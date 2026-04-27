Αχαϊκή: «Η αγαπημένη ομάδα της ΕΠΣ Αχαΐας, δεν τους άφησαν να χάσουν πουθενά»

Νέα ανακοίνωση πολύ επιθετική από τη διοίκηση της Αχαϊκής που τάσσεται μεταξύ άλλων κατά της ΕΠΣ Αχαΐας

Κακό αποτέλεσμα και μεγάλη απογοήτευση.

Για μία ακόμη φορά μέσα στη σεζόν δεν σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων και στεναχωρήσαμε τον κόσμο μας.

Εξι παιχνίδια μέσα στη χρονιά που δεν κερδίζουμε στην Αχαγιά είναι πολλά.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας τον κόσμο της Αχαϊκής, που ήταν εκεί, στήριξε, στεναχωρήθηκε και στο τέλος, παρά την πίκρα του, τραγούδησε για την ομάδα.

Τους Isovites, με τους οποίους σε συνάντηση που είχαμε την Παρασκευή αναλύσαμε τα πάντα, συνεργαστήκαμε άψογα και θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο.

Υ.Γ.1: Ευχόμαστε στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας η αγαπημένη τους ομάδα να μην τους προδώσει για δεύτερη φορά και να δηλώσει συμμετοχή στη Γ’ Εθνική.

Μην πάνε και οι κόποι χαμένοι όλης της χρονιάς, που δεν τους άφησαν να χάσουν πουθενά.

Υ.Γ.2: Μετά το κράξιμο, αυγό το Κάνιστρας.

Υ.Γ.3: Το φύλλο αγώνα, η έκθεση της αστυνομίας και του παρατηρητή για το χθεσινό παιχνίδι είναι καθαρά. Μην ξεχαστείτε από συνήθεια και μας βάλετε πάλι πρόστιμο».