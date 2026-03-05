Του βρήκαν ηρωίνη, συνελήφθη στην Πάτρα
Ανδρας συνελήφθη με ηρωίνη, από αστυνομικούς της Αμεσης Δράσης, στην Πάτρα.
Να κατέχει ηρωίνη συνελήφθη άνδρας, στην Πάτρα, από ατσυνομικούς της Αμεσης Δράσης.
Σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, την Τετάρτη 4/03/2025 βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα ηρωίνης.
Σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News