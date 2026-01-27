«Αχαιών Αγάπης Γεύμα»: Μήνυμα ζωής και προσφοράς από την «Καλλιπάτειρα» στην Πάτρα ΦΩΤΟ

Τα πιο δυνατά μηνύματα αγάπης για τη ζωή και προσφοράς στον άνθρωπο και την κοινωνία πέρασαν στους εκατοντάδες προκαθήμενους στο «Αχαιών Αγάπης Γεύμα».Έναν επιτυχημένο θεσμό που για 13η χρονιά διοργάνωσε το παράρτημα Αχαΐας του Πανελλήνιου Σωματείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ».

Η εξαιρετική, από κάθε άποψη, διοργάνωση φιλοξενήθηκε το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στον ζεστό και φιλόξενο χώρο του Privilege Event House Patras.

Στην υποδοχή των εκλεκτών προσκεκλημένων ήταν η οικοδέσποινα της βραδιάς, συντονίστρια του παραρτήματος Πάτρας Μαρία Μανουσάκη – Μαλλιώρη πλαισιωμένη από τα μέλη του παραρτήματος που πρόσφεραν και φέτος μια λαμπερή αλλά ουσιαστική βραδιά που ανέδειξε το καλό πρόσωπο της κοινωνίας αλλά και την τοπική επιχειρηματικότητα. Παρούσα στην εκδήλωση η χαρισματική Πρόεδρος της «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑΣ» Πρέσβειρα στην Ευρώπη για τον Αθλητισμό την Ανοχή και του Ευ Αγωνίζεσθαι Κατερίνα Π. Παναγοπούλου και άλλα μέλη από την Αθήνα όπως η γνωστή σχεδιάστρια Έλενα Κουλαουζίδου καθώς και η συντονίστρια του Παραρτήματος της Κρήτης Μαρία Αντωνακάκη μαζί με άλλα μέλη της Κρήτης. Στην εκδήλωση παρέστη και ο Καθηγητής Οφθαλμολογίας Σπύρος Γεωργαράς Διευθυντής της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Υγεία.

Η κ. Μανουσάκη -Μαλλιώρη επιφύλαξε θερμό καλωσόρισμα στους παρευρισκόμενους. Στην ομιλία της υπογράμμισε τους σκοπούς της διοργάνωσης που έχουν στο επίκεντρό τους τον άνθρωπο, την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου μας. «Βασική αρχή του Σωματείου μας είναι η χρηστή διαχείριση κάθε ευρώ που μπαίνει στο ταμείο μας γι΄αυτό και προβαίνουμε σε δημόσιο απολογισμό ώστε όλο να γνωρίζετε που καταλήγει ο καρπός της προσφοράς σας» σημείωσε αναφέροντας ενδεικτικά ότι “το έργο μας είναι πολύπλευρο προς συλλόγους και φορείς που εργάζονται για το κοινωνικό καλό. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη η πλήρης εσωτερική ανάπλαση της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών”. Για την κλινική μίλησε ο καθηγητής και διευθυντής της κλινικής Πάνος Αλεξόπουλος λέγοντας ότι είναι ένας ευαίσθητος χώρος που απαιτεί την προσοχή όλων μας.Από την πλευρά της η κ. Παναγοπούλου εξήρε το έργο της κ. Μανουσάκη υπογραμμίζοντας ότι «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» που ανοίγει πλέον τις πόρτες της και στους άνδρες, θα είναι παρούσα σε κάθε μέτωπο της κοινωνίας που υπάρχει ανάγκη.

Ιδιαίτερης βαρύτητας ήταν οι βραβεύσεις που ακολούθησαν. Η πρώτη αφορούσε τον Βαγγέλη Λιόλιο ο οποίος τον Σεπτέμβριο του 2021 εκλέχθηκε και παραμένει πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) του ανώτατου διοικητικού οργανισμού για την καλαθοσφαίριση στην Ελλάδα. Τη βράβευση έκανε η κ. Παναγοπούλου. Η δεύτερη βράβευση αφορούσε την ομάδα του Προμηθέα και το “Good Athlete, Better Person” που αποτελεί τον βασικό πυλώνα φιλοσοφίας του Προμηθέα Πάτρας.

Το βραβείο απένειμε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος μαζί με την εκπρόσωπο του δημάρχου Πατρέων αντιδήμαρχο Βίβιαν Σαμούρη, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, τους αντιπεριφερειάρχες Άννα Μαστοράκου, Γεωργία Ντάτσικα, Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο, τη δημοτική σύμβουλο Μάχη Σιώρου, την πολιτευτή Ολυμπία Λόη, τον πρόεδρο του επιμελητηρίου και εκδότη της εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» Θεόδωρο Λουλούδη, τον αντιπρόεδρο του επιμελητηρίου Παναγιώτη Βασιλείου, τον πρόεδρο του Δικηγορικού συλλόγου Παναγιώτη Μεταξά τον πρόεδρο του εμπορικού συλλόγου Μάκη Κατσίγιαννη, την πρώην ευρωβουλευτή ομότιμη καθηγήτρια Ψυχιατρικής του ΕΚΠΑ και εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο κατά των ναρκωτικών Μένη Μαλλιώρη.

Η βραδιά απογειώθηκε μουσικά με το μοναδικό ταξίδι στο ελληνικό πεντάγραμμο που επιφύλαξαν οι Γρηγόρης Πετράκος και Μυρτώ Καμβυσίδη. Οι προσκεκλημένοι απόλαυσαν ένα εξαιρετικό δείπνο που επιμελήθηκε με απόλυτη επιτυχία το Privilege Event House Patras το οποίο πλαισιώθηκε από εκλεκτό οίνο που πρόσφερε το οινοποιείο «Κοτρότσος» και η ιστορική μας οινοποιία ACHAIA CLAUSS.

Πραγματοποιήθηκε λαχειοφόρος με πλούσια δώρα προς ενίσχυση του σκοπού της βραδιάς καθώς και η δημοπράτηση του γνωστού πίνακα με την προτομή της Καλλιπάτειρας όπως την απεικόνισε ο γνωστός ζωγράφος Δημήτριος Ταλαγάνης καθώς και δυο κοσμήματα που δώρισε για την βραδιά ο γνωστός πατρινός Ηλίας Γκέκας του γνωστού καταστήματος Gkekas Antiques.Τα δύο φλουριά της πίτας προσέφεραν το γνωστό κοσμηματοπωλείο MENTIS, η εταιρεία ANEK LINES / SUPERFAST FERRIES.Στην κ. Παναγοπούλου προσφέρθηκαν δώρα του Πανεπιστημίου Πατρών με το σήμα του Πανεπιστημίου από τον Πρύτανη Χρήστο Μπούρα και εκ μέρους της ομάδας του Προμηθέα οι κύριοι Δημήτρης Δενδής και Χρήστος Μήλας της πρόσφεραν μία μπάλα υπογεγραμμένη από όλους τους παίκτες και μία φανέλα με τις συλλογικότητες του «Good Athlete, Better Person».

Ο Αντιπεριφερειάρχης τουριστικής ανάπτυξης κ. Πάνος Σακελλαρόπουλος προσέφερε στην κ. Παναγοπούλου την πρόσφατη έκδοση «Ο Κύκλος των Μουσείων» αφιερωμένη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών με την ευχή να της θυμίζει τον πολιτιστικό πλούτο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας -olympian Land ,τη μνήμη ,τις αξίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν την ταυτότητα της και κρατούν ζωντανή την ψυχή του τόπου.

Σε όλους τους προσκεκλημένους προσφέρθηκαν πλούσια δώρα όπως καραμέλες από τη πατρινή εταιρεία la vita, καλλυντικά της NUXE και της Caudalie προσφορά του Φαρμακείου Απόστολου Τέκου.

Η πολύ όμορφη διακόσμηση έγινε από γνωστό ανθοπωλείο «ΘΕΟΦΙΛΗ». Δόθηκαν χειροποίητες τσάντες από την Ελένη Γέμου με δώρα στους καλεσμένους που ήρθαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας με τοπικά προϊόντα και χειροποίητες καρφίτσες από την Αντωνία Αντωνακοπούλου και το χειροποίητο γούρι ροδιού από την Άντζελα Λιόνα .

Παραβρέθηκαν συλλογικότητες όπως η ΦΛΟΓΑ, ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ, ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ,ΜΑΧΗΤΕΣ,ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΕΑΣΚΠ, ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ, ΔΙΑΒΑ, ΗΦΑΙΣΤΟΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ “ΤΟ ΑΡΚΆΔΙ” και πλήθος φίλων του Σωματείου και ευαισθητοποιημένων συμπολιτών.

Την επιμέλεια της παρουσίασης είχε η γνωστή δημοσιογράφος Άντυ Μαγνησαλή.

Η διοργάνωση ήταν υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών. Είχε τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των: Επιμελητηρίου Αχαΐας, Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, ΕΣΠΦΑΑΠ, Εθνικής Τράπεζας, ΑLPHA BANK και Προμηθέα -“Good Athlete, Better Person”.

Χορηγοί του Αχαιών Αγάπης Γεύμα 2024 ήταν οι: ΚΡΕΟΣΥΣ Μαλλιώρης, Λούξ Μαρλαφέκας, ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ, ΜΕΝΤΙS και άλλοι.

Χορηγοί επικοινωνίας οι ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Pelop.gr, the best.gr, 4Press, Dete.gr, ΕΡΤ ΠΑΤΡΑ και άλλοι.

