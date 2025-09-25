Αχαΐα: Το «πρωτόκολλο» της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη διαχείριση περιστατικών βίας ανηλίκων

Με αφορμή πρόσφατα περιστατικά βίας και εκφοβισμού μεταξύ μαθητών – τριών τα οποία κατεγράφηαν εκτός ή κοντά του χώρου σχολείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, η υπηρεσία σε ανακοίνωσή που φέρει την υπογραφή του Διευθυντή, Γεώργιου Παπατσίμπα αναφέρει:

«Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η υπηρεσία μας κάθε φορά που της γνωστοποιείται παρόμοιο περιστατικό επικοινωνεί άμεσα με τη Διεύθυνση του σχολείου και ενημερώνεται σε προκαταρκτικό επίπεδο για τη βαρύτητα του συμβάντος, ενώ συγχρόνως, αν απαιτείται, δίνει κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης σε πρώτο χρόνο.

Ο παιδαγωγικά αρμόδιος Σύμβουλος Εκπαίδευσης του σχολείου επιλαμβάνεται του θέματος και σχηματίζει όσο το δυνατό πιο πλήρη εικόνα του συμβάντος και ασκεί τον καθοδηγητικό του ρόλο.

Η Διεύθυνση του σχολείου και ο Σύλλογος Διδασκόντων λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα παιδαγωγικά μέτρα, σύμφωνα με το ΦΕΚ τ. Β΄ 2531/2024 και το άρθρο 28 της Υ.Α. 102791/ΓΔ4/10-09-2024 (ΦΕΚ τ. Β΄ 5130):

«Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και να εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία εντός της σχολικής μονάδας κατάλληλων προϋποθέσεων για την υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών/τριών…». Δράσεις πρόληψης φαινομένων βίας και εκφοβισμού οργανώνονται σε κάθε σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικοί-μαθητές-γονείς) στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού, ιδίως από την Ομάδα αντιμετώπισης Ενδοσχολικής Βίας και Εκφοβισμού. Δράσεις αποκατάστασης αναλαμβάνουν μετά από αίτημα της σχολικής μονάδας αρμόδιες δομές, όπως είναι τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης.

Η Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας εποπτεύει, ελέγχει, συντονίζει και καθοδηγεί το έργο των σχολικών μονάδων στην περιοχή ευθύνης της. Για τον λόγο αυτό διενεργεί και επιτόπιους ελέγχους, κάθε φορά που παρίσταται σχετική ανάγκη.

Επιπλέον, η υπηρεσία μας συνεργάζεται με όλους τους (συν)αρμόδιους φορείς και θεσμούς στο πλαίσιο της ολιστικής αντιμετώπισης των φαινομένων βίας και εκφοβισμού ενώ υλοποιεί κατά το τρέχον σχολικό έτος καινοτόμο πρόγραμμα αγωγής υγείας για την πρόληψη και αντιμετώπιση εθιστικών και παραβατικών συμπεριφορών, αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίηση και προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας σε όλη τη σχολική κοινότητα. Ευχή όλων μας είναι τα προληπτικά μέτρα να φέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα».

