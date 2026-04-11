Άδωνις Γεωργιάδης για ανάρτηση ασθενούς στο ΚΑΤ: «Συγκινήθηκα με όσα έγραψε»

Με μια δημόσια ανάρτηση που συνδέει την εμπειρία μιας ασθενούς με την εικόνα του ΕΣΥ αυτές τις ημέρες, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επέλεξε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου να αναδείξει όσα, όπως είπε, αλλάζουν στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Αφορμή στάθηκε ανάρτηση γυναίκας που είχε πρόσφατη εμπειρία από τα επείγοντα του νοσοκομείου και περιέγραψε με ιδιαίτερα θετικά λόγια όσα συνάντησε εκεί.

Ο κ. Γεωργιάδης έγραψε ότι συγκινήθηκε από την ανάρτηση μιας άγνωστης σε εκείνον ασθενούς, τονίζοντας πως οι καλές κουβέντες έχουν ξεχωριστή σημασία για όσους εργάζονται μέσα στις γιορτές, και ειδικά για το προσωπικό του ΕΣΥ που παραμένει στα νοσοκομεία. Στο μήνυμά του έστρεψε το βάρος όχι τόσο στον εαυτό του, όσο, όπως ανέφερε, στους ανθρώπους του συστήματος υγείας που δίνουν τη μάχη της καθημερινότητας ακόμη και αυτές τις ημέρες.

Τι έγραψε η ασθενής για το ΚΑΤ

Στην ανάρτηση που αναδημοσίευσε ο υπουργός, η γυναίκα περιγράφει την εμπειρία της από τα επείγοντα του ΚΑΤ με όρους που, όπως είναι φυσικό, τράβηξαν αμέσως την προσοχή. Όπως ανέφερε, έμεινε «άφωνη» από την καθαριότητα, την οργάνωση, την εξυπηρέτηση, τη γνώση των γιατρών και την ευγένεια όλων όσοι συνάντησε εκεί. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και σε άνθρωπο της εισόδου, τον οποίο χαρακτήρισε κατατοπιστικό και ευγενικό, σημειώνοντας μάλιστα ότι συγκινήθηκε από τη στάση του.

Η ίδια έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν γνωρίζει αν η εμπειρία της είναι αντιπροσωπευτική όλων των ημερών, ωστόσο περιέγραψε αυτό που έζησε ως ένδειξη ότι κάτι φαίνεται να έχει αλλάξει. Στο κείμενό της έγραψε επίσης πως το ΚΑΤ της έδωσε αυτό που δεν βρήκε στον ιδιώτη γιατρό, μια φράση που ο υπουργός Υγείας αξιοποίησε ως έμμεση επιβεβαίωση της προσπάθειας που, όπως υποστηρίζει, γίνεται στο δημόσιο σύστημα.

Το μήνυμα Γεωργιάδη και η πολιτική αξιοποίηση της ανάρτησης

Η παρέμβαση του υπουργού δεν έμεινε μόνο στο συναισθηματικό σκέλος. Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνέδεσε αμέσως την ανάρτηση της ασθενούς με την εικόνα του νοσοκομείου και με τις παρεμβάσεις που, όπως ανέφερε, έχουν ήδη γίνει στο ΚΑΤ. Στο ίδιο μήνυμα σημείωσε ότι, πέρα από τις εργασίες αναβάθμισης που υλοποιήθηκαν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, έχει εξασφαλιστεί και μεγάλη δωρεά του Ιδρύματος «Κανελόπουλος», η οποία, όπως είπε, ξεπερνά τα 40 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτά τα χρήματα θα αξιοποιηθούν τα επόμενα τρία χρόνια για να αλλάξει ριζικά το νοσοκομείο, με νέες χειρουργικές αίθουσες, κλινικές και συνολική αναβάθμιση υποδομών. Έτσι, η ανάρτηση της ασθενούς δεν χρησιμοποιήθηκε μόνο ως ανθρώπινη μαρτυρία για μια θετική εμπειρία, αλλά και ως ευκαιρία για να επαναφέρει ο υπουργός το αφήγημα των αλλαγών που, κατά την κυβέρνηση, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στο ΕΣΥ.

Η συζήτηση γύρω από το ΕΣΥ και η σημασία τέτοιων μαρτυριών

Η συγκεκριμένη ανάρτηση προφανώς δεν αρκεί από μόνη της για να περιγράψει συνολικά την κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Έχει όμως τη δική της βαρύτητα, ακριβώς επειδή προέρχεται από προσωπική εμπειρία ασθενούς και έρχεται σε μια περίοδο όπου η εικόνα των δημόσιων νοσοκομείων βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Σ’ αυτό το πεδίο, κάθε θετική ή αρνητική μαρτυρία αποκτά μεγαλύτερο βάρος από όσο ίσως θα είχε σε άλλη συγκυρία.

Για την κυβέρνηση, τέτοιες αναρτήσεις λειτουργούν ως ενίσχυση του επιχειρήματος ότι σε συγκεκριμένες μονάδες υπάρχουν μετρήσιμες βελτιώσεις. Για τους ασθενείς, από την άλλη, λειτουργούν περισσότερο ως στιγμιότυπα εμπειρίας που μπορούν να γεννήσουν είτε ελπίδα είτε επιφυλάξεις. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι ο υπουργός Υγείας επέλεξε να αναδείξει τόσο έντονα αυτή τη μαρτυρία δείχνει και την πολιτική σημασία που αποδίδεται πλέον σε κάθε δημόσια αναφορά για τη λειτουργία των νοσοκομείων.

Το ΚΑΤ στο επίκεντρο

Το ΚΑΤ είναι έτσι κι αλλιώς ένα από τα πιο εμβληματικά και πιεσμένα νοσοκομεία του ΕΣΥ, οπότε κάθε θετική αναφορά για τη λειτουργία του δεν περνά απαρατήρητη. Και ακριβώς γι’ αυτό η σημερινή ανάρτηση πήρε διαστάσεις: όχι μόνο επειδή την αναπαρήγαγε ο ίδιος ο υπουργός Υγείας, αλλά επειδή αφορά ένα νοσοκομείο που έχει ταυτιστεί με αυξημένο φόρτο, δύσκολες βάρδιες και μεγάλη πίεση στο προσωπικό του.

Το μήνυμα που επιχείρησε να περάσει ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι σαφές: ότι στο ΚΑΤ, και κατ’ επέκταση στο ΕΣΥ, υπάρχουν αλλαγές που γίνονται ήδη αισθητές από ασθενείς. Το αν αυτή η εικόνα είναι μεμονωμένη ή αν αποτελεί σταθερή τάση, είναι κάτι που θα κριθεί στην πράξη και στον χρόνο. Προς το παρόν, πάντως, η ανάρτηση της ασθενούς έγινε για τον υπουργό η αφορμή για ένα δημόσιο μήνυμα αναγνώρισης προς το προσωπικό του νοσοκομείου και ταυτόχρονα για μια ακόμη υπενθύμιση του σχεδίου αναβάθμισης που παρουσιάζει η κυβέρνηση για το ΚΑΤ.

Καλημέρα και καλή Ανάσταση! Καμμία φορά σε όλους εμάς που εργαζόμαστε χρειάζονται οι καλές σας κουβέντες. Όχι φυσικά για μένα αλλά για το υπέροχο μας προσωπικό που πάντα, και τέτοιες μέρες, είναι στο ΕΣΥ και δίνει την μάχη για να είμαστε όλοι μας καλά. Συγκινήθηκα με αυτή την… pic.twitter.com/0jV4U8AIX2 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 11, 2026

