Αχαΐα: Στην τελική ευθεία η υπόθεση της Καλογριάς – Αποχαρακτηρισμός «προ των πυλών»

Ενα βήμα πριν από τον αποχαρακτηρισμό εξακολουθεί να βρίσκεται το δημόσιο κτήμα της Καλογριάς, υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Αχαΐα και έχει εξελιχθεί σε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στο υπουργείο Οικονομικών, τοπικούς φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία έχει εισέλθει στο τελικό της στάδιο, η κρίσιμη συνεδρίαση της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων Αχαΐας φαίνεται να καθυστερεί, αφήνοντας ανοιχτό το ζήτημα της τύχης της έκτασης των 25 στρεμμάτων στη βόρεια πλευρά της Καλογριάς.

Ο λόγος είναι η αίτηση αναίρεσης που κατατέθηκε στην Κτηματική υπηρεσία Αχαΐας στις αρχές Σεπτεμβρίου, από το «μέτωπο» φορέων της περιοχής (Περιφέρεια, Δήμος Δυτικής Αχαΐας, ΠΕΔΔΕ, ΤΕΕ και ΟΙΚΙΠΑ) μέσω της δικηγόρου περιβάλλοντος Σοφίας Παυλάκη. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή Δημοσίων Κτημάτων Αχαΐας που αποτελείται από δύο διευθύντριες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μία δικηγόρο Πατρών ως προεδρεύουσα, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Η τελική υπογραφή μπαίνει από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης, κατ’ εξουσιοδότηση του υπουργού Οικονομικών.

Η καθυστέρηση κρατά σε κατάσταση εγρήγορσης τις δύο αντικρουόμενες πλευρές: από τη μία του επιχειρηματία και ιδιοκτήτη παρακείμενης έκτασης δεκάδων στρεμμάτων που ετοιμάζει μεγάλη τουριστική επένδυση και ζητά την αναγνώριση της ιδιοκτησίας του κτήματος και από την άλλη των τοπικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων που αμφισβητούν την νομιμότητα της απόφασης, επιμένοντας στη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της.

Την έκταση διεκδικεί ο επιχειρηματίας Κωνσταντίνος Μπολτσής, κατασκευαστής από την Αθήνα, που δηλώνει ιδιοκτήτης συνολικής έκτασης 160 στρεμμάτων, τμήμα των οποίων αποτελεί όπως λέει, το επίμαχο κτήμα. Οπως υποστηρίζει, η έκταση αγοράστηκε το 2004 από τη βρετανικών συμφερόντων εταιρεία Fortress, έπειτα από εξαντλητικό νομικό έλεγχο και στη βάση δύο δικαστικών αποφάσεων που αναγνωρίζουν ιδιωτικούς τίτλους από το 1786. Ο ίδιος αποδίδει τη μακρόχρονη εκκρεμότητα σε «διοικητική αδράνεια» και σε «λανθασμένες αποφάσεις» των υπηρεσιών, οι οποίες –όπως λέει– διατήρησαν παράνομα γραμμή παλαιού αιγιαλού, παρά την ακύρωσή της από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ο κ. Μπολτσής τονίζει ότι η έκταση βρίσκεται εντός της ζώνης Β1 του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου–Στροφυλιάς, με θεσμοθετημένους όρους δόμησης (ΦΕΚ 159Δ/2009), και όχι στη Ζώνη Α’ Απόλυτης Προστασίας, όπως υποστηρίζουν οι αντίπαλοι της επένδυσης. Παράλληλα, επιβεβαιώνει ότι έχει στα σκαριά ώριμο σχεδιασμό μεγάλης τουριστικής επένδυσης που θα δημιουργήσει 700 θέσεις εργασίας και θα «αναδείξει το φυσικό τοπίο με σεβασμό στο περιβάλλον». Αν και αποφεύγει να δώσει λεπτομέρειες, υποστηρίζει πως συνεργάζεται με γνωστά αρχιτεκτονικά γραφεία και πως πρόκειται για «βιοκλιματικό έργο – πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης».

Στον αντίποδα, το μέτωπο φορέων που συγκροτήθηκε μέσα στο καλοκαίρι με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΔΔΕ), του ΤΕΕ και της ΟΙΚΙΠΑ, που συναποφασίστηκαν μια σειρά από ενέργειες.

Κατά την ΟΙΚΙΠΑ, η απόφαση να διαγραφεί η έκταση από τα δημόσια κτήματα και να αποδοθεί στον ιδιώτη «ανοίγει επικίνδυνο δρόμο για την ιδιωτικοποίηση προστατευμένων περιοχών». Η οργάνωση αναφέρεται σε «πιέσεις και εντέλλεσθε» από τον γενικό γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας προς υπηρεσιακούς παράγοντες της Αχαΐας.

Μέχρι στιγμής, η ημερομηνία της συνεδρίασης δεν έχει οριστεί, γεγονός που αφήνει μετέωρη μια υπόθεση όπου συγκρούονται η προστασία της δημόσιας περιουσίας, οι τοπικές περιβαλλοντικές ισορροπίες και η προοπτική μιας μεγάλης ιδιωτικής επένδυσης στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου.

