Του βρήκαν ηρωίνη, συνελήφθη στην Πάτρα

Να κατέχει ηρωίνη συνελήφθη άνδρας, στην Πάτρα, από ατσυνομικούς της Αμεσης Δράσης.

Σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, την Τετάρτη 4/03/2025 βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα ηρωίνης.

Σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

