Αχαΐα: «Σύμμαχος» η φύση – Εξαπόλυση του Encarsia smithi κατά του Μαύρου Αλευρώδη στην Αιγιάλεια

Μια πρωτοποριακή δράση για την προστασία των εσπεριδοειδών πραγματοποιήθηκε στην Αιγιάλεια, με την εξαπόλυση του Encarsia smithi, φυσικού εχθρού του επιβλαβούς εντόμου Aleurocanthus spiniferus.

Αχαΐα: «Σύμμαχος» η φύση – Εξαπόλυση του Encarsia smithi κατά του Μαύρου Αλευρώδη στην Αιγιάλεια
18 Σεπ. 2025 12:25
Pelop News

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλειας, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου προχώρησε σε εξαπόλυση του Encarsia smithi, ενός παρασιτοειδούς που αποτελεί φυσικό εχθρό του Μαύρου Ακανθώδους Αλευρώδη (Aleurocanthus spiniferus).

Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο συντονισμένων προσπαθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, με στόχο την προστασία των καλλιεργειών εσπεριδοειδών, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα της αγροτικής οικονομίας της περιοχής.

Στην υλοποίηση της δράσης παρευρέθηκαν η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Αχαΐας, Μάρθα Λιαρομμάτη, καθώς και ο υπάλληλος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Αιγιαλείας, Αθανάσιος Χριστόπουλος.

Η παρέμβαση αυτή αποτελεί κομβικό βήμα στο πλαίσιο των συστηματικών επισκοπήσεων που πραγματοποιούνται στην περιοχή, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του επιβλαβούς εντόμου και την προστασία των εσπεριδοειδών, που συνιστούν εμβληματικό προϊόν για την Αιγιάλεια.

Αχαΐα: «Σύμμαχος» η φύση – Εξαπόλυση του Encarsia smithi κατά του Μαύρου Αλευρώδη στην Αιγιάλεια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
18:59 Οριστικά στη Νέα Υόρκη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Πότε θα γίνει
18:55 Αυτός είναι ο παππάς που συνελήφθη για εμπρησμό! Πρόστιμο 1.687 ευρώ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ