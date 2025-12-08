Αχαΐα-Ταμείο Δικηγόρων: Νέα ασφαλιστικά μέτρα για διεκδίκηση

Σε μία ακόμη κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων προχωρά το ΔΣ του Λογαριασμού Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας των δικηγόρων της Πάτρας και του Αιγίου. Η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται στην προάσπιση των συμφερόντων του ΛΕΑΔΠΑ, από το ταμείο του οποίου έχουν υπεξαιρεθεί ως γνωστόν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Επιδίωξη του ΛΕΑΔΠΑ είναι να διεκδικήσει το υπεξαιρεθέν ποσό από την υπάλληλο του ταμείου, η οποία φέρεται να υπεξαίρεσε το μεγάλο ποσό. Ωστόσο, επειδή από έρευνα προέκυψε ότι η υπάλληλος δεν διαθέτει προς διεκδίκηση περιουσιακά στοιχεία, ο ΛΕΑΔΠΑ έλαβε απόφαση να «μπλοκάρει» τις μεταβιβάσεις περιουσιών και χρημάτων δύο μέχρι στιγμής μελών του προηγούμενου ΔΣ του ΛΕΑΔΠΑ σε συγγενικά τους πρόσωπα, που έγιναν μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου. Το ΔΣ προχώρησε στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων, διότι έκρινε ότι φέρουν αστική ευθύνη, από τη στιγμή που κάτω από τη μύτη τους παρατηρείτο όργιο διασπάθισης των χρημάτων του φορέα.

ΟΧΙ ΠΟΙΝΙΚΑ

Από επίσημους κύκλους του ΛΕΑΔΠΑ διευκρινίζεται ότι «δεν μας ενδιαφέρουν οι ποινικές ευθύνες των συναδέλφων, είμαστε όμως υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα του ταμείου. Δεν νοείται, για παράδειγμα, να παραδίδει -υποτίθεται- το προηγούμενο ΔΣ στο επόμενο 700.000 ευρώ, όμως στον τραπεζικό λογαριασμό να εντοπίζονται ελάχιστα χρήματα, επειδή ουδείς έκανε τον κόπο να επισκεφθεί και να ενημερωθεί από την τράπεζα…».

