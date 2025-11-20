Αδωνις Γεωργιάδης για Καραναστάση: «Διορίστηκε βουλευτής από την Κωνσταντοπούλου, δεν εξελέγη»

Αδωνις Γεωργιάδης: «Πρέπει να είσαι πολύ μεγάλο ψώνιο – Διορίστηκε βουλευτής από την Κωνσταντοπούλου, δεν εξελέγη».

Αδωνις Γεωργιάδης για Καραναστάση: «Διορίστηκε βουλευτής από την Κωνσταντοπούλου, δεν εξελέγη»
20 Νοέ. 2025 8:43
Pelop News

Σχολιάζοντας την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από το αξίωμα του βουλευτή από την Πλεύση Ελευθερίας,  ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, επεσήμανε ότι έφυγε από μια θέση στην οποία είχε διοριστεί και δεν είχε εκλεγεί από τον λαό.

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι «η Βουλή είναι εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό. Όταν κάποιος υβρίζει τη Βουλή, υβρίζει τον ελληνικό λαό. Εγώ δεν πάω μόνος μου να είμαι βουλευτής. Με έχουν ψηφίσει 65.000-67.000 άνθρωποι, θέλουν να σε βλέπουν μέσα στη Βουλή» και προσέθεσε: «Ο κ.Καραναστάσης, ο οποίος διορίστηκε βουλευτής, δεν εξελέγη. Τον κύριο Καραναστάση δεν τον έβγαλε ο ελληνικός λαός βουλευτή, τον διόρισε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Έβγαλε ανθρώπους που είχαν πάρει σταυρό στις πρώτες εκλογές και στη θέση τους έβαλε το φίλο του. Άρα θα έπρεπε να ήταν τετραπλά προσεκτικός», είπε στο OPEN.

Επίσης, τον χαρακτήρισε εξαφανισμένο από τη Βουλή, αναφέροντας ότι τον θυμάται ελάχιστες φορές στο κοινοβούλιο, ακόμη και όταν τσακωνόταν με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Πρέπει να είσαι πολύ μεγάλο ψώνιο για να τοποθετείς τον εαυτό σου υπεράνω όλων όσων έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός. Διότι αυτοί που έχουν εκλεγεί, να ξέρετε, είναι άνθρωποι που έχουν τρέξει στις εκλογικές περιφέρειες, έχουν μιλήσει με τους ψηφοφόρους τους. Ο κύριος Καραναστάσης δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά, είχε απλώς την εύνοια της Ζωής Κωνσταντοπούλου και δεν έχει εκλεγεί», είπε ο υπουργός Υγείας.

