Αχαΐα: «Σύμμαχος» η φύση – Εξαπόλυση του Encarsia smithi κατά του Μαύρου Αλευρώδη στην Αιγιάλεια

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλειας, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου προχώρησε σε εξαπόλυση του Encarsia smithi, ενός παρασιτοειδούς που αποτελεί φυσικό εχθρό του Μαύρου Ακανθώδους Αλευρώδη (Aleurocanthus spiniferus).

Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο συντονισμένων προσπαθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, με στόχο την προστασία των καλλιεργειών εσπεριδοειδών, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα της αγροτικής οικονομίας της περιοχής.

Στην υλοποίηση της δράσης παρευρέθηκαν η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Αχαΐας, Μάρθα Λιαρομμάτη, καθώς και ο υπάλληλος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Αιγιαλείας, Αθανάσιος Χριστόπουλος.

Η παρέμβαση αυτή αποτελεί κομβικό βήμα στο πλαίσιο των συστηματικών επισκοπήσεων που πραγματοποιούνται στην περιοχή, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του επιβλαβούς εντόμου και την προστασία των εσπεριδοειδών, που συνιστούν εμβληματικό προϊόν για την Αιγιάλεια.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



