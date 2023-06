Αχαιοί «μεταλλάδες» στο «Release Athens 2023»

«Άρωμα»… Αχαΐας (και όχι μόνο) αναμένεται να έχει το φετινό Release Athens 2023 που θα ξεκινήσει στις 7 Ιουνίου, πέντε ημέρες του οποίου θα είναι αφιερωμένες για τους φίλους της heavy metal μουσικής, καθώς από τη σκηνή αναμένεται να παρελάσουν 20 συγκροτήματα και καλλιτέχνες της διεθνούς «μεταλλικής» σκηνής, με ένα πλούσιο lineup για όλα τα γούστα!

Από τους Nightwish, τους Helloween και τους Disturbed μέχρι τους Parkway Drive, τους Amon Amarth και τους Kreator! Τους headliners θα πλαισιώσουν κορυφαία ονόματα σε ένα επιτυχημένο σερί από support acts, όπως είναι οι Insomnium, οι In Flames, οι Jinjer, οι Nova Twins, οι Soulfly, οι Triptykon, οι Heaven Shall Burn και οι Bleed From Within!