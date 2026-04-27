Αχαϊκή: «Η αγαπημένη ομάδα της ΕΠΣ Αχαΐας, δεν τους άφησαν να χάσουν πουθενά»
27 Απρ. 2026 12:32
Pelop News

Νέα ανακοίνωση πολύ επιθετική από τη διοίκηση της Αχαϊκής που τάσσεται μεταξύ άλλων κατά της ΕΠΣ Αχαΐας
«Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση.

Κακό αποτέλεσμα και μεγάλη απογοήτευση.
Για μία ακόμη φορά μέσα στη σεζόν δεν σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων και στεναχωρήσαμε τον κόσμο μας.

Εξι παιχνίδια μέσα στη χρονιά που δεν κερδίζουμε στην Αχαγιά είναι πολλά.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας τον κόσμο της Αχαϊκής, που ήταν εκεί, στήριξε, στεναχωρήθηκε και στο τέλος, παρά την πίκρα του, τραγούδησε για την ομάδα.

Τους Isovites, με τους οποίους σε συνάντηση που είχαμε την Παρασκευή αναλύσαμε τα πάντα, συνεργαστήκαμε άψογα και θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο.

Υ.Γ.1: Ευχόμαστε στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας η αγαπημένη τους ομάδα να μην τους προδώσει για δεύτερη φορά και να δηλώσει συμμετοχή στη Γ’ Εθνική.
Μην πάνε και οι κόποι χαμένοι όλης της χρονιάς, που δεν τους άφησαν να χάσουν πουθενά.

Υ.Γ.2: Μετά το κράξιμο, αυγό το Κάνιστρας.

Υ.Γ.3: Το φύλλο αγώνα, η έκθεση της αστυνομίας και του παρατηρητή για το χθεσινό παιχνίδι είναι καθαρά. Μην ξεχαστείτε από συνήθεια και μας βάλετε πάλι πρόστιμο».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:30 Ιωάννα Δελέγκου, η νέα γενιά που εξελίσσει τα «Οπτικά Δελέγκος»
16:22 Υπουργείο Οικονομίας: Αισιοδοξία για νέα αναβάθμιση
16:14 Το Ισραήλ κατέστρεψε σήραγγες της Χαμάς
16:07 Γροζοπούλου: «Εστιάζουμε μόνο στο πρώτο παιχνίδι με Ηλιούπολη»
16:00 Πάτρα – Πολιτική Προστασία: Σε ιδιώτες κρίσιμες εργασίες λόγω υποστελέχωσης
15:54 Ποιες είναι οι προβλέψεις για τον χρυσό, γιατί επηρεάζει ο πόλεμος
15:47 Γυναίκα κατήγγειλε αστυνομικό για ασέλγεια κατά τη μεταγωγή της από τις φυλακές Θηβών
15:45 Δεν φταίει η «κακιά στιγμή», αλλά το χέρι που σηκώθηκε
15:44 Η Χριστίνα Παππά καταγγέλλει ότι απειλούν την ζωή της
15:40 Τι προτείνει η Χεζμπολάχ για τα στενά του Ορμούζ και τα πυρηνικά
15:34 Μεγάλες απώλειες στην πατατοκαλλιέργεια της Αχαΐας – Οι τιμές πιέζουν τους παραγωγούς
15:30 Οι επόμενες κινήσεις του Τραμπ για τον πόλεμο, για ποιο λόγο κάνει σύσκεψη ασφαλείας
15:24 Σοκ στον Παναθηναϊκό: Εκτός playoffs ο Σλούκας με ρήξη μηνίσκου
15:21 Ραφήνα: 74χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από παραλία
15:19 Αχαΐα: Η ιδανική αφετηρία για αποδράσεις το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
15:12 ΝΟΠ: Σύμμαχος η αναβολή και δουλειά για Χανιά
15:05 «Χειμώνας» στην καρδιά της άνοιξης: Χιονοθύελλα παραλύει τη Μόσχα
15:00 Εκδήλωση από το «Πατρινόραμα» και τον Inner Wheel: Δάκρυσε ο Καλαγκός – Συγκινητικές στιγμές στην τιμητική εκδήλωση για τον διάσημο καρδιοχειρουργό
14:57 Νήσος Σάμος: Νέο βίντεο από τη στιγμή που άνοιξε το σύστημα πυρασφάλειας – Το Λιμενικό εξετάζει την επιβολή προστίμου για τον επιβάτη που άναψε τσιγάρο
14:45 Βεζένκοφ: Κάνει λάθος όποιος νομίζει ότι θα είναι εύκολο με τη Μονακό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
