε να είναι η εξάλειψη του ΦΠΑ για τα είδη λαϊκής κατανάλωσης.

ΕΛΑΤΤΩΣΑΝ ΤΟ ΨΩΜΙ

Ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Πάτρας Ιωάννης Κωνσταντινίδης τόνισε ότι «τις τελευταίες μέρες αναπαράγεται το νούμερο των 3.000 επιχειρήσεων του κλάδου που έκλεισαν, αλλά πρόκειται για υπερβολή. Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία από αρμόδιους φορείς. Προφανώς το πραγματικό νούμερο δεν είναι μικρό, πόσω μάλλον αμελητέο, ανεξαρτήτως της προηγούμενης υπερβολής. Τα πράγματα είναι για όλους μαντάρα, όχι μόνο για τον κλάδο μας, που παραδοσιακά αποτελείται συχνά από οικογενειακές επιχειρήσεις, αλλά και για όλες τις μικρές επιχειρήσεις, όπως και για τους καταναλωτές».

Ο κ. Κωνσταντινίδης τόνισε πως οι καταναλωτές μπορεί να μην έχουν κόψει το ψωμί, όμως το έχουν σίγουρα ελαττώσει τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά από τον πόλεμο που ξέσπασε στην Ουκρανία και προκάλεσε κρίση στα σιτηρά. Τόνισε κάτι το οποίο έθιξε και ο κ. Τηλιγάδης νωρίτερα: πως οι μικροί φούρνοι μοχθούν καθημερινά για να προσφέρουν ένα υγιεινό και φρέσκο προϊόν, δουλεύοντας από τα ξημερώματα, έχοντας όμως να ανταγωνιστούν επιχειρήσεις με προϊόντα ίσως επιβλαβή για την υγεία, τα οποία, σε αντίθεση με τα δικά τους, μπορούν να κρατηθούν φρέσκα ίσως και για εβδομάδες λόγω των συντηρητικών ουσιών. Τέλος, μεγάλο πρόβλημα στους φούρνους αποτελεί κατά την άποψη του προέδρου το τεράστιο ενεργειακό κόστος, καθώς οι φούρνοι αξιοποιούν βαριά μηχανήματα στο κομμάτι της παραγωγής.

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Τις σκέψεις του μοιράστηκε με την «Π» και ο Παναγιώτης Κουτρόπουλος, πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων: «Εδώ, στην επαρχία, προσπαθούμε να τα καταφέρουμε με βασικό όπλο την ποιότητα των προϊόντων. Πολλοί συνάδελφοι δεν κερδίζουν, μένοντας ανοιχτοί απλώς περιμένοντας τη σύνταξη». Ανέφερε και αυτός πως ο αριθμός των 3.000 κλειστών επιχειρήσεων είναι μεν υπερβολικός, αλλά ο κλάδος σαφώς περνάει κρίση. Εχουν γίνει επίσης ενέργειες από τις συντεχνίες για την ενημέρωση του κοινού και την επικοινωνία με τοπικούς βουλευτές, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός. Βασική έκφραση του ανταγωνισμού αυτού, κατά τον κ. Κουτρόπουλο, αποτελεί το «βάπτισμα» των προϊόντων φούρνου από μεγάλες επιχειρήσεις ως «φρέσκων» και «ντόπιων», γεγονός συχνά αναληθές, με τα προϊόντα να μην είναι φρέσκα όπως σε έναν παραδοσιακό φούρνο και οι πρώτες ύλες για την παραγωγή τους να είναι αμφισβητούμενης προέλευσης. «Πήραν το λογότυπο από τους παραδοσιακούς φούρνους της γειτονιάς. Ξεκινήσαμε μια καμπάνια ενημέρωσης και μας έχουν υποσχεθεί ότι θα δικαιωθούμε».

Τέλος, τόνισε πως το κοινό δεν φταίει για την κατάσταση, καθώς κυνηγάει το γρήγορο και εύκολο προϊόν, κάτι που είναι λογικό λόγω τον οικονομικών δυσκολιών.

Η Ενωση Επιχειρήσεων Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής πιέζει την κυβέρνηση για άμεσα μέτρα στήριξης, προτείνοντας την ανακήρυξη του εν λόγω κλάδου ως προστατευόμενου, την οικονομική ενίσχυση απέναντι στο ενεργειακό κόστος, καθώς και την απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



