Αχαΐα: Σπείρα κλεφτών δικύκλων, χειροπέδες σε τρεις νεαρούς
Δύο αδέλφια και ένας ανήλικος «σήκωσαν»16 μηχανακια. Κατηγορίες για διακεκριμένες κλοπές.
Δύο αδέλφια, ένας 20χρονος και ο 17χρονος αδελφός του, μαζί με ακόμη έναν 17χρονο, έπεσαν στα χέρια της αστυνομίας για σειρά κλοπών δικύκλων σε Πάτρα και Αίγιο. Οι τρεις νεαροί συνελήφθησαν έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ενώ για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι μητέρες των δύο ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στους τρεις κατηγορούμενους αποδίδεται η εμπλοκή σε σειρά κλοπών μοτοσικλετών που καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα σε περιοχές της Πάτρας αλλά και στο Αίγιο. Από την προανάκριση έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά 16 περιπτώσεις κλοπών δικύκλων, οι οποίες φέρονται να έγιναν μέσα σε περίπου έναν μήνα, από τις αρχές Φεβρουαρίου έως τις αρχές Μαρτίου.
Οι έρευνες των αστυνομικών είχαν εντατικοποιηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς σε συνοικίες της Πάτρας, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Σοφίας και της Αγυιάς, είχαν καταγραφεί επαναλαμβανόμενα περιστατικά κλοπών δικύκλων. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προληπτικούς ελέγχους και στοχευμένες περιπολίες, επιχειρώντας να εντοπίσουν πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονταν στις συγκεκριμένες υποθέσεις.
Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Μαρτίου, όταν αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν ελέγχους στην Πάτρα εντόπισαν δύο άτομα να κινούνται ύποπτα με μοτοσικλέτες στην οδό Κανελλοπούλου, με κατεύθυνση προς τη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών. Μόλις οι αναβάτες αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, άλλαξαν κατεύθυνση και κινήθηκαν προς διαφορετικές πλευρές, επιχειρώντας να αποφύγουν τον έλεγχο. Ακολούθησαν αναζητήσεις στην περιοχή και λίγο αργότερα εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένη η μία μοτοσικλέτα, η οποία διαπιστώθηκε ότι είχε κλαπεί.
Σε κοντινή απόσταση αστυνομικοί της Αμεσης Δράσης εντόπισαν έναν από τους εμπλεκόμενους, έναν 17χρονο, ο οποίος είχε κρυφτεί σε οικόπεδο. Ο ανήλικος προσήχθη και κατά τον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν στην κατοχή του ένας μπαλτάς μήκους περίπου 27 εκατοστών και ένα μαχαίρι μήκους περίπου 29 εκατοστών, τα οποία κατασχέθηκαν. Η προανάκριση που ακολούθησε αποκάλυψε ότι ο 17χρονος φέρεται να δρούσε μαζί με τον 20χρονο αδελφό του, αλλά και ακόμη έναν 17χρονο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αναζητήσεις στην περιοχή της Αιγιαλείας, όπου εντόπισαν τον δεύτερο ανήλικο να κινείται με ακόμη ένα κλεμμένο δίκυκλο και τον συνέλαβαν. Λίγο αργότερα συνελήφθη και ο 20χρονος στο σπίτι του στο Αίγιο.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών που ακολούθησαν κατασχέθηκαν ακόμη ένα μαχαίρι, μία σιδερογροθιά και ρουχισμός, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ελέγχους σε χώρους που χρησιμοποιούσαν οι νεαροί. Παράλληλα, από τη συνέχιση της έρευνας σε Πάτρα και Αίγιο εντοπίστηκαν σε αγροτεμάχια και οικόπεδα συνολικά οκτώ κλεμμένες μοτοσικλέτες. Τα δίκυκλα κατασχέθηκαν και πρόκειται να αποδοθούν στους ιδιοκτήτες τους.
Σε βάρος των τριών νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πατρών, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις κλοπών δικύκλων.
