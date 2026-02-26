ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας αύριο Παρασκευή στην Αττική και 24ωρη απεργία το Σάββατο, συγκεντρώσεις σε Εφετείο Αθηνών και Σύνταγμα

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ προκηρύσσει στάση εργασίας από πρωί έως 11:00 π.μ. την Παρασκευή για δημόσιες υπηρεσίες Αττικής και πανελλαδική 24ωρη απεργία το Σάββατο

26 Φεβ. 2026 8:22
Pelop News

Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε στάση εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της Αττικής την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 11:00 π.μ.

Η στάση εργασίας συμπίπτει με την προγραμματισμένη ημερομηνία ανακοίνωσης απόφασης στο Εφετείο Αθηνών για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής (ενοχή ή μη των καταδικασμένων μελών σε δεύτερο βαθμό). Η ΑΔΕΔΥ καλεί σε συγκέντρωση στις 8:30 π.μ. έξω από το Εφετείο Αθηνών. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με ενημέρωση προς τους διαδίκους, η απόφαση δεν θα ανακοινωθεί τελικά την Παρασκευή, αλλά θα οριστεί νεότερη δικάσιμος.

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ κήρυξε 24ωρη απεργία για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, για όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα (ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας) σε Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που εργάζονται εκείνη την ημέρα. Η απεργία αποφασίστηκε με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη (28 Φεβρουαρίου 2023), που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Το κεντρικό συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος, ενώ αντίστοιχες συγκεντρώσεις και πορείες θα γίνουν σε όλη τη χώρα.

