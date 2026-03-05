Αχαΐα: Σπείρα κλεφτών δικύκλων, χειροπέδες σε τρεις νεαρούς

Δύο αδέλφια και ένας ανήλικος «σήκωσαν»16 μηχανακια. Κατηγορίες για διακεκριμένες κλοπές.

Εκλεβαν μηχανάκια από την Πατρα και τα μετέφεραν στο Αίγιο με σκοπό να τα πωλήσουν (φωτο αρχείου).